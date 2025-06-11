Aşırı kıskançlık boşanmada kusur sayıldı: 30 bin lira nafaka ödeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
00:00
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ferdi Zeyrek, Manisa’ya kısa sürede büyük ve kalıcı bir iz bıraktı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP’li Gökan Zeybek: ‘Ferdi Zeyrek geleceğin inşasında bize yol gösterecek’
09:06
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Barış Terkoğlu: 'Nihat Genç, hayatın içinden gelen, hikâyesiyle toplumun damarına dokunan bir yazar'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tülay Korkmaz: ‘Kazalar ve ölüm oranları değişmedi’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Çalmuk: Abdullah Gül siyasette aktifliğini ‘derinden’ sürdürüyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Musk, Epstein paylaşımını yaparak fevri davrandı ve sınırı aştı. Siyasi teamüllere aykırı bu. Tepki çekti’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Karmaşanın Osmanlı hali: Dingo’nun ahırı
18:10
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Ahali Mübadele Antlaşması ve artakalan hikâyeler
18:21
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayvaz ile kasabın ortak hesabı
19:12
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım' onun romanıydı
19:28
4 dk
SESLİ HABER
Erkek çocuk tercihinde ilginç düşüş: Cinsiyete dayalı dengesizlik ortaya çıkabilir
19:44
4 dk
TARİHTE BUGÜN
İstanbul'a hayranlığı ile tanınan dünyaca ünlü yazar
20:04
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mehmet Akif Üstündağ: 'Her evde voleybol var, voleybol ülkesiyiz'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Amasra faciasında gerekçeli karar
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ankara Rus Evi Başkanı Aleksandr Sotniçenko: 'Rusya ve Türkiye birlikte olmalı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Toprağını bileni, meyvesinden tanırsın’
14:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yalnızlığın şairi 'Lavinia' şiiri ile tanınıyordu
15:39
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Türk halkının temkinli yaşama anlayışı’
17:35
2 dk
ÖZEL HABER
Şara ilk değil: ABD’yi ziyaret eden İsrailli ‘eski terörist’ kim
17:41
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Aleksandr Sotniçenko: “Rusya’yı anlamak isteyen çağdaş edebiyatı okumalı”
18:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/asiri-kiskanclik-bosanmada-kusur-sayildi-30-bin-lira-nafaka-odeyecek-1096950134.html
Aşırı kıskançlık boşanmada kusur sayıldı: 30 bin lira nafaka ödeyecek
Aşırı kıskançlık boşanmada kusur sayıldı: 30 bin lira nafaka ödeyecek
Sputnik Türkiye
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, aşırı kıskanç tavırları bulunan, erkeğin boşanmada "tam kusurlu" sayılarak, nafaka ve tazminat ödemesine ilişkin yerel mahkeme... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T16:44+0300
2025-06-11T16:44+0300
türki̇ye
yargıtay
boşanma
kıskançlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094329961_303:0:1103:450_1920x0_80_0_0_3cda9d0b327d51088d10952c6754a087.jpg
Ordu'da yaşayan bir kadın, eşi tarafından sürekli kıskanıldığını, üzerinde baskı kurulduğunu, kendisinin ve ilk evliliğinden olan kızlarının can güvenliğinin olmadığını, eşinin büyü yaptırdığını, evin sorumluluklarıyla ilgilenmediğini ileri sürerek boşanma davası açtı. Davacı kadın, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.Erkek tarafı tam kusurlu bulunduDavalı erkek ise eşinin agresif yapıda olduğunu, kendisini darp ettiğini, çoğu zaman bir bahane bularak ayrı yattığını ve kendisine küfür ettiğini iddia ederek, kadının davasının reddine, kendi davasının kabulüne karar verilmesini talep etti.Yargılamayı yapan Ordu 2. Aile Mahkemesi, aşırı kıskanç tavırları bulunan, kadının evden çıkmasına izin vermeyen, nikahta sahte takı takan, kadına bağıran, üzerine yürüyerek hakaret eden erkeği "tam kusurlu" bularak, tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, erkeğin kadına aylık 1000 lira nafaka ile 40 bin lira maddi, 40 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti.Nafaka kararıErkeğin istinaf başvuru üzerine dosyayı inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak erkeğin kadına toptan 30 bin lira nafaka ödemesine, diğer itirazları yönünden yaptığı başvurunun ise reddine karar verdi.İstinaf kararına yapılan temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a geldi.Temyiz istemini görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, toplanan deliller kapsamında yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak onadı.Dairenin kararında, "Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup, davalı erkek tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/yargitaydan-emsal-yillik-izin-karari-sureyi-kaciran-ucretini-alamayacak-1096935221.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094329961_403:0:1003:450_1920x0_80_0_0_d550c006fb8ae7ee0a0727000270f69d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yargıtay, boşanma, kıskançlık
yargıtay, boşanma, kıskançlık

Aşırı kıskançlık boşanmada kusur sayıldı: 30 bin lira nafaka ödeyecek

16:44 11.06.2025
boşanma
boşanma - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
Abone ol
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, aşırı kıskanç tavırları bulunan, erkeğin boşanmada "tam kusurlu" sayılarak, nafaka ve tazminat ödemesine ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.
Ordu'da yaşayan bir kadın, eşi tarafından sürekli kıskanıldığını, üzerinde baskı kurulduğunu, kendisinin ve ilk evliliğinden olan kızlarının can güvenliğinin olmadığını, eşinin büyü yaptırdığını, evin sorumluluklarıyla ilgilenmediğini ileri sürerek boşanma davası açtı. Davacı kadın, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

Erkek tarafı tam kusurlu bulundu

Davalı erkek ise eşinin agresif yapıda olduğunu, kendisini darp ettiğini, çoğu zaman bir bahane bularak ayrı yattığını ve kendisine küfür ettiğini iddia ederek, kadının davasının reddine, kendi davasının kabulüne karar verilmesini talep etti.

Yargılamayı yapan Ordu 2. Aile Mahkemesi, aşırı kıskanç tavırları bulunan, kadının evden çıkmasına izin vermeyen, nikahta sahte takı takan, kadına bağıran, üzerine yürüyerek hakaret eden erkeği "tam kusurlu" bularak, tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, erkeğin kadına aylık 1000 lira nafaka ile 40 bin lira maddi, 40 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Nafaka kararı

Erkeğin istinaf başvuru üzerine dosyayı inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak erkeğin kadına toptan 30 bin lira nafaka ödemesine, diğer itirazları yönünden yaptığı başvurunun ise reddine karar verdi.

İstinaf kararına yapılan temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, toplanan deliller kapsamında yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, "Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup, davalı erkek tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir." ifadelerine yer verildi.
Kamu personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
TÜRKİYE
Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Süreyi kaçıran ücretini alamayacak
10:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала