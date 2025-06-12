Trabzon yaylaları zifin çiçekleriyle renklendi

Akçaabat’ın Sisirna Yaylası’nda altın sarısı açan zifin çiçekleri, doğaseverlere görsel şölen sunuyor. Bu endemik bitki, bölge balcılığına da katkı sağlıyor.
Akçaabat’ın Sisirna Yaylası’nda altın sarısı açan zifin çiçekleri, doğaseverlere görsel şölen sunuyor. Bu endemik bitki, bölge balcılığına da katkı sağlıyor.
Zifin, bölgeye özgü ve yaylaların ekosisteminde önemli yere sahip bir bitki. Arıcılık faaliyetlerine destek verirken, kırsal turizme de estetik değer katıyor.
Zifin, bölgeye özgü ve yaylaların ekosisteminde önemli yere sahip bir bitki. Arıcılık faaliyetlerine destek verirken, kırsal turizme de estetik değer katıyor.
'Sarı Orman Gülleri' ailesinin alt türlerinden biri olan zifin çiçeği, anavatanı olan Kafkasya ve Kuzey ve Doğu Anadolu çevresinde yayılım gösterir.
'Sarı Orman Gülleri' ailesinin alt türlerinden biri olan zifin çiçeği, anavatanı olan Kafkasya ve Kuzey ve Doğu Anadolu çevresinde yayılım gösterir.
Halk arasında 'deli bal' ve 'acı bal' olarak da adlandırılan balların Mayıs- Haziran aylarında açan Komar çiçeği ve Zifin çiçeğinden beslenen arılar tarafından üretildiği belirtiliyor.
Halk arasında 'deli bal' ve 'acı bal' olarak da adlandırılan balların Mayıs- Haziran aylarında açan Komar çiçeği ve Zifin çiçeğinden beslenen arılar tarafından üretildiği belirtiliyor.
Bal üreticileri, zifinden elde edilen balın aroması ve sağlık özellikleriyle öne çıktığını belirtse de uzmanlar bilinçsiz tüketim konusunda uyarıyor.
Bal üreticileri, zifinden elde edilen balın aroması ve sağlık özellikleriyle öne çıktığını belirtse de uzmanlar bilinçsiz tüketim konusunda uyarıyor.
Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Sisirna Yaylası, bu yıl da zifin çiçekleriyle sarıya büründü. Özellikle makro objektifle çekilen kareler, yaylanın doğal güzelliğini gözler önüne seriyor.
Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Sisirna Yaylası, bu yıl da zifin çiçekleriyle sarıya büründü. Özellikle makro objektifle çekilen kareler, yaylanın doğal güzelliğini gözler önüne seriyor.