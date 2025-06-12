Adıyaman'ın 'yüzen adaları' koruma amaçlı sabitleniyor

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Yaklaşık 3 bin yılda oluşan yüzen adalar, rüzgar ve suyun hareketliliğiyle baraj kenarlarına yaklaşıp kıyıya oturuyor. Proje Koordinatörü ve Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın, "Biz de, 'Son kalan yüzen adaları en azından kurtaralım' diye harekete geçtik" diyor.