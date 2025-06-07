https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/fransada-lgbt-bayragini-kapatan-futbolculara--4er-mac-men-cezasi-verildi-1096865692.html
Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolculara 4'er maç men cezası verildi
Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolculara 4'er maç men cezası verildi
Sputnik Türkiye
Fransa'da Olimpik Lyon forması giyen Sırp futbolcu Nemanja Matic ve Le Havre'da görev yapan Mısırlı oyuncu Ahmed Hassan, formalarındaki LGBT sembolü... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T21:46+0300
2025-06-07T21:46+0300
2025-06-07T21:46+0300
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nemanja matic
mustafa muhammed
monaco
lyon
fransa profesyonel futbol ligi
lgbt
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Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Kurulundan yapılan açıklamaya göre Nemanja Matic ve Ahmed Hassan, 17 Mayıs'taki sezonun son haftasında oynanan karşılaşmalarda formalarının kol kısmında bulunan sembolü gizledikleri gerekçesiyle ikisi ertelemeli 4 maç men cezasına çarptırıldı.Geçen yıl Monaco'da forma giyen Malili Muhammed Camara'ya da aynı gerekçeyle 4 maç men cezası verilmişti.Nantes'ta görev yapan Mısırlı forvet Mustafa Muhammed ise geçmiş yıllarda LGBT propagandalı formayı giymeyi reddetmesi nedeniyle kadro dışı kalmış ve para cezası almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/rusya-lgbt-hareketini-teror-orgutleri-listesine-dahil-etti-1081957090.html
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nemanja matic, mustafa muhammed, monaco, lyon, fransa profesyonel futbol ligi, lgbt
nemanja matic, mustafa muhammed, monaco, lyon, fransa profesyonel futbol ligi, lgbt
Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolculara 4'er maç men cezası verildi
Fransa'da Olimpik Lyon forması giyen Sırp futbolcu Nemanja Matic ve Le Havre'da görev yapan Mısırlı oyuncu Ahmed Hassan, formalarındaki LGBT sembolü niteliğindeki bayrağı bantla kapattıkları gerekçesiyle 4'er maç men cezası aldı.
Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Kurulundan yapılan açıklamaya göre Nemanja Matic ve Ahmed Hassan, 17 Mayıs'taki sezonun son haftasında oynanan karşılaşmalarda formalarının kol kısmında bulunan sembolü gizledikleri gerekçesiyle ikisi ertelemeli 4 maç men cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl Monaco'da forma giyen Malili Muhammed Camara'ya da aynı gerekçeyle 4 maç men cezası verilmişti.
Nantes'ta görev yapan Mısırlı forvet Mustafa Muhammed ise geçmiş yıllarda LGBT propagandalı formayı giymeyi reddetmesi nedeniyle kadro dışı kalmış ve para cezası almıştı.