Türlerinin 3'te biri tükenme tehlikesi altında: Papağanlar için 'farkındalık günü'

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Tropik kuşların en dikkat çekici temsilcileri olan papağanlar, hem parlak renkleri hem de ses taklit yetenekleriyle yüzyıllardır insanlığın ilgisini çekmeyi başarıyor.

Ancak bu canlıların doğadaki varlığı her geçen gün biraz daha tehdit altında.