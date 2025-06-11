https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/adanadaki-bir-avmye-giriste-yeni-kural-21-yas-altina-yasak-1096951668.html
Adana'daki bir AVM'ye girişte yeni kural: 21 yaş altına yasak
Adana'daki bir AVM'ye girişte yeni kural: 21 yaş altına yasak
Sputnik Türkiye
Adana'daki Optimum AVM, güvenlik gerekçesiyle 21 yaşından küçüklerin yalnız başına girişini yasakladı. Kimlik kontrolü zorunlu hale gelirken, gençler sadece... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T17:09+0300
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yaş sınırı
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Adana’da faaliyet gösteren Optimum AVM, aldığı yeni kararla gündeme oturdu. Güvenlik gerekçesiyle yapılan düzenlemeye göre, 21 yaşından küçük bireyler alışveriş merkezine yalnız başına giriş yapamayacak. Uygulamanın, son dönemlerde artan güvenlik sorunları nedeniyle hayata geçirildiği belirtildi.Yaş sınırı önce 18’di, şimdi 21 olduBaşlangıçta 18 yaş sınırıyla uygulamaya konulan giriş yasağı, kısa sürede 21 yaşına çıkarıldı. Bu karar, özellikle gençler ve ebeveynler arasında tepkilere yol açarken, AVM yönetimi güvenliğin sağlanmasının öncelikli olduğunu vurguladı.Girişte kimlik kontrolü yapılacakYeni düzenlemeye göre AVM girişlerinde kimlik kontrolü uygulanacak. Güvenlik görevlileri, yaş doğrulaması için ziyaretçilerin kimlik belgelerini inceleyecek. 21 yaş altı bireyler, ancak bir refakatçi eşliğinde AVM’ye giriş yapabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/karar-resmi-gazetede-yayimlandi-herkes-avm-ibaresi-kullanamayacak-1096049473.html
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adana, avm, yaş sınırı
Adana'daki bir AVM'ye girişte yeni kural: 21 yaş altına yasak
Adana'daki Optimum AVM, güvenlik gerekçesiyle 21 yaşından küçüklerin yalnız başına girişini yasakladı. Kimlik kontrolü zorunlu hale gelirken, gençler sadece refakatçi ile alışveriş merkezine alınacak.
Adana’da faaliyet gösteren Optimum AVM, aldığı yeni kararla gündeme oturdu. Güvenlik gerekçesiyle yapılan düzenlemeye göre, 21 yaşından küçük bireyler alışveriş merkezine yalnız başına giriş yapamayacak. Uygulamanın, son dönemlerde artan güvenlik sorunları nedeniyle hayata geçirildiği belirtildi.
Yaş sınırı önce 18’di, şimdi 21 oldu
Başlangıçta 18 yaş sınırıyla uygulamaya konulan giriş yasağı, kısa sürede 21 yaşına çıkarıldı. Bu karar, özellikle gençler ve ebeveynler arasında tepkilere yol açarken, AVM yönetimi güvenliğin sağlanmasının öncelikli olduğunu vurguladı.
Girişte kimlik kontrolü yapılacak
Yeni düzenlemeye göre AVM girişlerinde kimlik kontrolü uygulanacak. Güvenlik görevlileri, yaş doğrulaması için ziyaretçilerin kimlik belgelerini inceleyecek. 21 yaş altı bireyler, ancak bir refakatçi eşliğinde AVM’ye giriş yapabilecek.