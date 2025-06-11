https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/cocukluk-travmasi-yasayan-kadinlarda-cikolata-kistine-yakalanma-riski-yuzde-60-daha-yuksek-cikti-1096950845.html
Çocukluk travması yaşayan kadınlarda çikolata kistine yakalanma riski yüzde 60 daha yüksek çıktı
Çocukluk travması yaşayan kadınlarda çikolata kistine yakalanma riski yüzde 60 daha yüksek çıktı
Sputnik Türkiye
Yapılan bir araştırmaya göre, çocukluk travması bulunan kadınların çikolata kisti tanısı alma olasılığının yüksekliğini ortaya koydu. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T16:25+0300
2025-06-11T16:25+0300
2025-06-11T16:25+0300
sağlik
endometriozis
kist
travma
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İsveçli bilim insanları, çocukluk travması bulunan kadınların çikolata kistine yakalanma riskinin travması olmayanlara kıyasla daha yüksek olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre hiç travma yaşamayan kadınlara göre çocukluk travması yaşayan kadınlarda çikolata kisti tanısı alma riski yüzde 60 daha fazla. 24 bin kadının sağlık kayıtları incelendi1974-2001 yıllarında doğan ve endometriozis (çikolata kisti) tanısı alan 24 bin kadının sağlık kayıtlarının incelendiği araştırmada, kadınların çocukluk döneminde madde bağımlılığına maruz kalma, hasta ebeveynlere sahip olma, ailede bir ölüme tanık olma, maddi sorunlar yaşama ve ergen yaşta ebeveyne sahip olma gibi travmalara maruz kalıp kalmadıklarını araştırdı.Risk, hiç travması olmayanlara kıyasla yüzde 60 daha fazla Araştırma sonucunda, bilim insanları, çocuklukta bu tarz travmalardan birini yaşayan kadınların çikolata kisti tanısı alma riskinin, bu deneyimlere maruz kalmayanlara kıyasla yüzde 20 daha fazla olduğunu saptadı.Bilim insanları, çocukken bu travmalardan iki veya daha fazlasına maruz kalan kadınların çikolata kistine yakalanma riskinin ise hiç travması olmayanlara kıyasla yüzde 60 daha fazla olduğunu belirledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/10-soruda-miyom-gercegi-kansere-donusur-mu-gebeligi-engeller-mi-1096736653.html
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endometriozis, kist, travma
endometriozis, kist, travma
Çocukluk travması yaşayan kadınlarda çikolata kistine yakalanma riski yüzde 60 daha yüksek çıktı
Yapılan bir araştırmaya göre, çocukluk travması bulunan kadınların çikolata kisti tanısı alma olasılığının yüksekliğini ortaya koydu.
İsveçli bilim insanları, çocukluk travması bulunan kadınların çikolata kistine yakalanma riskinin travması olmayanlara kıyasla daha yüksek olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre hiç travma yaşamayan kadınlara göre çocukluk travması yaşayan kadınlarda çikolata kisti tanısı alma riski yüzde 60 daha fazla.
24 bin kadının sağlık kayıtları incelendi
1974-2001 yıllarında doğan ve endometriozis (çikolata kisti) tanısı alan 24 bin kadının sağlık kayıtlarının incelendiği araştırmada, kadınların çocukluk döneminde madde bağımlılığına maruz kalma, hasta ebeveynlere sahip olma, ailede bir ölüme tanık olma, maddi sorunlar yaşama ve ergen yaşta ebeveyne sahip olma gibi travmalara maruz kalıp kalmadıklarını araştırdı.
Risk, hiç travması olmayanlara kıyasla yüzde 60 daha fazla
Araştırma sonucunda, bilim insanları, çocuklukta bu tarz travmalardan birini yaşayan kadınların çikolata kisti tanısı alma riskinin, bu deneyimlere maruz kalmayanlara kıyasla yüzde 20 daha fazla olduğunu saptadı.
Bilim insanları, çocukken bu travmalardan iki veya daha fazlasına maruz kalan kadınların çikolata kistine yakalanma riskinin ise hiç travması olmayanlara kıyasla yüzde 60 daha fazla olduğunu belirledi.
Rahim zarındaki hücrelere benzer hücrelerin, vücudun diğer bölgelerinde büyüdüğü bir durum olan çikolata kistinin semptomları arasında şiddetli ağrı ve aşırı yorgunluk sayılıyor. Araştırmanın bulguları, "Human Reproduction" dergisinde yayımlandı.