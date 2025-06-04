Manisalı kadınların yaylalarda papatya mesaisi başladı

Manisa’nın Demirci ilçesinde doğayla iç içe bir üretim mesaisi başladı. Elek, Yavaşlar, Kışlak, Kuzeyir, Yarbasan, Kılavuzlar ve Yeşildere mahallelerinde yaşayan kadınlar, sabahın erken saatlerinde yaylalara çıkarak kır papatyası topluyor.
Manisa’nın Demirci ilçesinde doğayla iç içe bir üretim mesaisi başladı. Elek, Yavaşlar, Kışlak, Kuzeyir, Yarbasan, Kılavuzlar ve Yeşildere mahallelerinde yaşayan kadınlar, sabahın erken saatlerinde yaylalara çıkarak kır papatyası topluyor.
Bahar yağmurlarıyla birlikte doğada kendiliğinden açan bu şifalı çiçekler, kadınların hem geçim kaynağı hem de doğayla kurduğu güçlü bağın bir simgesi haline geldi.
Bahar yağmurlarıyla birlikte doğada kendiliğinden açan bu şifalı çiçekler, kadınların hem geçim kaynağı hem de doğayla kurduğu güçlü bağın bir simgesi haline geldi.
Yaylalarda papatyaları saplarından değil, başlarından kopararak toplanıyor. Bu yöntem, papatyanın köklerinin zarar görmeden toprağa tutunmaya devam etmesini sağlıyor ve gelecek yıl da yeniden yetişmesini garanti ediyor.
Yaylalarda papatyaları saplarından değil, başlarından kopararak toplanıyor. Bu yöntem, papatyanın köklerinin zarar görmeden toprağa tutunmaya devam etmesini sağlıyor ve gelecek yıl da yeniden yetişmesini garanti ediyor.
Toplanan papatyalar, öğle saatlerine kadar süren mesainin ardından evlerin balkonlarında kurutuluyor.
Toplanan papatyalar, öğle saatlerine kadar süren mesainin ardından evlerin balkonlarında kurutuluyor.
Kurutulan çiçekler, ilaç ve meşrubat sanayisi için gelen tüccarlara kilosu 260 liradan satılıyor. Bu ekonomik katkı, bölgede yaşayan kadınların ev ekonomisine destek sağlıyor.
Kurutulan çiçekler, ilaç ve meşrubat sanayisi için gelen tüccarlara kilosu 260 liradan satılıyor. Bu ekonomik katkı, bölgede yaşayan kadınların ev ekonomisine destek sağlıyor.