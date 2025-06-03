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Artvin Borçka'da iki mevsim bir arada yaşanıyor
Artvin Borçka'da iki mevsim bir arada yaşanıyor
Sputnik Türkiye
Artvin'in Borçka ilçesindeki Borçka Karagöl Tabiat Parkı ve çevresi, doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsüyle öne çıkıyor. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, artvin

Artvin Borçka'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

11:45 03.06.2025
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Artvin'in Borçka ilçesindeki Borçka Karagöl Tabiat Parkı ve çevresi, doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsüyle öne çıkıyor.
© AA / Kadir Yarıcı

Artvin’in Borçka ilçesinde yer alan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ilkbaharın gelişiyle birlikte doğaseverler için adeta bir görsel şölene dönüşüyor.

Artvin’in Borçka ilçesinde yer alan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ilkbaharın gelişiyle birlikte doğaseverler için adeta bir görsel şölene dönüşüyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Kadir Yarıcı

Artvin’in Borçka ilçesinde yer alan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ilkbaharın gelişiyle birlikte doğaseverler için adeta bir görsel şölene dönüşüyor.

© AA / Kadir Yarıcı

Hala erimeyen kar örtüsüyle kışın izleri sürerken, göl çevresinde yeşeren ağaçlar baharın coşkusunu taşıyor.

Hala erimeyen kar örtüsüyle kışın izleri sürerken, göl çevresinde yeşeren ağaçlar baharın coşkusunu taşıyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Kadir Yarıcı

Hala erimeyen kar örtüsüyle kışın izleri sürerken, göl çevresinde yeşeren ağaçlar baharın coşkusunu taşıyor.

© AA / Kadir Yarıcı

Bu benzersiz doğa tablosu, bölgede iki mevsimin aynı anda yaşandığı nadir anlara sahne oluyor.

Bu benzersiz doğa tablosu, bölgede iki mevsimin aynı anda yaşandığı nadir anlara sahne oluyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Kadir Yarıcı

Bu benzersiz doğa tablosu, bölgede iki mevsimin aynı anda yaşandığı nadir anlara sahne oluyor.

© AA / Kadir Yarıcı

Bozulmamış doğası, yemyeşil ormanları ve çeşitliliğiyle bölge, ziyaretçilere etkileyici manzaralar sunuyor.

Bozulmamış doğası, yemyeşil ormanları ve çeşitliliğiyle bölge, ziyaretçilere etkileyici manzaralar sunuyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Kadir Yarıcı

Bozulmamış doğası, yemyeşil ormanları ve çeşitliliğiyle bölge, ziyaretçilere etkileyici manzaralar sunuyor.

© AA / Kadir Yarıcı

Zirveler hala karla kaplıyken, eteklerde açan çiçekler ve yeşeren ağaçlarla baharın gelişi hissediliyor; bölgede iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Zirveler hala karla kaplıyken, eteklerde açan çiçekler ve yeşeren ağaçlarla baharın gelişi hissediliyor; bölgede iki mevsim bir arada yaşanıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Kadir Yarıcı

Zirveler hala karla kaplıyken, eteklerde açan çiçekler ve yeşeren ağaçlarla baharın gelişi hissediliyor; bölgede iki mevsim bir arada yaşanıyor.

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