Türlerinin 3'te biri tükenme tehlikesi altında: Papağanlar için 'farkındalık günü'

Tropik kuşların en dikkat çekici temsilcileri olan papağanlar, hem parlak renkleri hem de ses taklit yetenekleriyle yüzyıllardır insanlığın ilgisini çekmeyi başarıyor.
Ancak bu canlıların doğadaki varlığı her geçen gün biraz daha tehdit altında.
Tropik kuşların en dikkat çekici temsilcileri olan papağanlar, hem parlak renkleri hem de ses taklit yetenekleriyle yüzyıllardır insanlığın ilgisini çekmeyi başarıyor.
Ancak bu canlıların doğadaki varlığı her geçen gün biraz daha tehdit altında.
Dünya genelinde yaklaşık 400 türü bulunan papağanların büyük bir kısmı, kaçak avlanma, yasa dışı hayvan ticareti ve doğal yaşam alanlarının kaybı gibi nedenlerle nesli tükenme riskiyle karşı karşıya.
Dünya genelinde yaklaşık 400 türü bulunan papağanların büyük bir kısmı, kaçak avlanma, yasa dışı hayvan ticareti ve doğal yaşam alanlarının kaybı gibi nedenlerle nesli tükenme riskiyle karşı karşıya.
Bu tehlikeye dikkat çekmek amacıyla, uluslararası yardım kuruluşu World Parrot Trust (Dünya Papağan Vakfı) tarafından 31 Mayıs, “Dünya Papağan Günü” ilan edildi. 2014 yılından bu yana kutlanan bu özel gün, papağanların korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Bu tehlikeye dikkat çekmek amacıyla, uluslararası yardım kuruluşu World Parrot Trust (Dünya Papağan Vakfı) tarafından 31 Mayıs, “Dünya Papağan Günü” ilan edildi. 2014 yılından bu yana kutlanan bu özel gün, papağanların korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Sadece Güney Amerika ve Afrika gibi tropik bölgelerde değil, farklı coğrafyalarda da varlık gösterebilen bazı papağan türleri, şehir yaşamına da uyum sağlayabiliyor.
Sadece Güney Amerika ve Afrika gibi tropik bölgelerde değil, farklı coğrafyalarda da varlık gösterebilen bazı papağan türleri, şehir yaşamına da uyum sağlayabiliyor.
Türkiye’de de sıkça gözlemlenen yeşil papağanlar (Psittacula Krameri), başkent Ankara’daki Seğmenler Parkı gibi alanlarda görülmeye devam ediyor.
Türkiye’de de sıkça gözlemlenen yeşil papağanlar (Psittacula Krameri), başkent Ankara’daki Seğmenler Parkı gibi alanlarda görülmeye devam ediyor.