https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/bayram-oncesi-baklavadaki-tehlike-bazilarinda--e-coli-ve-kuf-bakterisi-cikti-1096812312.html
Bayram öncesi baklavadaki tehlike: Bazılarında E. coli ve küf bakterisi çıktı
Bayram öncesi baklavadaki tehlike: Bazılarında E. coli ve küf bakterisi çıktı
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı öncesinde yapılan mikrobiyolojik incelemeler, Adana’da satılan tatlılarda hijyen alarmı verdi. 20 farklı baklava örneğinden 5’inde dışkı... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T07:28+0300
2025-06-05T07:28+0300
2025-06-05T07:28+0300
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baklava
bakteri
kurban bayramı
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Adana'da, Kurban Bayramı öncesi mercek altına alınan baklava ve şekerlemelerde hijyen skandalı ortaya çıktı. Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, kent genelindeki 20 işletmeden alınan baklava örneklerini mikrobiyolojik açıdan inceledi. Sonuçlar, özellikle baklava severleri tedirgin edecek cinsten.5 baklava numunesinde E. coli tespit edildiYapılan incelemelerde, 20 farklı baklava örneğinden 5’inde dışkı kökenli E. coli bakterisine rastlandı. Bu durum, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar ve yaşlılar için ciddi bir sağlık tehdidi oluşturuyor.Prof. Dr. Işıl Var, şunları söyledi:“Baklavada 20 örneğin 5’inde dışkı kökenli koli basili E.coli ile karşılaştık. Bu bakteriler, ishal, kusma, bulantı gibi şikâyetlere neden olabilir.”Cezerye ve lokumda da hijyen sorunuSadece baklava değil, diğer geleneksel tatlılarda da sorunlar tespit edildi. Prof. Dr. Var, cezerye ve lokum örneklerinde koliform, maya ve küf bakterilerine rastladıklarını açıkladı. Tatlıların üçte ikisinde mikrobiyolojik kirlilik saptandı.Halka tatlıda Staphylococcus aureus tespitiYapılan analizlerde, açıkta satılan halka tatlılarda da koliform bakteriler bulundu. Ayrıca, insan vücudunda doğal olarak bulunan ancak bazı durumlarda enfeksiyona yol açabilen Staphylococcus aureus bakterisine de rastlandı.Etiketsiz ürünler ve denetim eksikliğiProf. Dr. Var, özellikle açıkta satılan tatlılarda etiket bilgisi bulunmadığına dikkat çekti. Gıda zehirlenmeleriyle ilgili süreçlerde, etiket bilgileri hayati önem taşıyor. Var, denetimlerin artırılması ve açıkta satış yapan işletmelere yönelik yaptırımların sıkılaştırılması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/osimhen-transferinde-frende-yeni-gorusme-karari-alindi-1096811907.html
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baklava, bakteri, kurban bayramı, adana
baklava, bakteri, kurban bayramı, adana
Bayram öncesi baklavadaki tehlike: Bazılarında E. coli ve küf bakterisi çıktı
Kurban Bayramı öncesinde yapılan mikrobiyolojik incelemeler, Adana’da satılan tatlılarda hijyen alarmı verdi. 20 farklı baklava örneğinden 5’inde dışkı kaynaklı E. coli bulundu. Uzmanlar özellikle çocuklar ve yaşlılar için ciddi risk oluşturduğunu belirtti.
Adana'da, Kurban Bayramı öncesi mercek altına alınan baklava ve şekerlemelerde hijyen skandalı ortaya çıktı. Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, kent genelindeki 20 işletmeden alınan baklava örneklerini mikrobiyolojik açıdan inceledi. Sonuçlar, özellikle baklava severleri tedirgin edecek cinsten.
5 baklava numunesinde E. coli tespit edildi
Yapılan incelemelerde, 20 farklı baklava örneğinden 5’inde dışkı kökenli E. coli bakterisine rastlandı. Bu durum, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar ve yaşlılar için ciddi bir sağlık tehdidi oluşturuyor.
Prof. Dr. Işıl Var, şunları söyledi:
“Baklavada 20 örneğin 5’inde dışkı kökenli koli basili E.coli ile karşılaştık. Bu bakteriler, ishal, kusma, bulantı gibi şikâyetlere neden olabilir.”
Cezerye ve lokumda da hijyen sorunu
Sadece baklava değil, diğer geleneksel tatlılarda da sorunlar tespit edildi. Prof. Dr. Var, cezerye ve lokum örneklerinde koliform, maya ve küf bakterilerine rastladıklarını açıkladı. Tatlıların üçte ikisinde mikrobiyolojik kirlilik saptandı.
Halka tatlıda Staphylococcus aureus tespiti
Yapılan analizlerde, açıkta satılan halka tatlılarda da koliform bakteriler bulundu. Ayrıca, insan vücudunda doğal olarak bulunan ancak bazı durumlarda enfeksiyona yol açabilen Staphylococcus aureus bakterisine de rastlandı.
Etiketsiz ürünler ve denetim eksikliği
Prof. Dr. Var, özellikle açıkta satılan tatlılarda etiket bilgisi bulunmadığına dikkat çekti. Gıda zehirlenmeleriyle ilgili süreçlerde, etiket bilgileri hayati önem taşıyor. Var, denetimlerin artırılması ve açıkta satış yapan işletmelere yönelik yaptırımların sıkılaştırılması gerektiğini vurguladı.