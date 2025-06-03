Jeoloji Mühendisi Perinçek: Deprem açısından ‘güvenli’ sanılan yerlerde yeni faylar oluşuyor

“Yeni fayların oluşması kaçınılmaz bir şey. Çünkü Akdeniz Girit’in altına dalıyor. Arabistan kıtası her yıl yaklaşık 2.5 cm Kuzeye doğru hareket ediyor. Kuzeyde Avrasya var, ortada Anadolu kıtası, Güneyde Afrika ve Arabistan kıtaları var. Düşünün; koskoca Afrika ve Arabistan kıtası Kuzey’e doğru hareket ediyor ve Anadolu’yu sıkıştırıyor. Yeni bir fay oluşmaması mümkün değil. Bu hareket devam ettiği sürece mevcut faylar üzerinde depremler olacak ve yeni faylar oluşacak. Bundan hareketle birkaç örnek verdim. Simav’ın Kuzeyinde dairesel alanda depremler oluyor, bunları volkanik aktiviteye bağladık. Ama daha da Kuzeyde bir hat boyunca dizili depremler gözlemledim. O depremleri her hafta inceledim ve o çizgisellik net bir şekilde ortaya çıktı. O zaman dedim ki; Güneyde bir volkanik aktivite var, onun Kuzeyinde de yeni bir fay gelişiyor. Volkanik aktivite ve fayları birbirinden ayıramazsınız. İkisi birlikte hareket ediyor.

Daha geçen hafta Tuz Gölü’nde bir deprem oldu. O depremin Tuz Gölü fayı üzerinde olduğu söylendi. Tuz Gölü’nün hemen Doğusunda bir fayımız var, Ankara’dan Aksaray’a doğru uzanıyor, büyük bir fay. Halbuki yeni oluşan bir fay üzerinde oldu o depremler. Onun çalışmasını hemen yaptım. Simav’ın Kuzeyinde yeni bir fay oluşuyor. Malatya’nın Kuzeyinde Hekimhan dolayında yeni bir fay oluşuyor. Bunların hepsini kayda geçiriyoruz. Tunceli’nin Doğusunda bir baraj var, o baraj yakınında da yeni bir fay oluşuyor. Bu ilk etapta benim gözüme batan yeni faylar. İnceleme devam ettikçe daha başkalarını bulacağımı düşünüyorum.

‘Konya civarı en az deprem riski olan yer’ diyorduk. Tek çözüm yeni haritaladığımız fayları ortaya koymak ve ona göre bir yapı planı yapmak. Konya civarında deprem riski az diye ona göre bina projesi çiziyoruz. Halbuki her tarafta sanki 7’lik deprem olacakmış gibi davranmamız lazım.“