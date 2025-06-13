SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?

“Mayıs enflasyonu geldi. Haziran enflasyonu bekliyoruz. Ocak’ta aylık yüzde 5 olan enflasyon şubatta birden düştü. Martta bir tık çıktı ve nisanda yüzde 3 olarak hesaplandı. Baktığınızda verilerin tutarsızlığı var. Emekli aylıkları son altı ayın enflasyon verisine göre hesaplanıyor. Şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.10’luk zammı garanti altına aldı. Aynı şekilde memur cephesine baktığımızda enflasyon farkı onlarda şu anda yüzde 8.58. Üstüne yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı geliyor. Böylece onlar da yüzde 14.01’i garanti altına almış oldu.”