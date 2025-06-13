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AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı: 'Barbarca bir saldırganlık'
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı: 'Barbarca bir saldırganlık'
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
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AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı. Gece başlayan saldırılar sonrasında Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini eklediğini belirterek, şunları kaydetti:
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AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı: 'Barbarca bir saldırganlık'

10:06 13.06.2025
© Muhammed Selim KorkutataÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© Muhammed Selim Korkutata
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu, barbarca bir saldırganlıktır." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı. Gece başlayan saldırılar sonrasında Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini eklediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu, barbarca bir saldırganlıktır. Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir. Gazze konusunda İsrail'in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı. ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail'in bu saldırıyı yapması, İsrail'in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır."
Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
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CANLI | İsrail, İran'a saldırı düzenledi: Nükleer tesisler hedef alındı, Tahran'da binalar vuruldu
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