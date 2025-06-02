https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/deva-partisi-kurucusu-ve-akademisyen-metin-gurcana-16-yil-8-ay-hapis-cezasi-1096712108.html

DEVA Partisi kurucusu ve akademisyen Metin Gürcan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası

DEVA Partisi kurucusu ve akademisyen Metin Gürcan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası

Sputnik Türkiye

Eski asker ve akademisyen, DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Gürcan'ı gizli belge temininden 16 yıl 8 ay... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T11:04+0300

2025-06-02T11:04+0300

2025-06-02T11:09+0300

türki̇ye

metin gürcan

deva partisi

cumhuriyet başsavcılığı

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Eski asker ve akademisyen, DEVA Partisi'nin kurucu üyelerinden Metin Gürcan, gizli belge temininden 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gürcan, yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanıyordu.Yeniden tutuklandıGürcan hakkındaki soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Gürcan'ın yabancı misyon temsilcilerine gizli askeri belge temin ettiği anlatılıyordu. 2021 yılında tutuklanan Gürcan, 2022 yılında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.Gürcan hakkındaki davada kararın açıklanmasıyla yeniden tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230615/metin-gurcana-gizli-bilgileri-temin-etmek-sucundan-5-yil-hapis-1072501719.html

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