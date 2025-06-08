https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/deniz-oncu-moto2de-kazanan-ilk-turk-oldu-milli-sporcu-0003-saniyeyle-rakibini-gecti-1096876488.html

Deniz Öncü, Moto2’de kazanan ilk Türk oldu: Milli sporcu 0.003 saniyeyle rakibini geçti

Deniz Öncü, Moto2’de kazanan ilk Türk oldu: Milli sporcu 0.003 saniyeyle rakibini geçti

Sputnik Türkiye

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya’daki 8. etabını kazanarak Türkiye’ye bu klasmandaki ilk birinciliği getirdi. Red Bull KTM... 08.06.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye motosiklet platformu başkan yardımcısı hakan şener

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Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Aragon etabını kazanarak bu klasmanda zafer elde eden ilk Türk sporcu oldu.İspanya'da düzenlenen Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabında Red Bull KTM Ajo pilotu Deniz Öncü, rakibini son anda geçerek (0.003 saniye farkla) zafere ulaştı. Ay-yıldızlı sporcu, bu başarısıyla Türkiye'nin Moto2’de yarış kazanan ilk temsilcisi olarak tarihe geçti. Aragon Pisti'ndeki mücadele sonrası Öncü, podyumda büyük bir sevinç yaşadı.

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