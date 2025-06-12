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Adıyaman'ın 'yüzen adaları' koruma amaçlı sabitleniyor
Adıyaman'ın 'yüzen adaları' koruma amaçlı sabitleniyor
Sputnik Türkiye
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan, tescilli tabiat varlığı yüzen adaların korunması amacıyla sabitleme çalışması başlatıldı. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, adıyaman, yüzen adalar
фото, fotoğraf, fotoğraf, adıyaman, yüzen adalar

Adıyaman'ın 'yüzen adaları' koruma amaçlı sabitleniyor

11:33 12.06.2025
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan, tescilli tabiat varlığı yüzen adaların korunması amacıyla sabitleme çalışması başlatıldı.
© AA / Ali Gazel

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan yüzen adalar, tescilli tabiat varlığı olarak korunması amacıyla yeni çalışmalar başlatıldı.

Adıyaman&#x27;ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı&#x27;nda bulunan yüzen adalar, tescilli tabiat varlığı olarak korunması amacıyla yeni çalışmalar başlatıldı. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Ali Gazel

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan yüzen adalar, tescilli tabiat varlığı olarak korunması amacıyla yeni çalışmalar başlatıldı.

© AA / Ali Gazel

Dış etkenler nedeniyle kıyıya sürüklenip karaya oturan adaların büyüklükleri 50 ila 500 metre arasında değişim gösteriyor.

Dış etkenler nedeniyle kıyıya sürüklenip karaya oturan adaların büyüklükleri 50 ila 500 metre arasında değişim gösteriyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Ali Gazel

Dış etkenler nedeniyle kıyıya sürüklenip karaya oturan adaların büyüklükleri 50 ila 500 metre arasında değişim gösteriyor.

© AA / Ali Gazel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan proje, Çelikhan Kaymakamlığı ve Adıyaman Üniversitesi tarafından hazırlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan proje, Çelikhan Kaymakamlığı ve Adıyaman Üniversitesi tarafından hazırlandı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Ali Gazel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan proje, Çelikhan Kaymakamlığı ve Adıyaman Üniversitesi tarafından hazırlandı.

© AA / Ali Gazel

Proje kapsamında ekipler ilk olarak barajda yüzen ve yaklaşık 80 metrekare büyüklüğündeki bir adayı teknelerle belirlenen yere yüzdürdü.

Proje kapsamında ekipler ilk olarak barajda yüzen ve yaklaşık 80 metrekare büyüklüğündeki bir adayı teknelerle belirlenen yere yüzdürdü. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Ali Gazel

Proje kapsamında ekipler ilk olarak barajda yüzen ve yaklaşık 80 metrekare büyüklüğündeki bir adayı teknelerle belirlenen yere yüzdürdü.

© AA / Ali Gazel

Uzman gözetiminde yürütülen çalışmada, çevre dostu özel karışımlarla üretilen beton bloklar, çelik halatlar, çelik hasırlar ve zincirler kullanılarak ada sabitlendi.

Uzman gözetiminde yürütülen çalışmada, çevre dostu özel karışımlarla üretilen beton bloklar, çelik halatlar, çelik hasırlar ve zincirler kullanılarak ada sabitlendi. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Ali Gazel

Uzman gözetiminde yürütülen çalışmada, çevre dostu özel karışımlarla üretilen beton bloklar, çelik halatlar, çelik hasırlar ve zincirler kullanılarak ada sabitlendi.

© AA / Ali Gazel

Yaklaşık 3 bin yılda oluşan yüzen adalar, rüzgar ve suyun hareketliliğiyle baraj kenarlarına yaklaşıp kıyıya oturuyor. Proje Koordinatörü ve Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın, "Biz de, 'Son kalan yüzen adaları en azından kurtaralım' diye harekete geçtik" diyor.

Yaklaşık 3 bin yılda oluşan yüzen adalar, rüzgar ve suyun hareketliliğiyle baraj kenarlarına yaklaşıp kıyıya oturuyor. Proje Koordinatörü ve Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın, &quot;Biz de, &#x27;Son kalan yüzen adaları en azından kurtaralım&#x27; diye harekete geçtik&quot; diyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Ali Gazel

Yaklaşık 3 bin yılda oluşan yüzen adalar, rüzgar ve suyun hareketliliğiyle baraj kenarlarına yaklaşıp kıyıya oturuyor. Proje Koordinatörü ve Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın, "Biz de, 'Son kalan yüzen adaları en azından kurtaralım' diye harekete geçtik" diyor.

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