https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/anadolu-otoyolunu-kullanacaklar-dikkat-onarim-calismasi-nedeniyle-seritler-kapatilacak-1097026480.html
Anadolu Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat: Onarım çalışması nedeniyle şeritler kapatılacak
Anadolu Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat: Onarım çalışması nedeniyle şeritler kapatılacak
Sputnik Türkiye
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde 16-20 Haziran arasında yol çalışması yapılacak. 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T11:52+0300
2025-06-14T11:52+0300
2025-06-14T11:52+0300
türki̇ye
ankara
bolu
i̇stanbul
anadolu otoyolu
yol çalışması
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Doğu ile Batı kavşakları arasındaki çalışma nedeniyle ulaşım, 16-20 Haziran'da iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanacakBolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, otoyolun Bolu (Doğu) ile Bolu (Batı) kavşakları arasında yer alan 12-14. kilometrelerindeki (1500 metre) kesimde üstyapı çalışması gerçekleştirileceğinden İstanbul istikameti, 16 Haziran'da trafiğe kapatılacak.20 Haziran'da tamamlanması planlanıyorTrafik akışı iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanacak. Onarım çalışmalarının 20 Haziran saat 17.00'de tamamlanarak yolun yeniden trafiğe açılması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231116/anadolu-otoyolu-bolu-dagi-tuneli-istanbul-yonu--kapatildi-1077474326.html
türki̇ye
ankara
bolu
i̇stanbul
anadolu otoyolu
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ankara, bolu, i̇stanbul, anadolu otoyolu, yol çalışması
ankara, bolu, i̇stanbul, anadolu otoyolu, yol çalışması
Anadolu Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat: Onarım çalışması nedeniyle şeritler kapatılacak
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde 16-20 Haziran arasında yol çalışması yapılacak.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Doğu ile Batı kavşakları arasındaki çalışma nedeniyle ulaşım, 16-20 Haziran'da iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanacak
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, otoyolun Bolu (Doğu) ile Bolu (Batı) kavşakları arasında yer alan 12-14. kilometrelerindeki (1500 metre) kesimde üstyapı çalışması gerçekleştirileceğinden İstanbul istikameti, 16 Haziran'da trafiğe kapatılacak.
20 Haziran'da tamamlanması planlanıyor
Trafik akışı iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanacak. Onarım çalışmalarının 20 Haziran saat 17.00'de tamamlanarak yolun yeniden trafiğe açılması planlanıyor.