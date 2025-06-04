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AK Parti'nin önündeki anket: Seçmenin AB ve uluslararası kuruluşlara güveni azalıyor
AK Parti'nin önündeki anket: Seçmenin AB ve uluslararası kuruluşlara güveni azalıyor
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AK Parti için hazırlanan bir ankette seçmene Avrupa Birliği'ne ve NATO, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlara duyulan güven soruldu. Türkiye'nin... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T14:28+0300
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Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun (AET) 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye, 31 Temmuz 1959'da Topluluğa ortaklık başvurusunda bulundu. O günden bugüne Türkiye'nin stratejik hedefi olarak ifade edilse de Avrupa Birliği Türkiye'yi üye olarak kabul etmedi. Avrupa Birliği’nin bu tutumu Türkiye’de AB’ye olan desteği her geçen gün azalmasına neden oluyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü mesajında, "Karşılaştığı tüm engellere rağmen Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkemiz, kriz ve çatışmalarda izlediği insani, barışçıl ve yapıcı politikalarla, ortaya koyduğu adil çözümlerle Birliğin bekası için de bir teminattır" ifadelerini kullanmıştı.Destek yüz 50’nin altındaAK Parti ise seçmenin Avrupa Birliği'ne olan desteğini sordu. AK Parti için yapılan saha araştırmasında seçmenin yüzde 46.2 "Evet, Türkiye AB'ye girmeli" derken, yüzde 42.5 "Hayır, Türkiye AB'ye girmemeli" yanıtını verdi. Seçmenin yüzde 11.3'ü ise "Bu konuda fikrim yok" yanıtını verdi.'AB dağılacak diyenlerin oranı yüzde 18.5'Seçmenin yüzde 18.5’i "AB’nin gelecekte dağılacağı" görüşünü paylaştı. Seçmenin yüzde 31'i ise "AB’nin etkinliğinin azalacağı" görüşünü paylaşırken, "AB güçlenecek" diyenlerin oranı 23'te kaldı. Seçmenin yüzde 27.5'i bu konuda görüş belirtmekten kaçındı.Siyasi Parti tercihlerine göre AB’ye hayır diyenlerSeçmenlerin siyasi parti tercihlerine göre de AB’ye destekleyip desteklemediği ankette yer aldı. Yeniden Refah Partisi seçmenin yüzde 63.8'i, AK Parti seçmenin yüzde 50.7’si, CHP seçmenin yüzde 32.5’i, MHP seçmenin 51.9’u, İYİ Parti seçmenin yüzde 56.4’ü Türkiye’nin AB’ye girmesine "Hayır" dedi. Türkiye’nin AB’ye girmesini en çok isteyen seçmen ise 69.8’lik oranla DEM Parti seçmeni oldu.Uluslararası kuruluşlara güven azaldıÇalışmada seçmenlere; "Dünyadaki son gelişmeler dikkate alındığında uluslararası kuruluşların güç kaybettiğini düşünüyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. NATO, Birleşmiş Milletler gibi örgütlerin güç kaybettiğini düşünenlerin oranı yüzde 53 olurken, yüzde 19.7'si "Güç kaybetmiyorlar" dedi.
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türkiye ab üyeliği, ak parti anket sonuçları, türk halkı ab desteği, nato’ya güven, uluslararası kuruluşlara güven, ab türkiye ilişkileri, seçmen eğilimleri 2025, ab karşıtlığı türkiye, dem parti ab desteği
türkiye ab üyeliği, ak parti anket sonuçları, türk halkı ab desteği, nato’ya güven, uluslararası kuruluşlara güven, ab türkiye ilişkileri, seçmen eğilimleri 2025, ab karşıtlığı türkiye, dem parti ab desteği

AK Parti'nin önündeki anket: Seçmenin AB ve uluslararası kuruluşlara güveni azalıyor

14:28 04.06.2025 (güncellendi: 14:40 04.06.2025)
© AA / Murat KulaAK Parti Genel Merkezi
AK Parti Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© AA / Murat Kula
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AK Parti için hazırlanan bir ankette seçmene Avrupa Birliği'ne ve NATO, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlara duyulan güven soruldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini isteyen seçmenin oranı yüzde 50'nin altına düştü.
Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun (AET) 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye, 31 Temmuz 1959'da Topluluğa ortaklık başvurusunda bulundu. O günden bugüne Türkiye'nin stratejik hedefi olarak ifade edilse de Avrupa Birliği Türkiye'yi üye olarak kabul etmedi. Avrupa Birliği’nin bu tutumu Türkiye’de AB’ye olan desteği her geçen gün azalmasına neden oluyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü mesajında, "Karşılaştığı tüm engellere rağmen Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkemiz, kriz ve çatışmalarda izlediği insani, barışçıl ve yapıcı politikalarla, ortaya koyduğu adil çözümlerle Birliğin bekası için de bir teminattır" ifadelerini kullanmıştı.

Destek yüz 50’nin altında

AK Parti ise seçmenin Avrupa Birliği'ne olan desteğini sordu. AK Parti için yapılan saha araştırmasında seçmenin yüzde 46.2 "Evet, Türkiye AB'ye girmeli" derken, yüzde 42.5 "Hayır, Türkiye AB'ye girmemeli" yanıtını verdi. Seçmenin yüzde 11.3'ü ise "Bu konuda fikrim yok" yanıtını verdi.

'AB dağılacak diyenlerin oranı yüzde 18.5'

Seçmenin yüzde 18.5’i "AB’nin gelecekte dağılacağı" görüşünü paylaştı. Seçmenin yüzde 31'i ise "AB’nin etkinliğinin azalacağı" görüşünü paylaşırken, "AB güçlenecek" diyenlerin oranı 23'te kaldı. Seçmenin yüzde 27.5'i bu konuda görüş belirtmekten kaçındı.

Siyasi Parti tercihlerine göre AB’ye hayır diyenler

Seçmenlerin siyasi parti tercihlerine göre de AB’ye destekleyip desteklemediği ankette yer aldı. Yeniden Refah Partisi seçmenin yüzde 63.8'i, AK Parti seçmenin yüzde 50.7’si, CHP seçmenin yüzde 32.5’i, MHP seçmenin 51.9’u, İYİ Parti seçmenin yüzde 56.4’ü Türkiye’nin AB’ye girmesine "Hayır" dedi. Türkiye’nin AB’ye girmesini en çok isteyen seçmen ise 69.8’lik oranla DEM Parti seçmeni oldu.

Uluslararası kuruluşlara güven azaldı

Çalışmada seçmenlere; "Dünyadaki son gelişmeler dikkate alındığında uluslararası kuruluşların güç kaybettiğini düşünüyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. NATO, Birleşmiş Milletler gibi örgütlerin güç kaybettiğini düşünenlerin oranı yüzde 53 olurken, yüzde 19.7'si "Güç kaybetmiyorlar" dedi.
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