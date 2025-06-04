Trabzon’da sel felaketi: 72 yaşındaki adam kayboldu, arama çalışmaları sürüyor

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Öte yandan, Ortahisar ilçesinde selin ardından oluşan çamur ve su birikintilerinin temizlenmesi için belediye ekipleri yoğun şekilde çalışıyor. Ekipler, mahallelerde hem yolları açıyor hem de temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.