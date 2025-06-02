Tarihle doğanın iç içe geçtiği şehir: Yeni Delhi

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Hindistan'ın tarihi başkenti Yeni Delhi, geçmişin izlerini taşıyan mimari yapıları ve doğal güzellikleriyle hem yerli halkın hem de dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

16. yüzyıldan kalma Babür anıtı olan Hümayun Türbesi ziyaretçilerden ilgi görüyor.