https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/cocukluk-travmasi-yasayan-kadinlarda-cikolata-kistine-yakalanma-riski-yuzde-60-daha-yuksek-cikti-1096950845.html

Çocukluk travması yaşayan kadınlarda çikolata kistine yakalanma riski yüzde 60 daha yüksek çıktı

Çocukluk travması yaşayan kadınlarda çikolata kistine yakalanma riski yüzde 60 daha yüksek çıktı

Sputnik Türkiye

Yapılan bir araştırmaya göre, çocukluk travması bulunan kadınların çikolata kisti tanısı alma olasılığının yüksekliğini ortaya koydu. 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T16:25+0300

2025-06-11T16:25+0300

2025-06-11T16:25+0300

sağlik

endometriozis

kist

travma

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İsveçli bilim insanları, çocukluk travması bulunan kadınların çikolata kistine yakalanma riskinin travması olmayanlara kıyasla daha yüksek olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre hiç travma yaşamayan kadınlara göre çocukluk travması yaşayan kadınlarda çikolata kisti tanısı alma riski yüzde 60 daha fazla. 24 bin kadının sağlık kayıtları incelendi1974-2001 yıllarında doğan ve endometriozis (çikolata kisti) tanısı alan 24 bin kadının sağlık kayıtlarının incelendiği araştırmada, kadınların çocukluk döneminde madde bağımlılığına maruz kalma, hasta ebeveynlere sahip olma, ailede bir ölüme tanık olma, maddi sorunlar yaşama ve ergen yaşta ebeveyne sahip olma gibi travmalara maruz kalıp kalmadıklarını araştırdı.Risk, hiç travması olmayanlara kıyasla yüzde 60 daha fazla Araştırma sonucunda, bilim insanları, çocuklukta bu tarz travmalardan birini yaşayan kadınların çikolata kisti tanısı alma riskinin, bu deneyimlere maruz kalmayanlara kıyasla yüzde 20 daha fazla olduğunu saptadı.Bilim insanları, çocukken bu travmalardan iki veya daha fazlasına maruz kalan kadınların çikolata kistine yakalanma riskinin ise hiç travması olmayanlara kıyasla yüzde 60 daha fazla olduğunu belirledi.

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endometriozis, kist, travma