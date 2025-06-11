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Yürüyüş hızınız 'beyin yaşınızı' ele veriyor: Yürüme hızı testiyle beyin yaşınızı ölçmek mümkün
Yürüyüş hızınız 'beyin yaşınızı' ele veriyor: Yürüme hızı testiyle beyin yaşınızı ölçmek mümkün
Sputnik Türkiye
Bilim insanlarına göre, yürüyüş hızınız sadece kas sağlığınızı değil, beyninizin yaşlanma hızını da gösteriyor. Yavaş yürüyen kişilerin daha küçük beyine ve... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T10:08+0300
2025-06-11T10:08+0300
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Bilim insanlarına göre, yürüyüş hızınız sadece fiziksel sağlığınızı değil, beyninizin ne kadar yaşlandığını da gösteriyor. Yapılan araştırmalar, daha yavaş yürüyen kişilerin daha küçük beyinlere, zayıf bilişsel performansa ve daha hızlı yaşlanan vücutlara sahip olduğunu ortaya koydu.Yapılan kapsamlı araştırmalarda, yürüyüş hızının beyin yapısını ve bilişsel işlevleri doğrudan etkilediği gözlemlendi. Özellikle 45 yaşındaki bireyler arasında yapılan karşılaştırmalarda, yavaş yürüyenlerin neokortekslerinin daha ince olduğu ve beyin hacimlerinin daha küçük olduğu belirlendi.Prof. Christina Dieli-Conwright’e göre, yürüyüş hızındaki düşüş, genellikle kas gücü kaybı, eklem hareketliliğinde azalma ve hareketsizlikle ilişkili kronik sağlık sorunlarının habercisi.Yürüyüş testi nasıl yapılır? Evde ya da dışarda yapılabilen basit bir testle yürüyüş hızınızı ölçmek mümkün:Yaşa göre ortalama hız değişiyorÖrneğin 40-49 yaş arası bir erkeğin ortalama yürüyüş hızı saniyede 1.43 metre, kadınlarda ise bu rakam saniyede 1.39 metre oluyor; bu değer yaş ilerledikçe düşüyor. 50-59 yaş arasındaki kadınlarda ise ortalama hız 1.31 m/s, erkeklerde 1.43 m/s; 60-69 yaş kadınlarda 1.24 m/s, erkeklerde 1.43 m/s; 70-79 yaş arasındaki kadınların 1.13 m/s, erkekler için ise 1.26 m/s. Son olarak, 80-89 yaş arasındaki kişilerde yürüyüş hızı bir kadın için yaklaşık 0.94 m/s ve erkekler için 0.97 m/s gibi ortalama rakamlar belirtildi.Yaşlanmanın izleri sadece beyinde görülmüyorYavaş yürüyen kişilerde daha yüksek tansiyon, kötü kolesterol profili, zayıf el kavrama gücü ve diş sağlığı sorunları da daha sık görülüyor. İlginç şekilde, araştırmaya katılan yavaş yürüyen bireylerin yüzleri de yaşıtlarına göre daha yaşlı bulunmuş. Duke Üniversitesi’nden Dr. Line Rasmussen konu hakkında şu ifadeleri kullanıyor:
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yürüyüş, sağlıklı yaşam, araştırma, egzersiz
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Yürüyüş hızınız 'beyin yaşınızı' ele veriyor: Yürüme hızı testiyle beyin yaşınızı ölçmek mümkün

10:08 11.06.2025
Egzersiz
Egzersiz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
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Bilim insanlarına göre, yürüyüş hızınız sadece kas sağlığınızı değil, beyninizin yaşlanma hızını da gösteriyor. Yavaş yürüyen kişilerin daha küçük beyine ve daha düşük bilişsel performansa sahip olduğu tespit edildi.
Bilim insanlarına göre, yürüyüş hızınız sadece fiziksel sağlığınızı değil, beyninizin ne kadar yaşlandığını da gösteriyor. Yapılan araştırmalar, daha yavaş yürüyen kişilerin daha küçük beyinlere, zayıf bilişsel performansa ve daha hızlı yaşlanan vücutlara sahip olduğunu ortaya koydu.
Yapılan kapsamlı araştırmalarda, yürüyüş hızının beyin yapısını ve bilişsel işlevleri doğrudan etkilediği gözlemlendi. Özellikle 45 yaşındaki bireyler arasında yapılan karşılaştırmalarda, yavaş yürüyenlerin neokortekslerinin daha ince olduğu ve beyin hacimlerinin daha küçük olduğu belirlendi.
Prof. Christina Dieli-Conwright’e göre, yürüyüş hızındaki düşüş, genellikle kas gücü kaybı, eklem hareketliliğinde azalma ve hareketsizlikle ilişkili kronik sağlık sorunlarının habercisi.

Yürüyüş testi nasıl yapılır?

Evde ya da dışarda yapılabilen basit bir testle yürüyüş hızınızı ölçmek mümkün:
Evde 4 metre testi: İlk 1 metrede hızlanın, kalan 4 metreyi normal temponuzla yürüyün.
Açık alanda 10 metre testi: İlk 5 metrede hızlanın, sonra 10 metreyi yürüyün. Süreyi kronometreyle ölçerek hızınızı hesaplayabilirsiniz (mesafe/süre).

Yaşa göre ortalama hız değişiyor

Örneğin 40-49 yaş arası bir erkeğin ortalama yürüyüş hızı saniyede 1.43 metre, kadınlarda ise bu rakam saniyede 1.39 metre oluyor; bu değer yaş ilerledikçe düşüyor.
50-59 yaş arasındaki kadınlarda ise ortalama hız 1.31 m/s, erkeklerde 1.43 m/s; 60-69 yaş kadınlarda 1.24 m/s, erkeklerde 1.43 m/s; 70-79 yaş arasındaki kadınların 1.13 m/s, erkekler için ise 1.26 m/s. Son olarak, 80-89 yaş arasındaki kişilerde yürüyüş hızı bir kadın için yaklaşık 0.94 m/s ve erkekler için 0.97 m/s gibi ortalama rakamlar belirtildi.

Yaşlanmanın izleri sadece beyinde görülmüyor

Yavaş yürüyen kişilerde daha yüksek tansiyon, kötü kolesterol profili, zayıf el kavrama gücü ve diş sağlığı sorunları da daha sık görülüyor. İlginç şekilde, araştırmaya katılan yavaş yürüyen bireylerin yüzleri de yaşıtlarına göre daha yaşlı bulunmuş.
Duke Üniversitesi’nden Dr. Line Rasmussen konu hakkında şu ifadeleri kullanıyor:

“Yürümek basit bir eylem gibi görünse de, beyin, kalp, kas ve göz gibi pek çok sistemi aynı anda çalıştırır. Hızdaki düşüş, bu sistemlerdeki genel yavaşlamayı yansıtıyor”

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