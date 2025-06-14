https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/anadolu-otoyolunu-kullanacaklar-dikkat-onarim-calismasi-nedeniyle-seritler-kapatilacak-1097026480.html

Anadolu Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat: Onarım çalışması nedeniyle şeritler kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat: Onarım çalışması nedeniyle şeritler kapatılacak

Sputnik Türkiye

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde 16-20 Haziran arasında yol çalışması yapılacak. 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T11:52+0300

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türki̇ye

ankara

bolu

i̇stanbul

anadolu otoyolu

yol çalışması

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Doğu ile Batı kavşakları arasındaki çalışma nedeniyle ulaşım, 16-20 Haziran'da iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanacakBolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, otoyolun Bolu (Doğu) ile Bolu (Batı) kavşakları arasında yer alan 12-14. kilometrelerindeki (1500 metre) kesimde üstyapı çalışması gerçekleştirileceğinden İstanbul istikameti, 16 Haziran'da trafiğe kapatılacak.20 Haziran'da tamamlanması planlanıyorTrafik akışı iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanacak. Onarım çalışmalarının 20 Haziran saat 17.00'de tamamlanarak yolun yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231116/anadolu-otoyolu-bolu-dagi-tuneli-istanbul-yonu--kapatildi-1077474326.html

türki̇ye

ankara

bolu

i̇stanbul

anadolu otoyolu

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ankara, bolu, i̇stanbul, anadolu otoyolu, yol çalışması