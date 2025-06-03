https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/balikesirde-bir-lisede-cicek-hastaligi-goruldugu-iddia-edilmisti-valilikten-ilk-aciklama-geldi-1096774575.html

Balıkesir'de bir lisede çiçek hastalığı görüldüğü iddia edilmişti: Valilikten ilk açıklama geldi

Balıkesir'de bir lisede çiçek hastalığı görüldüğü iddia edilmişti: Valilikten ilk açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Balıkesir Valiliği, Bandırma'daki bir lisede çiçek hastalığı çıktığı ve okulun tatil edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T23:33+0300

2025-06-03T23:33+0300

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Balıkesir Valiliği, Bandırma'daki bir lisede çiçek hastalığı iddialarını yalanlayarak öğrencilerde görülen rahatsızlığın suçiçeği olduğunu açıkladı.Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi’nde çiçek hastalığı görüldüğü ve okulun tatil edildiği yönündeki iddialar sosyal medya ve bazı medya kuruluşlarından gündem olmuştu. Balıkesir Valiliği, öğrencilerde görülen hastalığın çiçek değil, çocukluk döneminde sıkça rastlanan suçiçeği olduğunu bildirdi. Açıklamada, okulun tatil edilmediği ve eğitim-öğretimin devam ettiği vurgulandı. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına resmi açıklamalara itibar edilmesi istendi. Valilik, gerekli sağlık önlemlerinin alındığını ve durumun yakından takip edildiğini belirtti.

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