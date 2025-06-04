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Trabzon’da sel felaketi: 72 yaşındaki adam kayboldu, arama çalışmaları sürüyor
Trabzon’da sel felaketi: 72 yaşındaki adam kayboldu, arama çalışmaları sürüyor
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Akçaabat’ta etkili sağanak sonrası kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın’ı bulmak için Sera Gölü ve çevresinde çok sayıda ekip arama-kurtarma çalışması... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, trabzon

Trabzon’da sel felaketi: 72 yaşındaki adam kayboldu, arama çalışmaları sürüyor

12:31 04.06.2025
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Akçaabat’ta etkili sağanak sonrası kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın’ı bulmak için Sera Gölü ve çevresinde çok sayıda ekip arama-kurtarma çalışması yürütüyor.
© AA / Hasan Taşcan

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları sürüyor

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Hasan Taşcan

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları sürüyor

© AA / Hasan Taşcan

Uçarsu Mahallesi’nde yaşayan Aydın’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, gece ara verdikleri çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Uçarsu Mahallesi’nde yaşayan Aydın’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, gece ara verdikleri çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Hasan Taşcan

Uçarsu Mahallesi’nde yaşayan Aydın’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, gece ara verdikleri çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

© AA / Hasan Taşcan

AFAD, JAK ve SAK timlerinin yanı sıra UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ait arama birimleri, Yıldızlı Deresi çevresinde ve Sera Gölü'nde geniş kapsamlı bir tarama yürütüyor.

AFAD, JAK ve SAK timlerinin yanı sıra UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ait arama birimleri, Yıldızlı Deresi çevresinde ve Sera Gölü&#x27;nde geniş kapsamlı bir tarama yürütüyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Hasan Taşcan

AFAD, JAK ve SAK timlerinin yanı sıra UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ait arama birimleri, Yıldızlı Deresi çevresinde ve Sera Gölü'nde geniş kapsamlı bir tarama yürütüyor.

© AA / Hasan Taşcan

Aramalarda dalgıç ekipleri görev alırken, göl ve dere çevresi dronlarla da kontrol ediliyor.

Aramalarda dalgıç ekipleri görev alırken, göl ve dere çevresi dronlarla da kontrol ediliyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Hasan Taşcan

Aramalarda dalgıç ekipleri görev alırken, göl ve dere çevresi dronlarla da kontrol ediliyor.

© AA / Hasan Taşcan

Öte yandan, Ortahisar ilçesinde selin ardından oluşan çamur ve su birikintilerinin temizlenmesi için belediye ekipleri yoğun şekilde çalışıyor. Ekipler, mahallelerde hem yolları açıyor hem de temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan, Ortahisar ilçesinde selin ardından oluşan çamur ve su birikintilerinin temizlenmesi için belediye ekipleri yoğun şekilde çalışıyor. Ekipler, mahallelerde hem yolları açıyor hem de temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Hasan Taşcan

Öte yandan, Ortahisar ilçesinde selin ardından oluşan çamur ve su birikintilerinin temizlenmesi için belediye ekipleri yoğun şekilde çalışıyor. Ekipler, mahallelerde hem yolları açıyor hem de temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

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