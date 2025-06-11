https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/adanadaki-bir-avmye-giriste-yeni-kural-21-yas-altina-yasak-1096951668.html

Adana'daki bir AVM'ye girişte yeni kural: 21 yaş altına yasak

Adana'daki bir AVM'ye girişte yeni kural: 21 yaş altına yasak

Sputnik Türkiye

Adana'daki Optimum AVM, güvenlik gerekçesiyle 21 yaşından küçüklerin yalnız başına girişini yasakladı. Kimlik kontrolü zorunlu hale gelirken, gençler sadece... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T17:09+0300

2025-06-11T17:09+0300

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Adana’da faaliyet gösteren Optimum AVM, aldığı yeni kararla gündeme oturdu. Güvenlik gerekçesiyle yapılan düzenlemeye göre, 21 yaşından küçük bireyler alışveriş merkezine yalnız başına giriş yapamayacak. Uygulamanın, son dönemlerde artan güvenlik sorunları nedeniyle hayata geçirildiği belirtildi.Yaş sınırı önce 18’di, şimdi 21 olduBaşlangıçta 18 yaş sınırıyla uygulamaya konulan giriş yasağı, kısa sürede 21 yaşına çıkarıldı. Bu karar, özellikle gençler ve ebeveynler arasında tepkilere yol açarken, AVM yönetimi güvenliğin sağlanmasının öncelikli olduğunu vurguladı.Girişte kimlik kontrolü yapılacakYeni düzenlemeye göre AVM girişlerinde kimlik kontrolü uygulanacak. Güvenlik görevlileri, yaş doğrulaması için ziyaretçilerin kimlik belgelerini inceleyecek. 21 yaş altı bireyler, ancak bir refakatçi eşliğinde AVM’ye giriş yapabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/karar-resmi-gazetede-yayimlandi-herkes-avm-ibaresi-kullanamayacak-1096049473.html

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