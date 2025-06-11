https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/yuruyus-hiziniz-beyin-yasinizi-ele-veriyor-yurume-hizi-testiyle-beyin-yasinizi-olcmek-mumkun-1096933864.html

Yürüyüş hızınız 'beyin yaşınızı' ele veriyor: Yürüme hızı testiyle beyin yaşınızı ölçmek mümkün

Yürüyüş hızınız 'beyin yaşınızı' ele veriyor: Yürüme hızı testiyle beyin yaşınızı ölçmek mümkün

Sputnik Türkiye

Bilim insanlarına göre, yürüyüş hızınız sadece kas sağlığınızı değil, beyninizin yaşlanma hızını da gösteriyor. Yavaş yürüyen kişilerin daha küçük beyine ve... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T10:08+0300

2025-06-11T10:08+0300

2025-06-11T10:08+0300

sağlik

yürüyüş

sağlıklı yaşam

araştırma

egzersiz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096933229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_82340c2d8046bfa0a4e0736b1ea02f41.jpg

Bilim insanlarına göre, yürüyüş hızınız sadece fiziksel sağlığınızı değil, beyninizin ne kadar yaşlandığını da gösteriyor. Yapılan araştırmalar, daha yavaş yürüyen kişilerin daha küçük beyinlere, zayıf bilişsel performansa ve daha hızlı yaşlanan vücutlara sahip olduğunu ortaya koydu.Yapılan kapsamlı araştırmalarda, yürüyüş hızının beyin yapısını ve bilişsel işlevleri doğrudan etkilediği gözlemlendi. Özellikle 45 yaşındaki bireyler arasında yapılan karşılaştırmalarda, yavaş yürüyenlerin neokortekslerinin daha ince olduğu ve beyin hacimlerinin daha küçük olduğu belirlendi.Prof. Christina Dieli-Conwright’e göre, yürüyüş hızındaki düşüş, genellikle kas gücü kaybı, eklem hareketliliğinde azalma ve hareketsizlikle ilişkili kronik sağlık sorunlarının habercisi.Yürüyüş testi nasıl yapılır? Evde ya da dışarda yapılabilen basit bir testle yürüyüş hızınızı ölçmek mümkün:Yaşa göre ortalama hız değişiyorÖrneğin 40-49 yaş arası bir erkeğin ortalama yürüyüş hızı saniyede 1.43 metre, kadınlarda ise bu rakam saniyede 1.39 metre oluyor; bu değer yaş ilerledikçe düşüyor. 50-59 yaş arasındaki kadınlarda ise ortalama hız 1.31 m/s, erkeklerde 1.43 m/s; 60-69 yaş kadınlarda 1.24 m/s, erkeklerde 1.43 m/s; 70-79 yaş arasındaki kadınların 1.13 m/s, erkekler için ise 1.26 m/s. Son olarak, 80-89 yaş arasındaki kişilerde yürüyüş hızı bir kadın için yaklaşık 0.94 m/s ve erkekler için 0.97 m/s gibi ortalama rakamlar belirtildi.Yaşlanmanın izleri sadece beyinde görülmüyorYavaş yürüyen kişilerde daha yüksek tansiyon, kötü kolesterol profili, zayıf el kavrama gücü ve diş sağlığı sorunları da daha sık görülüyor. İlginç şekilde, araştırmaya katılan yavaş yürüyen bireylerin yüzleri de yaşıtlarına göre daha yaşlı bulunmuş. Duke Üniversitesi’nden Dr. Line Rasmussen konu hakkında şu ifadeleri kullanıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/demans-riski-yasanilan-bolgeye-gore-degisebiliyor-1-milyondan-fazla-yasli-insanin-verileri-1096915192.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yürüyüş, sağlıklı yaşam, araştırma, egzersiz