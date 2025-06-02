https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/deva-partisi-kurucusu-ve-akademisyen-metin-gurcana-16-yil-8-ay-hapis-cezasi-1096712108.html
DEVA Partisi kurucusu ve akademisyen Metin Gürcan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası
DEVA Partisi kurucusu ve akademisyen Metin Gürcan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası
Sputnik Türkiye
Eski asker ve akademisyen, DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Gürcan'ı gizli belge temininden 16 yıl 8 ay... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T11:04+0300
2025-06-02T11:04+0300
2025-06-02T11:09+0300
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Eski asker ve akademisyen, DEVA Partisi'nin kurucu üyelerinden Metin Gürcan, gizli belge temininden 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gürcan, yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanıyordu.Yeniden tutuklandıGürcan hakkındaki soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Gürcan'ın yabancı misyon temsilcilerine gizli askeri belge temin ettiği anlatılıyordu. 2021 yılında tutuklanan Gürcan, 2022 yılında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.Gürcan hakkındaki davada kararın açıklanmasıyla yeniden tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230615/metin-gurcana-gizli-bilgileri-temin-etmek-sucundan-5-yil-hapis-1072501719.html
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DEVA Partisi kurucusu ve akademisyen Metin Gürcan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası
11:04 02.06.2025 (güncellendi: 11:09 02.06.2025)
Eski asker ve akademisyen, DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Gürcan'ı gizli belge temininden 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Eski asker ve akademisyen, DEVA Partisi'nin kurucu üyelerinden Metin Gürcan, gizli belge temininden 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gürcan, yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanıyordu.
Gürcan hakkındaki soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Gürcan'ın yabancı misyon temsilcilerine gizli askeri belge temin ettiği anlatılıyordu. 2021 yılında tutuklanan Gürcan, 2022 yılında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.
Gürcan hakkındaki davada kararın açıklanmasıyla yeniden tutuklandı.