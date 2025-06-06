https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/almanya-merkez-bankasi-ekonomiye-yonelik-2025-buyume-tahminini-yuzde-0a-indirdi-1096849640.html

Almanya Merkez Bankası, ekonomiye yönelik 2025 büyüme tahminini yüzde 0’a indirdi

Almanya Merkez Bankası, ekonomiye yönelik 2025 büyüme tahminini yüzde 0’a indirdi

Sputnik Türkiye

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,2’den 0'a düşürdüğünü açıkladı. 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T22:25+0300

2025-06-06T22:25+0300

2025-06-06T22:25+0300

dünya

donald trump

almanya merkez bankası

bundesbank

almanya

gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), son yayımladığı ekonomik görünüm raporunda, 2025-2027 dönemine ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini açıkladı.Buna göre , 2025 yılı için takvim etkisinden arındırılmış Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,2’den 0'a, 2026 yılı için ise yüzde 0.8’den yüzde 0.7’ye düşürdü.Ayrıca Banka, 2027 için GSYH tahminini yüzde 0.9’dan 1.2’ye yükseltti.Bu yıl için bankanın enflasyon beklentisi yüzde 2.4'ten 2.2'ye düşürüldü. Banka, 2026'da ise yüzde 1.5’lik yıllık enflasyon öngördü.Trump tarifeleri ve savunma harcamalarıBundesbank Başkanı Joachim Nagel konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri ve gelecekteki ABD politikasına ilişkin belirsizliğin başlangıçta ekonomik büyümeyi azaltacağını belirtti.Nagel, "Bu durum (gümrük tarifeleri ve belirsizlik) Alman sanayisini, uzun bir zayıflık döneminin ardından istikrara kavuşmaya başladığı bir dönemde vuruyor. Bunun yanında, savunma ve altyapıya yönelik ek hükümet harcamalarının 2027 yılı sonuna kadar GSYH büyümesini belirgin bir şekilde artırmasını bekliyoruz” " ifadelerini kullandı.

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donald trump, almanya merkez bankası, bundesbank, almanya, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)