Artvin Borçka'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

Artvin’in Borçka ilçesinde yer alan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ilkbaharın gelişiyle birlikte doğaseverler için adeta bir görsel şölene dönüşüyor.
Artvin’in Borçka ilçesinde yer alan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ilkbaharın gelişiyle birlikte doğaseverler için adeta bir görsel şölene dönüşüyor.
Hala erimeyen kar örtüsüyle kışın izleri sürerken, göl çevresinde yeşeren ağaçlar baharın coşkusunu taşıyor.
Hala erimeyen kar örtüsüyle kışın izleri sürerken, göl çevresinde yeşeren ağaçlar baharın coşkusunu taşıyor.
Bu benzersiz doğa tablosu, bölgede iki mevsimin aynı anda yaşandığı nadir anlara sahne oluyor.
Bu benzersiz doğa tablosu, bölgede iki mevsimin aynı anda yaşandığı nadir anlara sahne oluyor.
Bozulmamış doğası, yemyeşil ormanları ve çeşitliliğiyle bölge, ziyaretçilere etkileyici manzaralar sunuyor.
Bozulmamış doğası, yemyeşil ormanları ve çeşitliliğiyle bölge, ziyaretçilere etkileyici manzaralar sunuyor.
Zirveler hala karla kaplıyken, eteklerde açan çiçekler ve yeşeren ağaçlarla baharın gelişi hissediliyor; bölgede iki mevsim bir arada yaşanıyor.
Zirveler hala karla kaplıyken, eteklerde açan çiçekler ve yeşeren ağaçlarla baharın gelişi hissediliyor; bölgede iki mevsim bir arada yaşanıyor.