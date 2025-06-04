https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/19-binden-fazla-mahkum-ne-zaman-tahliye-edilecek-gozler-resmi-gazetede-1096784342.html
19 binden fazla mahkum ne zaman tahliye edilecek? Gözler Resmi Gazete’de
19 binden fazla mahkum ne zaman tahliye edilecek? Gözler Resmi Gazete’de
Sputnik Türkiye
TBMM’de kabul edilen 10. Yargı Paketi ile birlikte binlerce mahkûma şartlı salıverme imkânı tanındı. Mükerrer suç işleyenler de düzenlemeden yararlanacak. 19... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T10:56+0300
2025-06-04T10:56+0300
2025-06-04T10:56+0300
türki̇ye
tahliye
ceza
infaz
düzenleme
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Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı yasalarda değişiklik yapılmasına dair 10. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yeni düzenleme ile birlikte binlerce hükümlü için ceza indirimi ve tahliye yolu açılmış oldu.Yasanın en dikkat çeken maddelerinden biri, birden fazla suç işleyerek mükerrer ceza alan kişilere de şartlı salıverme imkânı tanınması oldu.19 binden fazla mahkumun tahliyeleri bugün başlayabilirAdalet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yapılan düzenlemeden yaklaşık 19 bin 800 kişi yararlanacak. NTV'nin aktardığına göre, bu kişilerin bugün itibarıyla cezaevlerinden çıkmaya başlaması bekleniyor.Yasa değişikliğinin bugün Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülüyor. Aynı saatlerde Adalet Bakanlığı, gerekli uygulama yönetmeliğini cezaevlerine gönderecek. Böylece tahliye süreci resmen başlamış olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/10-yargi-paketi-tbmmde-kabul-edildi-tahliyeler-gundemde-tehdit-suclarinda-ceza-ust-siniri-artirildi-1096777882.html
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tahliye, ceza, infaz, düzenleme
tahliye, ceza, infaz, düzenleme
19 binden fazla mahkum ne zaman tahliye edilecek? Gözler Resmi Gazete’de
TBMM’de kabul edilen 10. Yargı Paketi ile birlikte binlerce mahkûma şartlı salıverme imkânı tanındı. Mükerrer suç işleyenler de düzenlemeden yararlanacak. 19 bin 800 kişinin cezaevinden tahliye edilmesinin önü açıldı. Kararın bugün Resmi Gazete’de yayımlanması ve tahliyelerin başlaması bekleniyor.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı yasalarda değişiklik yapılmasına dair 10. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yeni düzenleme ile birlikte binlerce hükümlü için ceza indirimi ve tahliye yolu açılmış oldu.
Yasanın en dikkat çeken maddelerinden biri, birden fazla suç işleyerek mükerrer ceza alan kişilere de şartlı salıverme imkânı tanınması oldu.
19 binden fazla mahkumun tahliyeleri bugün başlayabilir
Adalet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yapılan düzenlemeden yaklaşık 19 bin 800 kişi yararlanacak. NTV'nin aktardığına göre, bu kişilerin bugün itibarıyla cezaevlerinden çıkmaya başlaması bekleniyor.
Yasa değişikliğinin bugün Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülüyor. Aynı saatlerde Adalet Bakanlığı, gerekli uygulama yönetmeliğini cezaevlerine gönderecek. Böylece tahliye süreci resmen başlamış olacak.