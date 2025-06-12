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Trabzon yaylaları zifin çiçekleriyle renklendi
Trabzon yaylaları zifin çiçekleriyle renklendi
Sputnik Türkiye
Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Sisirna Yaylası'nda açan zifin çiçekleri, renkli görüntüler oluşturuyor. Bölgeye özgü bitki örtüsünün bir parçası olan zifin... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, trabzon, çiçek, zifin çiçeği
фото, fotoğraf, fotoğraf, trabzon, çiçek, zifin çiçeği

Trabzon yaylaları zifin çiçekleriyle renklendi

11:21 12.06.2025
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Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Sisirna Yaylası'nda açan zifin çiçekleri, renkli görüntüler oluşturuyor. Bölgeye özgü bitki örtüsünün bir parçası olan zifin çiçekleri, arıcılık faaliyetlerine katkı sağlarken bölgeye de görsel zenginlik katıyor.
© AA / Ali Fatih Akçay

Akçaabat’ın Sisirna Yaylası’nda altın sarısı açan zifin çiçekleri, doğaseverlere görsel şölen sunuyor. Bu endemik bitki, bölge balcılığına da katkı sağlıyor.

Akçaabat’ın Sisirna Yaylası’nda altın sarısı açan zifin çiçekleri, doğaseverlere görsel şölen sunuyor. Bu endemik bitki, bölge balcılığına da katkı sağlıyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Ali Fatih Akçay

Akçaabat’ın Sisirna Yaylası’nda altın sarısı açan zifin çiçekleri, doğaseverlere görsel şölen sunuyor. Bu endemik bitki, bölge balcılığına da katkı sağlıyor.

© AA / Ali Fatih Akçay

Zifin, bölgeye özgü ve yaylaların ekosisteminde önemli yere sahip bir bitki. Arıcılık faaliyetlerine destek verirken, kırsal turizme de estetik değer katıyor.

Zifin, bölgeye özgü ve yaylaların ekosisteminde önemli yere sahip bir bitki. Arıcılık faaliyetlerine destek verirken, kırsal turizme de estetik değer katıyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Ali Fatih Akçay

Zifin, bölgeye özgü ve yaylaların ekosisteminde önemli yere sahip bir bitki. Arıcılık faaliyetlerine destek verirken, kırsal turizme de estetik değer katıyor.

© AA / Ali Fatih Akçay

'Sarı Orman Gülleri' ailesinin alt türlerinden biri olan zifin çiçeği, anavatanı olan Kafkasya ve Kuzey ve Doğu Anadolu çevresinde yayılım gösterir.

&#x27;Sarı Orman Gülleri&#x27; ailesinin alt türlerinden biri olan zifin çiçeği, anavatanı olan Kafkasya ve Kuzey ve Doğu Anadolu çevresinde yayılım gösterir. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Ali Fatih Akçay

'Sarı Orman Gülleri' ailesinin alt türlerinden biri olan zifin çiçeği, anavatanı olan Kafkasya ve Kuzey ve Doğu Anadolu çevresinde yayılım gösterir.

© AA / Ali Fatih Akçay

Halk arasında 'deli bal' ve 'acı bal' olarak da adlandırılan balların Mayıs- Haziran aylarında açan Komar çiçeği ve Zifin çiçeğinden beslenen arılar tarafından üretildiği belirtiliyor.

Halk arasında &#x27;deli bal&#x27; ve &#x27;acı bal&#x27; olarak da adlandırılan balların Mayıs- Haziran aylarında açan Komar çiçeği ve Zifin çiçeğinden beslenen arılar tarafından üretildiği belirtiliyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Ali Fatih Akçay

Halk arasında 'deli bal' ve 'acı bal' olarak da adlandırılan balların Mayıs- Haziran aylarında açan Komar çiçeği ve Zifin çiçeğinden beslenen arılar tarafından üretildiği belirtiliyor.

© AA / Ali Fatih Akçay

Bal üreticileri, zifinden elde edilen balın aroması ve sağlık özellikleriyle öne çıktığını belirtse de uzmanlar bilinçsiz tüketim konusunda uyarıyor.

Bal üreticileri, zifinden elde edilen balın aroması ve sağlık özellikleriyle öne çıktığını belirtse de uzmanlar bilinçsiz tüketim konusunda uyarıyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Ali Fatih Akçay

Bal üreticileri, zifinden elde edilen balın aroması ve sağlık özellikleriyle öne çıktığını belirtse de uzmanlar bilinçsiz tüketim konusunda uyarıyor.

© AA / Ali Fatih Akçay

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Sisirna Yaylası, bu yıl da zifin çiçekleriyle sarıya büründü. Özellikle makro objektifle çekilen kareler, yaylanın doğal güzelliğini gözler önüne seriyor.

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Sisirna Yaylası, bu yıl da zifin çiçekleriyle sarıya büründü. Özellikle makro objektifle çekilen kareler, yaylanın doğal güzelliğini gözler önüne seriyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Ali Fatih Akçay

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Sisirna Yaylası, bu yıl da zifin çiçekleriyle sarıya büründü. Özellikle makro objektifle çekilen kareler, yaylanın doğal güzelliğini gözler önüne seriyor.

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