Van’da gönüllü gençlerden hastane koridorlarına renkli dokunuş

Van’ın Gevaş ilçesinde bir grup gönüllü genç, hastane koridorlarını sanatla buluşturdu.
Van’ın Gevaş ilçesinde bir grup gönüllü genç, hastane koridorlarını sanatla buluşturdu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gevaş Gençlik Merkezi’nde bir araya gelen 20 gönüllü, yeni açılan Gevaş Devlet Hastanesi’nin duvarlarını boyayarak hem çocuklara hem de yetişkinlere moral vermeyi hedefledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gevaş Gençlik Merkezi’nde bir araya gelen 20 gönüllü, yeni açılan Gevaş Devlet Hastanesi’nin duvarlarını boyayarak hem çocuklara hem de yetişkinlere moral vermeyi hedefledi.
Yaklaşık bir ay süren çalışmada gençler, çocuk servisinin duvarlarına sevimli çizgi film karakterleri ve masal kahramanları, diğer bölümlerin koridorlarına ise doğayı, huzuru ve iyileşmeyi çağrıştıran resimler çizdi.
Yaklaşık bir ay süren çalışmada gençler, çocuk servisinin duvarlarına sevimli çizgi film karakterleri ve masal kahramanları, diğer bölümlerin koridorlarına ise doğayı, huzuru ve iyileşmeyi çağrıştıran resimler çizdi.
Özellikle kadın hastalıkları ve doğum bölümüne yapılan yumuşak tonlardaki dokunuşlarla, hastaların kendilerini daha iyi hissetmeleri amaçlandı.
Özellikle kadın hastalıkları ve doğum bölümüne yapılan yumuşak tonlardaki dokunuşlarla, hastaların kendilerini daha iyi hissetmeleri amaçlandı.
Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Ergenç, hastane ortamını daha sıcak ve umut verici kılmak istediklerini belirterek, “Çocukların yüzü gülsün diye bu projeyi başlattık. Onlara hediyeler götürdük, resimler çizdik. Hasta yakınlarından gelen güzel tepkiler, bize en büyük ödül oldu” dedi.
Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Ergenç, hastane ortamını daha sıcak ve umut verici kılmak istediklerini belirterek, “Çocukların yüzü gülsün diye bu projeyi başlattık. Onlara hediyeler götürdük, resimler çizdik. Hasta yakınlarından gelen güzel tepkiler, bize en büyük ödül oldu” dedi.