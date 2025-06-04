https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/ak-partinin-onundeki-anket-secmenin-ab-ve-uluslararasi-kuruluslara-guveni-azaliyor-1096795431.html

AK Parti'nin önündeki anket: Seçmenin AB ve uluslararası kuruluşlara güveni azalıyor

AK Parti'nin önündeki anket: Seçmenin AB ve uluslararası kuruluşlara güveni azalıyor

Sputnik Türkiye

AK Parti için hazırlanan bir ankette seçmene Avrupa Birliği'ne ve NATO, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlara duyulan güven soruldu. Türkiye'nin... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T14:28+0300

2025-06-04T14:28+0300

2025-06-04T14:40+0300

türki̇ye

ab

ak parti

nato

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun (AET) 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye, 31 Temmuz 1959'da Topluluğa ortaklık başvurusunda bulundu. O günden bugüne Türkiye'nin stratejik hedefi olarak ifade edilse de Avrupa Birliği Türkiye'yi üye olarak kabul etmedi. Avrupa Birliği’nin bu tutumu Türkiye’de AB’ye olan desteği her geçen gün azalmasına neden oluyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü mesajında, "Karşılaştığı tüm engellere rağmen Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkemiz, kriz ve çatışmalarda izlediği insani, barışçıl ve yapıcı politikalarla, ortaya koyduğu adil çözümlerle Birliğin bekası için de bir teminattır" ifadelerini kullanmıştı.Destek yüz 50’nin altındaAK Parti ise seçmenin Avrupa Birliği'ne olan desteğini sordu. AK Parti için yapılan saha araştırmasında seçmenin yüzde 46.2 "Evet, Türkiye AB'ye girmeli" derken, yüzde 42.5 "Hayır, Türkiye AB'ye girmemeli" yanıtını verdi. Seçmenin yüzde 11.3'ü ise "Bu konuda fikrim yok" yanıtını verdi.'AB dağılacak diyenlerin oranı yüzde 18.5'Seçmenin yüzde 18.5’i "AB’nin gelecekte dağılacağı" görüşünü paylaştı. Seçmenin yüzde 31'i ise "AB’nin etkinliğinin azalacağı" görüşünü paylaşırken, "AB güçlenecek" diyenlerin oranı 23'te kaldı. Seçmenin yüzde 27.5'i bu konuda görüş belirtmekten kaçındı.Siyasi Parti tercihlerine göre AB’ye hayır diyenlerSeçmenlerin siyasi parti tercihlerine göre de AB’ye destekleyip desteklemediği ankette yer aldı. Yeniden Refah Partisi seçmenin yüzde 63.8'i, AK Parti seçmenin yüzde 50.7’si, CHP seçmenin yüzde 32.5’i, MHP seçmenin 51.9’u, İYİ Parti seçmenin yüzde 56.4’ü Türkiye’nin AB’ye girmesine "Hayır" dedi. Türkiye’nin AB’ye girmesini en çok isteyen seçmen ise 69.8’lik oranla DEM Parti seçmeni oldu.Uluslararası kuruluşlara güven azaldıÇalışmada seçmenlere; "Dünyadaki son gelişmeler dikkate alındığında uluslararası kuruluşların güç kaybettiğini düşünüyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. NATO, Birleşmiş Milletler gibi örgütlerin güç kaybettiğini düşünenlerin oranı yüzde 53 olurken, yüzde 19.7'si "Güç kaybetmiyorlar" dedi.

türki̇ye

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2025

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