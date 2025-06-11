https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/umraniye-oto-sanayi-sitesinde-yangin-cikti-itfaiyenin-mudahelesi-suruyor-1096941181.html

Ümraniye oto sanayi sitesinde yangın çıktı: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor

Ümraniye oto sanayi sitesinde yangın çıktı: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor

Sputnik Türkiye

Ümraniye'de bulunan oto sanayi sitesinde bir iş yerinde yangın çıktı. 11.06.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

ümraniye

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İstanbul Ümraniye'de Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için müdahalesi sürüyor.İş yerinde bulunan boya malzemeleri nedeniyle ara ara patlamalar yaşanıyor.

türki̇ye

ümraniye

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