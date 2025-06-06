https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/almanya-merkez-bankasi-ekonomiye-yonelik-2025-buyume-tahminini-yuzde-0a-indirdi-1096849640.html
Almanya Merkez Bankası, ekonomiye yönelik 2025 büyüme tahminini yüzde 0’a indirdi
Almanya Merkez Bankası, ekonomiye yönelik 2025 büyüme tahminini yüzde 0’a indirdi
Sputnik Türkiye
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,2’den 0'a düşürdüğünü açıkladı. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T22:25+0300
2025-06-06T22:25+0300
2025-06-06T22:25+0300
dünya
donald trump
almanya merkez bankası
bundesbank
almanya
gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), son yayımladığı ekonomik görünüm raporunda, 2025-2027 dönemine ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini açıkladı.Buna göre , 2025 yılı için takvim etkisinden arındırılmış Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,2’den 0'a, 2026 yılı için ise yüzde 0.8’den yüzde 0.7’ye düşürdü.Ayrıca Banka, 2027 için GSYH tahminini yüzde 0.9’dan 1.2’ye yükseltti.Bu yıl için bankanın enflasyon beklentisi yüzde 2.4'ten 2.2'ye düşürüldü. Banka, 2026'da ise yüzde 1.5’lik yıllık enflasyon öngördü.Trump tarifeleri ve savunma harcamalarıBundesbank Başkanı Joachim Nagel konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri ve gelecekteki ABD politikasına ilişkin belirsizliğin başlangıçta ekonomik büyümeyi azaltacağını belirtti.Nagel, "Bu durum (gümrük tarifeleri ve belirsizlik) Alman sanayisini, uzun bir zayıflık döneminin ardından istikrara kavuşmaya başladığı bir dönemde vuruyor. Bunun yanında, savunma ve altyapıya yönelik ek hükümet harcamalarının 2027 yılı sonuna kadar GSYH büyümesini belirgin bir şekilde artırmasını bekliyoruz” " ifadelerini kullandı.
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donald trump, almanya merkez bankası, bundesbank, almanya, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
donald trump, almanya merkez bankası, bundesbank, almanya, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
Almanya Merkez Bankası, ekonomiye yönelik 2025 büyüme tahminini yüzde 0’a indirdi
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,2’den 0'a düşürdüğünü açıkladı.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), son yayımladığı ekonomik görünüm raporunda, 2025-2027 dönemine ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini açıkladı.
Buna göre , 2025 yılı için takvim etkisinden arındırılmış Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,2’den 0'a, 2026 yılı için ise yüzde 0.8’den yüzde 0.7’ye düşürdü.
Ayrıca Banka, 2027 için GSYH tahminini yüzde 0.9’dan 1.2’ye yükseltti.
Bu yıl için bankanın enflasyon beklentisi yüzde 2.4'ten 2.2'ye düşürüldü. Banka, 2026'da ise yüzde 1.5’lik yıllık enflasyon öngördü.
Trump tarifeleri ve savunma harcamaları
Bundesbank Başkanı Joachim Nagel konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri ve gelecekteki ABD politikasına ilişkin belirsizliğin başlangıçta ekonomik büyümeyi azaltacağını belirtti.
Nagel, "Bu durum (gümrük tarifeleri ve belirsizlik) Alman sanayisini, uzun bir zayıflık döneminin ardından istikrara kavuşmaya başladığı bir dönemde vuruyor. Bunun yanında, savunma ve altyapıya yönelik ek hükümet harcamalarının 2027 yılı sonuna kadar GSYH büyümesini belirgin bir şekilde artırmasını bekliyoruz” " ifadelerini kullandı.