Van’da gönüllü gençlerden hastane koridorlarına renkli dokunuş

© AA / Orhan Sağlam

Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Ergenç, hastane ortamını daha sıcak ve umut verici kılmak istediklerini belirterek, “Çocukların yüzü gülsün diye bu projeyi başlattık. Onlara hediyeler götürdük, resimler çizdik. Hasta yakınlarından gelen güzel tepkiler, bize en büyük ödül oldu” dedi.