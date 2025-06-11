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Trump, binlerce Amerikan askerine kurşun geçirmez cam kabinin arkasından hitap etti
Trump, binlerce Amerikan askerine kurşun geçirmez cam kabinin arkasından hitap etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Üssü'nde binlerce Amerikan askerine kurşun geçirmez cam kabinden hitap ettiTrump, Los Angeles'taki olayların... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T12:32+0300
2025-06-11T12:32+0300
2025-06-11T12:34+0300
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фото, fotoğraf, kuzey carolina, los angeles, california, abd ordusu
фото, fotoğraf, kuzey carolina, los angeles, california, abd ordusu
Trump, binlerce Amerikan askerine kurşun geçirmez cam kabinin arkasından hitap etti 12:32 11.06.2025 (güncellendi: 12:34 11.06.2025)
ABD Başkanı Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Üssü'nde binlerce Amerikan askerine kurşun geçirmez cam kabinden hitap ettiTrump, Los Angeles'taki olayların kabul edilemez olduğunu ve eyalet yönetiminin "yetersiz" kalması nedeniyle kendisinin düzeni sağlamak için harekete geçtiğini belirtti.
© AP Photo / Karl B DeBlaker
Kurşun geçirmez cam kabinin arkasından ABD ordusuna seslenen Trump, Los Angeles'taki olaylara değindi.
Kurşun geçirmez cam kabinin arkasından ABD ordusuna seslenen Trump, Los Angeles'taki olaylara değindi.
© AP Photo / Alex Brandon
Amerikan ordusunun kuruluşunun 250. yıl dönümünü 14 Haziran'da Washington'daki büyük bir geçit töreniyle kutlayacaklarını hatırlatan Trump, bundan sonra bu kutlamalara devam edeceklerini belirtti.
Amerikan ordusunun kuruluşunun 250. yıl dönümünü 14 Haziran'da Washington'daki büyük bir geçit töreniyle kutlayacaklarını hatırlatan Trump, bundan sonra bu kutlamalara devam edeceklerini belirtti.
© AP Photo / Alex Brandon
Cam kabinden ABD ordusuna seslenen Trump, göstericilerin çoğunun "para karşılığı" şiddet olaylarına karıştığını savundu.
Cam kabinden ABD ordusuna seslenen Trump, göstericilerin çoğunun "para karşılığı" şiddet olaylarına karıştığını savundu.
© AP Photo / Alex Brandon
Trump, cam kabinden "Los Angeles'ı özgürleştireceğiz." dedi
Trump, cam kabinden "Los Angeles'ı özgürleştireceğiz." dedi
© AP Photo / Alex Brandon
Los Angeles'a binlerce Ulusal Muhafız göndermemesi durumunda kentin yakılıp yıkılacağını söyleyen Trump, California Valisi Gavin Newsom'ın "beceriksiz" ve "yetersiz" olduğunu savundu.
Los Angeles'a binlerce Ulusal Muhafız göndermemesi durumunda kentin yakılıp yıkılacağını söyleyen Trump, California Valisi Gavin Newsom'ın "beceriksiz" ve "yetersiz" olduğunu savundu.