Antalya'da Kızıldeniz'den gelen istilacı deniz canlıları görüntülendi

Türkiye'nin en iyi dalış rotaları arasında yer alan Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yapılan gece ve gündüz dalışlarında Kızıldeniz göçmeni balon balıkları ile uzun dikenli deniz kestanesinin yayılımı görüntülendi.
Türkiye'nin en iyi dalış rotaları arasında yer alan Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yapılan gece ve gündüz dalışlarında Kızıldeniz göçmeni balon balıkları ile uzun dikenli deniz kestanesinin yayılımı görüntülendi.
Deniz altındaki birbirinden farklı ekolojik ve biyolojik zenginliğe sahip Kaş, maviyle yeşilin bütünleştiği koylarıyla her yıl binlerce dalış tutkununu ağırlıyor.
Deniz altındaki birbirinden farklı ekolojik ve biyolojik zenginliğe sahip Kaş, maviyle yeşilin bütünleştiği koylarıyla her yıl binlerce dalış tutkununu ağırlıyor.
Kaş ilçesinin koylarında, su altı zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor.
Kaş ilçesinin koylarında, su altı zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor.
Kızıldeniz'de, mercan kayalıklarda yaşayan zehirli bir tür olan aslan balığı, insanlar için tehlike oluşturur ve dikkat edilmesi gereken türlerden biridir.
Kızıldeniz'de, mercan kayalıklarda yaşayan zehirli bir tür olan aslan balığı, insanlar için tehlike oluşturur ve dikkat edilmesi gereken türlerden biridir.
İlk bakışta cansız gibi görünen denizkastanesi, dünyanın her yanındaki okyanuslarda görülebiliyor.
İlk bakışta cansız gibi görünen denizkastanesi, dünyanın her yanındaki okyanuslarda görülebiliyor.
Dikenlerin üstüne basınca insanda acı verici yara oluştursa da zehirli olup olmadığı kesin değildir (ancak dikenlerin arasında bulunan pediseller zehirlidir)
Dikenlerin üstüne basınca insanda acı verici yara oluştursa da zehirli olup olmadığı kesin değildir (ancak dikenlerin arasında bulunan pediseller zehirlidir)