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Trump, binlerce Amerikan askerine kurşun geçirmez cam kabinin arkasından hitap etti
Trump, binlerce Amerikan askerine kurşun geçirmez cam kabinin arkasından hitap etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Üssü'nde binlerce Amerikan askerine kurşun geçirmez cam kabinden hitap ettiTrump, Los Angeles'taki olayların... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, kuzey carolina, los angeles, california, abd ordusu

Trump, binlerce Amerikan askerine kurşun geçirmez cam kabinin arkasından hitap etti

12:32 11.06.2025 (güncellendi: 12:34 11.06.2025)
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ABD Başkanı Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Üssü'nde binlerce Amerikan askerine kurşun geçirmez cam kabinden hitap ettiTrump, Los Angeles'taki olayların kabul edilemez olduğunu ve eyalet yönetiminin "yetersiz" kalması nedeniyle kendisinin düzeni sağlamak için harekete geçtiğini belirtti.
© AP Photo / Karl B DeBlaker

Kurşun geçirmez cam kabinin arkasından ABD ordusuna seslenen Trump, Los Angeles'taki olaylara değindi.

Kurşun geçirmez cam kabinin arkasından ABD ordusuna seslenen Trump, Los Angeles&#x27;taki olaylara değindi. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Karl B DeBlaker

Kurşun geçirmez cam kabinin arkasından ABD ordusuna seslenen Trump, Los Angeles'taki olaylara değindi.

© AP Photo / Alex Brandon

Amerikan ordusunun kuruluşunun 250. yıl dönümünü 14 Haziran'da Washington'daki büyük bir geçit töreniyle kutlayacaklarını hatırlatan Trump, bundan sonra bu kutlamalara devam edeceklerini belirtti.

Amerikan ordusunun kuruluşunun 250. yıl dönümünü 14 Haziran&#x27;da Washington&#x27;daki büyük bir geçit töreniyle kutlayacaklarını hatırlatan Trump, bundan sonra bu kutlamalara devam edeceklerini belirtti. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Alex Brandon

Amerikan ordusunun kuruluşunun 250. yıl dönümünü 14 Haziran'da Washington'daki büyük bir geçit töreniyle kutlayacaklarını hatırlatan Trump, bundan sonra bu kutlamalara devam edeceklerini belirtti.

© AP Photo / Alex Brandon

Cam kabinden ABD ordusuna seslenen Trump, göstericilerin çoğunun "para karşılığı" şiddet olaylarına karıştığını savundu.

Cam kabinden ABD ordusuna seslenen Trump, göstericilerin çoğunun &quot;para karşılığı&quot; şiddet olaylarına karıştığını savundu. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Alex Brandon

Cam kabinden ABD ordusuna seslenen Trump, göstericilerin çoğunun "para karşılığı" şiddet olaylarına karıştığını savundu.

© AP Photo / Alex Brandon

Trump, cam kabinden "Los Angeles'ı özgürleştireceğiz." dedi

Trump, cam kabinden &quot;Los Angeles&#x27;ı özgürleştireceğiz.&quot; dedi - Sputnik Türkiye
4/5
© AP Photo / Alex Brandon

Trump, cam kabinden "Los Angeles'ı özgürleştireceğiz." dedi

© AP Photo / Alex Brandon

Los Angeles'a binlerce Ulusal Muhafız göndermemesi durumunda kentin yakılıp yıkılacağını söyleyen Trump, California Valisi Gavin Newsom'ın "beceriksiz" ve "yetersiz" olduğunu savundu.

Los Angeles&#x27;a binlerce Ulusal Muhafız göndermemesi durumunda kentin yakılıp yıkılacağını söyleyen Trump, California Valisi Gavin Newsom&#x27;ın &quot;beceriksiz&quot; ve &quot;yetersiz&quot; olduğunu savundu. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Alex Brandon

Los Angeles'a binlerce Ulusal Muhafız göndermemesi durumunda kentin yakılıp yıkılacağını söyleyen Trump, California Valisi Gavin Newsom'ın "beceriksiz" ve "yetersiz" olduğunu savundu.

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