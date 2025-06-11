Trump, binlerce Amerikan askerine kurşun geçirmez cam kabinin arkasından hitap etti

ABD Başkanı Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Üssü'nde binlerce Amerikan askerine kurşun geçirmez cam kabinden hitap ettiTrump, Los Angeles'taki olayların kabul edilemez olduğunu ve eyalet yönetiminin "yetersiz" kalması nedeniyle kendisinin düzeni sağlamak için harekete geçtiğini belirtti.