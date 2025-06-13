https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/uaea-baskani-grossi-iranda-nukleer-sizinti-var-1097021413.html

UAEA Başkanı Grossi: İran'da nükleer sızıntı var

UAEA Başkanı Grossi: İran'da nükleer sızıntı var

Sputnik Türkiye

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in düzenlediği saldırıların hedefi olan İran'ın Natanz kentindeki nükleer... 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T23:03+0300

2025-06-13T23:03+0300

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UAEA Başkanı Rafael Grossi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran'da radyasyon sızıntısı tespit edildiğini açıkladı.İran’ın Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik gerçekleştirilen saldırıların ciddi çevresel ve sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Grossi, İran’ın yüzde 60 saflıkta uranyum ürettiği yerüstü zenginleştirme tesisinin tamamen imha edildiğini, bu nedenle radyolojik ve kimyasal maddelerden kaynaklı ciddi bir kontaminasyon meydana geldiğini bildirdi.Grossi, bu kirliliğin hem tesis çalışanları hem de çevre halkı için büyük risk oluşturduğunu vurguladı. Yeraltı bölümünde doğrudan bir saldırı izine rastlanmadığını ifade eden Grossi, elektrik altyapısına yönelik hasarın ise santrifüj sistemlerini etkileyebileceğine dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/israil-irandan-ulkemize-fuze-saldirisi-gerceklesti-1097021002.html

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ortadoğu, i̇ran, abd, atom, atom enerjisi, i̇ran atom enerjisi kurumu (i̇aek)