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Tarihle doğanın iç içe geçtiği şehir: Yeni Delhi
Tarihle doğanın iç içe geçtiği şehir: Yeni Delhi
Sputnik Türkiye
Hint-İslam mimarisinin en göz alıcı eserlerine ev sahipliği yapan Yeni Delhi, Kutub Minar’dan Lotus Tapınağı’na uzanan tarihi yapıları ve Yamuna Nehri... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, hindistan, yeni delhi

Tarihle doğanın iç içe geçtiği şehir: Yeni Delhi

13:38 02.06.2025
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Hint-İslam mimarisinin en göz alıcı eserlerine ev sahipliği yapan Yeni Delhi, Kutub Minar’dan Lotus Tapınağı’na uzanan tarihi yapıları ve Yamuna Nehri kıyısındaki huzurlu manzaralarıyla turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor.
© AA / Özgen Beşli

Hindistan'ın tarihi başkenti Yeni Delhi, geçmişin izlerini taşıyan mimari yapıları ve doğal güzellikleriyle hem yerli halkın hem de dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

16. yüzyıldan kalma Babür anıtı olan Hümayun Türbesi ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Hindistan&#x27;ın tarihi başkenti Yeni Delhi, geçmişin izlerini taşıyan mimari yapıları ve doğal güzellikleriyle hem yerli halkın hem de dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.16. yüzyıldan kalma Babür anıtı olan Hümayun Türbesi ziyaretçilerden ilgi görüyor. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Özgen Beşli

Hindistan'ın tarihi başkenti Yeni Delhi, geçmişin izlerini taşıyan mimari yapıları ve doğal güzellikleriyle hem yerli halkın hem de dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

16. yüzyıldan kalma Babür anıtı olan Hümayun Türbesi ziyaretçilerden ilgi görüyor.

© AA / Özgen Beşli

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve 73 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun tuğla minaresi olan Kutub Minar, başkente gelen turistlerin ilk duraklarından biri olmayı sürdürüyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve 73 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun tuğla minaresi olan Kutub Minar, başkente gelen turistlerin ilk duraklarından biri olmayı sürdürüyor. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Özgen Beşli

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve 73 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun tuğla minaresi olan Kutub Minar, başkente gelen turistlerin ilk duraklarından biri olmayı sürdürüyor.

© AA / Özgen Beşli

Zengin kültürel mirasıyla dikkat çeken şehir, özellikle Hint-İslam mimarisinin göz alıcı örneklerine ev sahipliği yapıyor.

Zengin kültürel mirasıyla dikkat çeken şehir, özellikle Hint-İslam mimarisinin göz alıcı örneklerine ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Özgen Beşli

Zengin kültürel mirasıyla dikkat çeken şehir, özellikle Hint-İslam mimarisinin göz alıcı örneklerine ev sahipliği yapıyor.

© AA / Özgen Beşli

Cuma Camii (Jama Masjid) ise Hindistan’ın en büyük camilerinden biri olarak, özellikle cuma günleri büyük bir kalabalığı ağırlıyor.

Cuma Camii (Jama Masjid) ise Hindistan’ın en büyük camilerinden biri olarak, özellikle cuma günleri büyük bir kalabalığı ağırlıyor. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Özgen Beşli

Cuma Camii (Jama Masjid) ise Hindistan’ın en büyük camilerinden biri olarak, özellikle cuma günleri büyük bir kalabalığı ağırlıyor.

© AA / Özgen Beşli

1986 yılında tamamlanan ve çiçek açmış bir nilüferi andıran mimarisiyle Lotus Tapınağı, yalnızca Bahai inancına mensup ziyaretçilerin değil, tüm dinlerden turistlerin ortak buluşma noktası haline gelmiş durumda.

1986 yılında tamamlanan ve çiçek açmış bir nilüferi andıran mimarisiyle Lotus Tapınağı, yalnızca Bahai inancına mensup ziyaretçilerin değil, tüm dinlerden turistlerin ortak buluşma noktası haline gelmiş durumda. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Özgen Beşli

1986 yılında tamamlanan ve çiçek açmış bir nilüferi andıran mimarisiyle Lotus Tapınağı, yalnızca Bahai inancına mensup ziyaretçilerin değil, tüm dinlerden turistlerin ortak buluşma noktası haline gelmiş durumda.

© AA / Özgen Beşli

Kalindi Kunj bölgesinde bulunan Yamuna Nehri'nde turistler, kayıklarla gezinti yapabiliyor.

Kalindi Kunj bölgesinde bulunan Yamuna Nehri&#x27;nde turistler, kayıklarla gezinti yapabiliyor. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Özgen Beşli

Kalindi Kunj bölgesinde bulunan Yamuna Nehri'nde turistler, kayıklarla gezinti yapabiliyor.

© AA / Özgen Beşli

Lodi Bahçelerinde bulunan tarihi yapılar da ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Lodi Bahçelerinde bulunan tarihi yapılar da ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Özgen Beşli

Lodi Bahçelerinde bulunan tarihi yapılar da ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

© AA / Özgen Beşli

Tarihe tanıklık eden yapılardan biri olan Hümayun Türbesi, 16. yüzyılda Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen ve Tac Mahal'e de ilham verdiği söylenen zarif mimarisiyle dikkat çekiyor.

Tarihe tanıklık eden yapılardan biri olan Hümayun Türbesi, 16. yüzyılda Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen ve Tac Mahal&#x27;e de ilham verdiği söylenen zarif mimarisiyle dikkat çekiyor. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Özgen Beşli

Tarihe tanıklık eden yapılardan biri olan Hümayun Türbesi, 16. yüzyılda Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen ve Tac Mahal'e de ilham verdiği söylenen zarif mimarisiyle dikkat çekiyor.

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