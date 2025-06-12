Adıyaman'ın 'yüzen adaları' koruma amaçlı sabitleniyor

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan yüzen adalar, tescilli tabiat varlığı olarak korunması amacıyla yeni çalışmalar başlatıldı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan yüzen adalar, tescilli tabiat varlığı olarak korunması amacıyla yeni çalışmalar başlatıldı.
Dış etkenler nedeniyle kıyıya sürüklenip karaya oturan adaların büyüklükleri 50 ila 500 metre arasında değişim gösteriyor.
Dış etkenler nedeniyle kıyıya sürüklenip karaya oturan adaların büyüklükleri 50 ila 500 metre arasında değişim gösteriyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan proje, Çelikhan Kaymakamlığı ve Adıyaman Üniversitesi tarafından hazırlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan proje, Çelikhan Kaymakamlığı ve Adıyaman Üniversitesi tarafından hazırlandı.
Proje kapsamında ekipler ilk olarak barajda yüzen ve yaklaşık 80 metrekare büyüklüğündeki bir adayı teknelerle belirlenen yere yüzdürdü.
Proje kapsamında ekipler ilk olarak barajda yüzen ve yaklaşık 80 metrekare büyüklüğündeki bir adayı teknelerle belirlenen yere yüzdürdü.
Uzman gözetiminde yürütülen çalışmada, çevre dostu özel karışımlarla üretilen beton bloklar, çelik halatlar, çelik hasırlar ve zincirler kullanılarak ada sabitlendi.
Uzman gözetiminde yürütülen çalışmada, çevre dostu özel karışımlarla üretilen beton bloklar, çelik halatlar, çelik hasırlar ve zincirler kullanılarak ada sabitlendi.
Yaklaşık 3 bin yılda oluşan yüzen adalar, rüzgar ve suyun hareketliliğiyle baraj kenarlarına yaklaşıp kıyıya oturuyor. Proje Koordinatörü ve Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın, "Biz de, 'Son kalan yüzen adaları en azından kurtaralım' diye harekete geçtik" diyor.
Yaklaşık 3 bin yılda oluşan yüzen adalar, rüzgar ve suyun hareketliliğiyle baraj kenarlarına yaklaşıp kıyıya oturuyor. Proje Koordinatörü ve Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın, "Biz de, 'Son kalan yüzen adaları en azından kurtaralım' diye harekete geçtik" diyor.