Trabzon’da sel felaketi: 72 yaşındaki adam kayboldu, arama çalışmaları sürüyor

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları sürüyor
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları sürüyor
Uçarsu Mahallesi’nde yaşayan Aydın’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, gece ara verdikleri çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.
Uçarsu Mahallesi’nde yaşayan Aydın’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, gece ara verdikleri çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.
AFAD, JAK ve SAK timlerinin yanı sıra UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ait arama birimleri, Yıldızlı Deresi çevresinde ve Sera Gölü'nde geniş kapsamlı bir tarama yürütüyor.
AFAD, JAK ve SAK timlerinin yanı sıra UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ait arama birimleri, Yıldızlı Deresi çevresinde ve Sera Gölü'nde geniş kapsamlı bir tarama yürütüyor.
Aramalarda dalgıç ekipleri görev alırken, göl ve dere çevresi dronlarla da kontrol ediliyor.
Aramalarda dalgıç ekipleri görev alırken, göl ve dere çevresi dronlarla da kontrol ediliyor.
Öte yandan, Ortahisar ilçesinde selin ardından oluşan çamur ve su birikintilerinin temizlenmesi için belediye ekipleri yoğun şekilde çalışıyor. Ekipler, mahallelerde hem yolları açıyor hem de temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.
Öte yandan, Ortahisar ilçesinde selin ardından oluşan çamur ve su birikintilerinin temizlenmesi için belediye ekipleri yoğun şekilde çalışıyor. Ekipler, mahallelerde hem yolları açıyor hem de temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.