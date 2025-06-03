https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/balikesirde-bir-lisede-cicek-hastaligi-goruldugu-iddia-edilmisti-valilikten-ilk-aciklama-geldi-1096774575.html
Balıkesir'de bir lisede çiçek hastalığı görüldüğü iddia edilmişti: Valilikten ilk açıklama geldi
Balıkesir'de bir lisede çiçek hastalığı görüldüğü iddia edilmişti: Valilikten ilk açıklama geldi
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Balıkesir Valiliği, Bandırma'daki bir lisede çiçek hastalığı çıktığı ve okulun tatil edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T23:33+0300
2025-06-03T23:33+0300
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çiçek hastalığı
hastalık
bulaşıcı hastalık
kronik hastalık
salgın hastalık
lise
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Balıkesir Valiliği, Bandırma'daki bir lisede çiçek hastalığı iddialarını yalanlayarak öğrencilerde görülen rahatsızlığın suçiçeği olduğunu açıkladı.Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi’nde çiçek hastalığı görüldüğü ve okulun tatil edildiği yönündeki iddialar sosyal medya ve bazı medya kuruluşlarından gündem olmuştu. Balıkesir Valiliği, öğrencilerde görülen hastalığın çiçek değil, çocukluk döneminde sıkça rastlanan suçiçeği olduğunu bildirdi. Açıklamada, okulun tatil edilmediği ve eğitim-öğretimin devam ettiği vurgulandı. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına resmi açıklamalara itibar edilmesi istendi. Valilik, gerekli sağlık önlemlerinin alındığını ve durumun yakından takip edildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/shakira-konseriyle-yeniden-gundeme-gelen-hastaliga-karsi-uzmani-uyardi-cocuklarda-olume-kadar-1096457705.html
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çiçek hastalığı, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, lise, okul, tatil, resmi tatil, tatil planı, ara tatil, okullar tatil, adli tatil, ulusal tatil günü
çiçek hastalığı, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, lise, okul, tatil, resmi tatil, tatil planı, ara tatil, okullar tatil, adli tatil, ulusal tatil günü
Balıkesir'de bir lisede çiçek hastalığı görüldüğü iddia edilmişti: Valilikten ilk açıklama geldi
Balıkesir Valiliği, Bandırma'daki bir lisede çiçek hastalığı çıktığı ve okulun tatil edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, öğrencilerde görülen rahatsızlığın çiçek değil suçiçeği olduğu belirtildi. Okulda eğitimin normal şekilde devam ettiği bildirildi.
Balıkesir Valiliği, Bandırma'daki bir lisede çiçek hastalığı iddialarını yalanlayarak öğrencilerde görülen rahatsızlığın suçiçeği olduğunu açıkladı.
Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi’nde çiçek hastalığı görüldüğü ve okulun tatil edildiği yönündeki iddialar sosyal medya ve bazı medya kuruluşlarından gündem olmuştu. Balıkesir Valiliği, öğrencilerde görülen hastalığın çiçek değil, çocukluk döneminde sıkça rastlanan suçiçeği olduğunu bildirdi.
Açıklamada, okulun tatil edilmediği ve eğitim-öğretimin devam ettiği vurgulandı. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına resmi açıklamalara itibar edilmesi istendi. Valilik, gerekli sağlık önlemlerinin alındığını ve durumun yakından takip edildiğini belirtti.