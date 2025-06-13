https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/1097013769.html
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında SGK Uzmanı Melis Elmen, bugün, haziran enflasyonuyla birlikte gerçekleşecek olası emekli maaş zamlarını... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T15:05+0300
2025-06-13T15:05+0300
2025-06-13T17:50+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
bağ-kur
emekli
enflasyon
melis elmen
sgk uzmanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097016961_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_98637fe5e866faaa85fc64e6a3bdf890.png
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
Emeklilerin gözü kulağı haziran ayı enflasyonunda. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında emekli maaş zamlarının ne olacağını değerlendirdi.Enflasyon verilerinde tutarsızlık olduğunu belirten SGK Uzmanı Elmen, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097016961_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8fd505a1222684bf1170edc8d0173456.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
emekli, emekli maaşı, emekli maaş zammı, sgk uzmanı, melis elmen, enflasyon
emekli, emekli maaşı, emekli maaş zammı, sgk uzmanı, melis elmen, enflasyon
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
15:05 13.06.2025 (güncellendi: 17:50 13.06.2025)
Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında SGK Uzmanı Melis Elmen, bugün, haziran enflasyonuyla birlikte gerçekleşecek olası emekli maaş zamlarını değerlendirdi.
Emeklilerin gözü kulağı haziran ayı enflasyonunda. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında emekli maaş zamlarının ne olacağını değerlendirdi.
Enflasyon verilerinde tutarsızlık olduğunu belirten SGK Uzmanı Elmen, şunları söyledi:
“Mayıs enflasyonu geldi. Haziran enflasyonu bekliyoruz. Ocak’ta aylık yüzde 5 olan enflasyon şubatta birden düştü. Martta bir tık çıktı ve nisanda yüzde 3 olarak hesaplandı. Baktığınızda verilerin tutarsızlığı var. Emekli aylıkları son altı ayın enflasyon verisine göre hesaplanıyor. Şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.10’luk zammı garanti altına aldı. Aynı şekilde memur cephesine baktığımızda enflasyon farkı onlarda şu anda yüzde 8.58. Üstüne yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı geliyor. Böylece onlar da yüzde 14.01’i garanti altına almış oldu.”