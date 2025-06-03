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Antalya'da Kızıldeniz'den gelen istilacı deniz canlıları görüntülendi
Antalya'da Kızıldeniz'den gelen istilacı deniz canlıları görüntülendi
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en dalış rotalarından biri olan Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılan dalışlarda Kızıldeniz'den göçen istilacı deniz türleri görüntülendi. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, antalya, deniz canlısı
фото, fotoğraf, fotoğraf, antalya, deniz canlısı

Antalya'da Kızıldeniz'den gelen istilacı deniz canlıları görüntülendi

12:09 03.06.2025
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Türkiye'nin en dalış rotalarından biri olan Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılan dalışlarda Kızıldeniz'den göçen istilacı deniz türleri görüntülendi.
© AA / Tahsin Ceylan

Türkiye'nin en iyi dalış rotaları arasında yer alan Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yapılan gece ve gündüz dalışlarında Kızıldeniz göçmeni balon balıkları ile uzun dikenli deniz kestanesinin yayılımı görüntülendi.

Türkiye&#x27;nin en iyi dalış rotaları arasında yer alan Antalya&#x27;nın Kaş ilçesi açıklarında yapılan gece ve gündüz dalışlarında Kızıldeniz göçmeni balon balıkları ile uzun dikenli deniz kestanesinin yayılımı görüntülendi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Tahsin Ceylan

Türkiye'nin en iyi dalış rotaları arasında yer alan Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yapılan gece ve gündüz dalışlarında Kızıldeniz göçmeni balon balıkları ile uzun dikenli deniz kestanesinin yayılımı görüntülendi.

© AA / Tahsin Ceylan

Deniz altındaki birbirinden farklı ekolojik ve biyolojik zenginliğe sahip Kaş, maviyle yeşilin bütünleştiği koylarıyla her yıl binlerce dalış tutkununu ağırlıyor.

Deniz altındaki birbirinden farklı ekolojik ve biyolojik zenginliğe sahip Kaş, maviyle yeşilin bütünleştiği koylarıyla her yıl binlerce dalış tutkununu ağırlıyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Tahsin Ceylan

Deniz altındaki birbirinden farklı ekolojik ve biyolojik zenginliğe sahip Kaş, maviyle yeşilin bütünleştiği koylarıyla her yıl binlerce dalış tutkununu ağırlıyor.

© AA / Tahsin Ceylan

Kaş ilçesinin koylarında, su altı zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor.

Kaş ilçesinin koylarında, su altı zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Tahsin Ceylan

Kaş ilçesinin koylarında, su altı zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor.

© AA / Tahsin Ceylan

Kızıldeniz'de, mercan kayalıklarda yaşayan zehirli bir tür olan aslan balığı, insanlar için tehlike oluşturur ve dikkat edilmesi gereken türlerden biridir.

Kızıldeniz&#x27;de, mercan kayalıklarda yaşayan zehirli bir tür olan aslan balığı, insanlar için tehlike oluşturur ve dikkat edilmesi gereken türlerden biridir. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Tahsin Ceylan

Kızıldeniz'de, mercan kayalıklarda yaşayan zehirli bir tür olan aslan balığı, insanlar için tehlike oluşturur ve dikkat edilmesi gereken türlerden biridir.

© AA / Tahsin Ceylan

İlk bakışta cansız gibi görünen denizkastanesi, dünyanın her yanındaki okyanuslarda görülebiliyor.

İlk bakışta cansız gibi görünen denizkastanesi, dünyanın her yanındaki okyanuslarda görülebiliyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Tahsin Ceylan

İlk bakışta cansız gibi görünen denizkastanesi, dünyanın her yanındaki okyanuslarda görülebiliyor.

© AA / Tahsin Ceylan

Dikenlerin üstüne basınca insanda acı verici yara oluştursa da zehirli olup olmadığı kesin değildir (ancak dikenlerin arasında bulunan pediseller zehirlidir)

Dikenlerin üstüne basınca insanda acı verici yara oluştursa da zehirli olup olmadığı kesin değildir (ancak dikenlerin arasında bulunan pediseller zehirlidir) - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Tahsin Ceylan

Dikenlerin üstüne basınca insanda acı verici yara oluştursa da zehirli olup olmadığı kesin değildir (ancak dikenlerin arasında bulunan pediseller zehirlidir)

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