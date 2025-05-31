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Van’da gönüllü gençlerden hastane koridorlarına renkli dokunuş
Van’da gönüllü gençlerden hastane koridorlarına renkli dokunuş
Sputnik Türkiye
Van'ın Gevaş ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, devlet hastanesi duvarlarını hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak resimlerle süsledi. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, van

Van’da gönüllü gençlerden hastane koridorlarına renkli dokunuş

14:35 31.05.2025
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Van'ın Gevaş ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, devlet hastanesi duvarlarını hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak resimlerle süsledi.
© AA / Orhan Sağlam

Van’ın Gevaş ilçesinde bir grup gönüllü genç, hastane koridorlarını sanatla buluşturdu.

Van’ın Gevaş ilçesinde bir grup gönüllü genç, hastane koridorlarını sanatla buluşturdu. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Orhan Sağlam

Van’ın Gevaş ilçesinde bir grup gönüllü genç, hastane koridorlarını sanatla buluşturdu.

© AA / Orhan Sağlam

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gevaş Gençlik Merkezi’nde bir araya gelen 20 gönüllü, yeni açılan Gevaş Devlet Hastanesi’nin duvarlarını boyayarak hem çocuklara hem de yetişkinlere moral vermeyi hedefledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gevaş Gençlik Merkezi’nde bir araya gelen 20 gönüllü, yeni açılan Gevaş Devlet Hastanesi’nin duvarlarını boyayarak hem çocuklara hem de yetişkinlere moral vermeyi hedefledi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Orhan Sağlam

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gevaş Gençlik Merkezi’nde bir araya gelen 20 gönüllü, yeni açılan Gevaş Devlet Hastanesi’nin duvarlarını boyayarak hem çocuklara hem de yetişkinlere moral vermeyi hedefledi.

© AA / Orhan Sağlam

Yaklaşık bir ay süren çalışmada gençler, çocuk servisinin duvarlarına sevimli çizgi film karakterleri ve masal kahramanları, diğer bölümlerin koridorlarına ise doğayı, huzuru ve iyileşmeyi çağrıştıran resimler çizdi.

Yaklaşık bir ay süren çalışmada gençler, çocuk servisinin duvarlarına sevimli çizgi film karakterleri ve masal kahramanları, diğer bölümlerin koridorlarına ise doğayı, huzuru ve iyileşmeyi çağrıştıran resimler çizdi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Orhan Sağlam

Yaklaşık bir ay süren çalışmada gençler, çocuk servisinin duvarlarına sevimli çizgi film karakterleri ve masal kahramanları, diğer bölümlerin koridorlarına ise doğayı, huzuru ve iyileşmeyi çağrıştıran resimler çizdi.

© AA / Orhan Sağlam

Özellikle kadın hastalıkları ve doğum bölümüne yapılan yumuşak tonlardaki dokunuşlarla, hastaların kendilerini daha iyi hissetmeleri amaçlandı.

Özellikle kadın hastalıkları ve doğum bölümüne yapılan yumuşak tonlardaki dokunuşlarla, hastaların kendilerini daha iyi hissetmeleri amaçlandı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Orhan Sağlam

Özellikle kadın hastalıkları ve doğum bölümüne yapılan yumuşak tonlardaki dokunuşlarla, hastaların kendilerini daha iyi hissetmeleri amaçlandı.

© AA / Orhan Sağlam

Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Ergenç, hastane ortamını daha sıcak ve umut verici kılmak istediklerini belirterek, “Çocukların yüzü gülsün diye bu projeyi başlattık. Onlara hediyeler götürdük, resimler çizdik. Hasta yakınlarından gelen güzel tepkiler, bize en büyük ödül oldu” dedi.

Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Ergenç, hastane ortamını daha sıcak ve umut verici kılmak istediklerini belirterek, “Çocukların yüzü gülsün diye bu projeyi başlattık. Onlara hediyeler götürdük, resimler çizdik. Hasta yakınlarından gelen güzel tepkiler, bize en büyük ödül oldu” dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Orhan Sağlam

Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Ergenç, hastane ortamını daha sıcak ve umut verici kılmak istediklerini belirterek, “Çocukların yüzü gülsün diye bu projeyi başlattık. Onlara hediyeler götürdük, resimler çizdik. Hasta yakınlarından gelen güzel tepkiler, bize en büyük ödül oldu” dedi.

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