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MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/1097013769.html
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında SGK Uzmanı Melis Elmen, bugün, haziran enflasyonuyla birlikte gerçekleşecek olası emekli maaş zamlarını... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T15:05+0300
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SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
Emeklilerin gözü kulağı haziran ayı enflasyonunda. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında emekli maaş zamlarının ne olacağını değerlendirdi.Enflasyon verilerinde tutarsızlık olduğunu belirten SGK Uzmanı Elmen, şunları söyledi:
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emekli, emekli maaşı, emekli maaş zammı, sgk uzmanı, melis elmen, enflasyon

SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?

15:05 13.06.2025 (güncellendi: 17:50 13.06.2025)
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
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Melis Elmen
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Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında SGK Uzmanı Melis Elmen, bugün, haziran enflasyonuyla birlikte gerçekleşecek olası emekli maaş zamlarını değerlendirdi.
Emeklilerin gözü kulağı haziran ayı enflasyonunda. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında emekli maaş zamlarının ne olacağını değerlendirdi.
Enflasyon verilerinde tutarsızlık olduğunu belirten SGK Uzmanı Elmen, şunları söyledi:
“Mayıs enflasyonu geldi. Haziran enflasyonu bekliyoruz. Ocak’ta aylık yüzde 5 olan enflasyon şubatta birden düştü. Martta bir tık çıktı ve nisanda yüzde 3 olarak hesaplandı. Baktığınızda verilerin tutarsızlığı var. Emekli aylıkları son altı ayın enflasyon verisine göre hesaplanıyor. Şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.10’luk zammı garanti altına aldı. Aynı şekilde memur cephesine baktığımızda enflasyon farkı onlarda şu anda yüzde 8.58. Üstüne yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı geliyor. Böylece onlar da yüzde 14.01’i garanti altına almış oldu.”
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