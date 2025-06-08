https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/diyanet-acikladi-bayramda-tatile-gitmek-ne-kadar-dogru-1096873247.html
Diyanet açıkladı: Bayramda tatile gitmek ne kadar doğru?
Diyanet açıkladı: Bayramda tatile gitmek ne kadar doğru?
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, bayramı tatil fırsatı olarak görenlerin vebal altına girebileceğini ifade etti... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T15:57+0300
2025-06-08T15:57+0300
2025-06-08T15:57+0300
türki̇ye
turist
diyanet i̇şleri başkanlığı
bayram
bayram namazı
bayram tatili
dini bayram
kurban bayramı
kurbanlık
kurban derisi
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Kurban Bayramı tatilini değerlendiren milyonlarca kişi memleketine ya da tatil beldelerine giderken, Diyanet TV'den dikkat çeken bir uyarı geldi.Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, bayramı yalnızca tatil fırsatı olarak görmenin ve aile büyükleriyle yüz yüze bayramlaşmamanın vebal doğurabileceğini söyledi. Diyanet TV'de konuşan Kapukaya, uzaktan yapılan bayramlaşmaların bazı ailelerde üzüntüye yol açtığını ve bu durumun manevi sorumluluk taşıyabileceğini ifade etti.'Bu büyük bir sorumluluktur ve vebaldir'Çocukların Kurban Bayramı'nın ne olduğunu bilmeden büyüdüğünü belirten Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/diyanet-acikladi-il-il-kurban-bayrami-namazi-saatleri-belli-oldu-1096825914.html
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turist, diyanet i̇şleri başkanlığı, bayram, bayram namazı, bayram tatili, dini bayram, kurban bayramı, kurbanlık, kurban derisi, kurban, kurban kesim bedeli
Diyanet açıkladı: Bayramda tatile gitmek ne kadar doğru?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, bayramı tatil fırsatı olarak görenlerin vebal altına girebileceğini ifade etti. Diyanet TV’de konuşan Kapukaya, aile büyükleriyle yüz yüze bayramlaşmanın önemine dikkat çekerek, bayramın sadece tatil olarak değerlendirilmesinin manevi sorumluluk doğurabileceğini söyledi.
Kurban Bayramı tatilini değerlendiren milyonlarca kişi memleketine ya da tatil beldelerine giderken, Diyanet TV'den dikkat çeken bir uyarı geldi.
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, bayramı yalnızca tatil fırsatı olarak görmenin ve aile büyükleriyle yüz yüze bayramlaşmamanın vebal doğurabileceğini söyledi. Diyanet TV'de konuşan Kapukaya, uzaktan yapılan bayramlaşmaların bazı ailelerde üzüntüye yol açtığını ve bu durumun manevi sorumluluk taşıyabileceğini ifade etti.
'Bu büyük bir sorumluluktur ve vebaldir'
Çocukların Kurban Bayramı'nın ne olduğunu bilmeden büyüdüğünü belirten Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya şu ifadeleri kullandı:
Bayramlar tatil günü değildir; bayramlar adı üzerinde bayramlaşma günleridir. Bayramlaşmaların ruhuna baktığımızda, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın zamanında toplumun her kesiminin bayram yerinde olduğunu görüyoruz; yaşlılar, gençler, çocuklar, kadınlar, hatta namaz kılmaya müsait olmayan kadınlar dahi bayram yerine davet edilmiştir. Peygamber Efendimiz bu kişilere 'Namaz kılmasınlar ama bu bayrama iştirak etsinler, bu coşkuyu yaşasınlar' demiştir. Bayramlar toplum olarak kenetlenmemiz gereken günlerdir. Ancak ne yazık ki bayram günleri bazen bize yetmiyor, üç-dört gün olmasına rağmen 'şunu da unuttuk, buraya da gidemedik' dediğimiz oluyor. Eğer bayram günlerini tatil günleri haline getirirsek burada bir vebal vardır. Bu durum geleceğimiz adına da endişe vericidir; çünkü geçmişte bayramlar daha çok aile ortamında, mahallenin içinde, kurban kesilerek geçirilirdi ama şimdi birçok gelenek kaybolmuş durumda. Çocuklar Kurban Bayramı'nın ne olduğunu bilmeden büyüyor, tatil anlayışı nedeniyle bayram ruhu unutuluyor. Bayramlar Peygamber Efendimizin ümmetine hediyesidir; onu seviyorsak, hatırasını da yaşatmamız gerekir. Eğer kapımızı, bacamızı kilitleyip tatile gider, bir büyüğümüze sadece telefonla 'Bayramın mübarek olsun, ellerinden öpüyorum' dersek ve o büyüğümüz gözyaşlarını içine akıtıyorsa, bu bir vebaldir. O hane mahzun kalıyorsa, bayramı yalnız geçiriyorsa, çocukları başkalarıyla bayramlaşıyorken kendi çocukları tatile gitmişse, ya da hiç bayramlaşmıyorsa, bu büyük bir sorumluluktur ve vebaldir.