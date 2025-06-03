https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kolon-kanserinde-umut-verici-klinik-deney-olum-riski-ciddi-oranda-azaliyor-1096749957.html

Kolon kanserinde umut verici klinik deney: Ölüm riski ciddi oranda azalıyor

Kolon kanserinde umut verici klinik deney: Ölüm riski ciddi oranda azalıyor

Sputnik Türkiye

Kolon kanseri tedavisi sonrası düzenli egzersiz, ölüm riskini ve kanserin geri dönme ihtimalini büyük oranda azaltıyor. İşte çarpıcı araştırma sonuçları.

2025-06-03T10:34+0300

2025-06-03T10:34+0300

2025-06-03T10:34+0300

yaşam

kolon kanseri

kolon kanseri araştırma

egzersiz

egzersiz

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Kolon kanseri hastaları için kemoterapi sonrası başlatılan düzenli egzersiz programı içeren klinik deneyde, ölüm ve kanserin geri dönme riskini önemli ölçüde azaltıldığı ortaya kondu. Uluslararası çapta yürütülen geniş ölçekli bir klinik deneyin sonuçları, bu alandaki tedavi sonrası yaklaşımları kökten değiştirebilir.Araştırmada, kemoterapiden hemen sonra başlayan ve üç yıl süren bir egzersiz programı uygulandı. Programın amacı, hastaların genel egzersiz kılavuzlarında belirtilen minimum seviyenin en az iki katı kadar fiziksel aktivite yapmasını sağlamaktı. Haftada üç-dört gün yapılan 45-60 dakikalık tempolu yürüyüşler önerildi.İlk 6 ay sonuçları şaşırttıİlk altı ay boyunca haftalık koçluk seansları alan hastalar, sonraki dönemlerde bu desteği aylık olarak aldı. Çalışmaya katılan 889 kişinin yarısı bu egzersiz programına dahil edilirken, diğer yarısına sadece sağlıklı yaşamı teşvik eden broşürler verildi.Egzersiz yapan grubun yüzde 80’inin kanseri yendiği açıklandı. Bu oran, yalnızca sağlık tavsiyesi verilen diğer grupta yüzde 74 olarak kaydedildi. Bu fark, kanserin geri dönme ya da yeni bir kanser gelişme riskinin yüzde 28 oranında azaldığını gösterdi.8 yıl sonraki sonuçlar daha da çarpıcıDeneyin 8. yılındaki takip sonuçları ise daha çarpıcıydı. Egzersiz yapan hastaların sadece yüzde 10’u hayatını kaybederken, yalnızca broşür verilen grupta bu oran yüzde 17 oldu. Ölüm riski böylece yüzde 37 oranında daha düşük olarak belirlendi.Bilim insanları, egzersizin bu güçlü etkisinin arkasında büyüme hormonlarındaki değişim, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve iltihap düzeylerinin azalmasının olabileceğini belirtiyor. Bu sonuçların, kolon kanseri tedavi protokollerinde egzersizin daha merkezi bir yere oturmasına yol açabileceği ifade ediliyor.

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kemoterapi sonrası egzersiz, kanserin geri dönmesi, kansersiz yaşam, kanser araştırması, fiziksel aktivite, sağlıkta egzersizin etkisi