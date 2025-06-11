https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/umraniye-oto-sanayi-sitesinde-yangin-cikti-itfaiyenin-mudahelesi-suruyor-1096941181.html
Ümraniye oto sanayi sitesinde yangın çıktı: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor
Ümraniye oto sanayi sitesinde yangın çıktı: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Ümraniye'de bulunan oto sanayi sitesinde bir iş yerinde yangın çıktı. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T12:11+0300
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2025-06-11T12:14+0300
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İstanbul Ümraniye'de Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için müdahalesi sürüyor.İş yerinde bulunan boya malzemeleri nedeniyle ara ara patlamalar yaşanıyor.
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ümraniye
Ümraniye oto sanayi sitesinde yangın çıktı: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor
12:11 11.06.2025 (güncellendi: 12:14 11.06.2025)
Ümraniye'de bulunan oto sanayi sitesinde bir iş yerinde yangın çıktı.
İstanbul Ümraniye'de Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için müdahalesi sürüyor.
İş yerinde bulunan boya malzemeleri nedeniyle ara ara patlamalar yaşanıyor.