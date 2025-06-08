https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/deniz-oncu-moto2de-kazanan-ilk-turk-oldu-milli-sporcu-0003-saniyeyle-rakibini-gecti-1096876488.html
Deniz Öncü, Moto2’de kazanan ilk Türk oldu: Milli sporcu 0.003 saniyeyle rakibini geçti
Deniz Öncü, Moto2’de kazanan ilk Türk oldu: Milli sporcu 0.003 saniyeyle rakibini geçti
Sputnik Türkiye
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya’daki 8. etabını kazanarak Türkiye’ye bu klasmandaki ilk birinciliği getirdi. Red Bull KTM... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T20:16+0300
2025-06-08T20:16+0300
2025-06-08T20:16+0300
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Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Aragon etabını kazanarak bu klasmanda zafer elde eden ilk Türk sporcu oldu.İspanya'da düzenlenen Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabında Red Bull KTM Ajo pilotu Deniz Öncü, rakibini son anda geçerek (0.003 saniye farkla) zafere ulaştı. Ay-yıldızlı sporcu, bu başarısıyla Türkiye'nin Moto2’de yarış kazanan ilk temsilcisi olarak tarihe geçti. Aragon Pisti'ndeki mücadele sonrası Öncü, podyumda büyük bir sevinç yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220423/milli-motosikletci-deniz-oncu-portekizde-siralama-yarisinda-birinci-oldu-1055794266.html
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türkiye, deniz öncü, yarış, son yarış, yarışma, motosiklet, uluslararası motosiklet federasyonu', türkiye motosiklet platformu, türkiye motosiklet platformu başkan yardımcısı hakan şener
Deniz Öncü, Moto2’de kazanan ilk Türk oldu: Milli sporcu 0.003 saniyeyle rakibini geçti
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya’daki 8. etabını kazanarak Türkiye’ye bu klasmandaki ilk birinciliği getirdi. Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Öncü, Diogo Moreira’yı 0.003 saniye farkla geçerek tarihi bir zafere imza attı. Bu sonuçla genel klasmanda 62 puana ulaşan genç sporcu, 7. sıraya yükseldi.
Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Aragon etabını kazanarak bu klasmanda zafer elde eden ilk Türk sporcu oldu.
İspanya'da düzenlenen Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabında Red Bull KTM Ajo pilotu Deniz Öncü, rakibini son anda geçerek (0.003 saniye farkla) zafere ulaştı. Ay-yıldızlı sporcu, bu başarısıyla Türkiye'nin Moto2’de yarış kazanan ilk temsilcisi olarak tarihe geçti. Aragon Pisti'ndeki mücadele sonrası Öncü, podyumda büyük bir sevinç yaşadı.