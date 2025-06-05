https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/brics-gazeteciler-dernegi-es-baskani-kacirilan-cocuklar-ukrayna-yonetiminin-kurbanlari-1096828822.html
BRICS Gazeteciler Derneği Eş Başkanı: 'Kaçırılan' çocuklar, Ukrayna yönetiminin kurbanları
BRICS Gazeteciler Derneği Eş Başkanı: 'Kaçırılan' çocuklar, Ukrayna yönetiminin kurbanları
Sputnik Türkiye
BRICS Gazeteciler Derneği Eş Başkanı, insan hakları savunucusu ve yayıncı Mira Terada, Ukrayna'nın kaçırılan çocuklarla ilgili yalanlarını değerlendirdi. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T18:15+0300
2025-06-05T18:15+0300
2025-06-05T18:15+0300
mira terada
ukrayna
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın İstanbul'daki müzakereler sırasında Rus tarafına teslim ettiği 339 kayıp çocuk listesinin, 10 binlerce çocuk kaçırıldığına dair yalan haberler yayanları şoka uğrattığını belirtmişti.İstanbul'daki Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, ikinci tur müzakereler sırasında Ukrayna tarafının kendilerine çatışmalar nedeniyle zor durumda kalan 339 çocuğun yer aldığı bir liste verdiğini duyurmuştu.
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BRICS Gazeteciler Derneği Eş Başkanı: 'Kaçırılan' çocuklar, Ukrayna yönetiminin kurbanları
Sputnik Türkiye
BRICS Gazeteciler Derneği Eş Başkanı: 'Kaçırılan' çocuklar, Ukrayna yönetiminin kurbanları
2025-06-05T18:15+0300
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Sputnik Türkiye
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mira terada, ukrayna, brics, rusya, vi̇deo, видео
mira terada, ukrayna, brics, rusya, vi̇deo, видео
BRICS Gazeteciler Derneği Eş Başkanı: 'Kaçırılan' çocuklar, Ukrayna yönetiminin kurbanları
BRICS Gazeteciler Derneği Eş Başkanı, insan hakları savunucusu ve yayıncı Mira Terada, Ukrayna'nın kaçırılan çocuklarla ilgili yalanlarını değerlendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın İstanbul'daki müzakereler sırasında Rus tarafına teslim ettiği 339 kayıp çocuk listesinin, 10 binlerce çocuk kaçırıldığına dair yalan haberler yayanları şoka uğrattığını belirtmişti.
İstanbul'daki Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, ikinci tur müzakereler sırasında Ukrayna tarafının kendilerine çatışmalar nedeniyle zor durumda kalan 339 çocuğun yer aldığı bir liste verdiğini duyurmuştu.