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Kene kabusu sürüyor: Bir kişi daha hayatını kaybetti
Kene kabusu sürüyor: Bir kişi daha hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sivas'ta KKKA hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişi daha yaşamını yitirdi. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T11:23+0300
2025-06-05T11:23+0300
türki̇ye
kene
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
korunma
hayatını kaybetti
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Havaların ısınmasıyla birlikte keneden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı da artıyor. Son olarak Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. KKKA nedeniyle son 22 yılda 819 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken uzmanlar Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle kırsal alanlara gidecekleri bir kez daha uyardı. 10 gün önce kene yapıştıKoyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde yaşayan 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal'a 10 gün önce kene yapıştı. Ağcabal, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Durumu ağırlaşan Ağcabal, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ağcabal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.KKKA'dan nasıl korunulur?Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene riski olan yerlere giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı, açık renkli kıyafetler tercih edilmeli.Oturulacak yerlere açık renkli örtü serilmeli.Hayvanların üzerindeki kenelere, hayvanların kan ve idrarına çıplak elle dokunulmamalı.Riskli alanlardan döndükten sonra vücut dikkatlice kontrol edilmeli.KKKA belirtileri nelerdir?KKKA'nın kene tutunmasından 1-3 gün, en fazla 9 gün sonra halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, ateş, üşüme ve titremeyle kendini gösterdiğini belirten Elaldı, bazı hastalarda ise bulantı, kusma, ishal ve yüzde 15 oranında burun, ağız içi, mide-bağırsak sistemi veya organ içi kanamalar şeklinde görüldüğünü dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/22-yilda-819-kisinin-olumune-neden-oldu-asisi-da-yok-etkin-bir-tedavisi-de-1096588790.html
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kkka nedir, kene, keneden nasıl korunulur, kkka belirtileri, kkka öldürür mü, kene öldürür mü
kkka nedir, kene, keneden nasıl korunulur, kkka belirtileri, kkka öldürür mü, kene öldürür mü

Kene kabusu sürüyor: Bir kişi daha hayatını kaybetti

11:23 05.06.2025
© DHAKKKA, Kene ısırması
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
© DHA
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Sivas'ta KKKA hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Havaların ısınmasıyla birlikte keneden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı da artıyor. Son olarak Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. KKKA nedeniyle son 22 yılda 819 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken uzmanlar Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle kırsal alanlara gidecekleri bir kez daha uyardı.

10 gün önce kene yapıştı

Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde yaşayan 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal'a 10 gün önce kene yapıştı. Ağcabal, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Durumu ağırlaşan Ağcabal, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ağcabal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KKKA'dan nasıl korunulur?

Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene riski olan yerlere giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı, açık renkli kıyafetler tercih edilmeli.
Oturulacak yerlere açık renkli örtü serilmeli.
Hayvanların üzerindeki kenelere, hayvanların kan ve idrarına çıplak elle dokunulmamalı.
Riskli alanlardan döndükten sonra vücut dikkatlice kontrol edilmeli.

KKKA belirtileri nelerdir?

KKKA'nın kene tutunmasından 1-3 gün, en fazla 9 gün sonra halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, ateş, üşüme ve titremeyle kendini gösterdiğini belirten Elaldı, bazı hastalarda ise bulantı, kusma, ishal ve yüzde 15 oranında burun, ağız içi, mide-bağırsak sistemi veya organ içi kanamalar şeklinde görüldüğünü dile getirdi.
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
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