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Türlerinin 3'te biri tükenme tehlikesi altında: Papağanlar için 'farkındalık günü'
Türlerinin 3'te biri tükenme tehlikesi altında: Papağanlar için 'farkındalık günü'
Sputnik Türkiye
Renkleriyle tropik ormanlardan çıkıp şehir parklarına kadar ulaşan papağanlar, bugün hem güzellikleriyle hem de karşı karşıya oldukları tehlikelerle gündemde... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, papağan

Türlerinin 3'te biri tükenme tehlikesi altında: Papağanlar için 'farkındalık günü'

14:15 31.05.2025 (güncellendi: 14:16 31.05.2025)
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Renkleriyle tropik ormanlardan çıkıp şehir parklarına kadar ulaşan papağanlar, bugün hem güzellikleriyle hem de karşı karşıya oldukları tehlikelerle gündemde. 31 Mayıs, bu özel türleri hatırlamak için kutlanıyor.
© AA / Cem Genco

Tropik kuşların en dikkat çekici temsilcileri olan papağanlar, hem parlak renkleri hem de ses taklit yetenekleriyle yüzyıllardır insanlığın ilgisini çekmeyi başarıyor.

Ancak bu canlıların doğadaki varlığı her geçen gün biraz daha tehdit altında.

Tropik kuşların en dikkat çekici temsilcileri olan papağanlar, hem parlak renkleri hem de ses taklit yetenekleriyle yüzyıllardır insanlığın ilgisini çekmeyi başarıyor.Ancak bu canlıların doğadaki varlığı her geçen gün biraz daha tehdit altında. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Cem Genco

Tropik kuşların en dikkat çekici temsilcileri olan papağanlar, hem parlak renkleri hem de ses taklit yetenekleriyle yüzyıllardır insanlığın ilgisini çekmeyi başarıyor.

Ancak bu canlıların doğadaki varlığı her geçen gün biraz daha tehdit altında.

© AA / Cem Genco

Dünya genelinde yaklaşık 400 türü bulunan papağanların büyük bir kısmı, kaçak avlanma, yasa dışı hayvan ticareti ve doğal yaşam alanlarının kaybı gibi nedenlerle nesli tükenme riskiyle karşı karşıya.

Dünya genelinde yaklaşık 400 türü bulunan papağanların büyük bir kısmı, kaçak avlanma, yasa dışı hayvan ticareti ve doğal yaşam alanlarının kaybı gibi nedenlerle nesli tükenme riskiyle karşı karşıya. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Cem Genco

Dünya genelinde yaklaşık 400 türü bulunan papağanların büyük bir kısmı, kaçak avlanma, yasa dışı hayvan ticareti ve doğal yaşam alanlarının kaybı gibi nedenlerle nesli tükenme riskiyle karşı karşıya.

© AA / Cem Genco

Bu tehlikeye dikkat çekmek amacıyla, uluslararası yardım kuruluşu World Parrot Trust (Dünya Papağan Vakfı) tarafından 31 Mayıs, “Dünya Papağan Günü” ilan edildi. 2014 yılından bu yana kutlanan bu özel gün, papağanların korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Bu tehlikeye dikkat çekmek amacıyla, uluslararası yardım kuruluşu World Parrot Trust (Dünya Papağan Vakfı) tarafından 31 Mayıs, “Dünya Papağan Günü” ilan edildi. 2014 yılından bu yana kutlanan bu özel gün, papağanların korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Cem Genco

Bu tehlikeye dikkat çekmek amacıyla, uluslararası yardım kuruluşu World Parrot Trust (Dünya Papağan Vakfı) tarafından 31 Mayıs, “Dünya Papağan Günü” ilan edildi. 2014 yılından bu yana kutlanan bu özel gün, papağanların korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

© AA / Cem Genco

Sadece Güney Amerika ve Afrika gibi tropik bölgelerde değil, farklı coğrafyalarda da varlık gösterebilen bazı papağan türleri, şehir yaşamına da uyum sağlayabiliyor.

Sadece Güney Amerika ve Afrika gibi tropik bölgelerde değil, farklı coğrafyalarda da varlık gösterebilen bazı papağan türleri, şehir yaşamına da uyum sağlayabiliyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Cem Genco

Sadece Güney Amerika ve Afrika gibi tropik bölgelerde değil, farklı coğrafyalarda da varlık gösterebilen bazı papağan türleri, şehir yaşamına da uyum sağlayabiliyor.

© AA / Cem Genco

Türkiye’de de sıkça gözlemlenen yeşil papağanlar (Psittacula Krameri), başkent Ankara’daki Seğmenler Parkı gibi alanlarda görülmeye devam ediyor.

Türkiye’de de sıkça gözlemlenen yeşil papağanlar (Psittacula Krameri), başkent Ankara’daki Seğmenler Parkı gibi alanlarda görülmeye devam ediyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Cem Genco

Türkiye’de de sıkça gözlemlenen yeşil papağanlar (Psittacula Krameri), başkent Ankara’daki Seğmenler Parkı gibi alanlarda görülmeye devam ediyor.

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