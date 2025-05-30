https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/rus-gucler-ukrayna-topraklarindaki-bir-yerlesim-birimini-ele-gecirdi-1096655910.html
️Rus güçler, Ukrayna topraklarındaki bir yerleşim birimini ele geçirdi
️Rus güçler, Ukrayna topraklarındaki bir yerleşim birimini ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunu geri iterek kontrolündeki toprakları genişletmeyi sürdürüyor. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T12:59+0300
2025-05-30T12:59+0300
2025-05-30T12:59+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
harkov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Kondraşovka yerleşim birimini kontrolü altına aldığını bildirdi.Bakanlığın basın bültenine göre Rus birlikleri, 24-30 Mayıs tarihleri arasında Kiev rejiminin sivil hedeflere yönelik yoğun saldırılarına cevaben Ukrayna savunma sanayi işletmelerine 5 grup bombardımanı ve 2 büyük bombardıman düzenledi.Bakanlık, "Bombardımanlardaki hedeflere ulaşıldı. Kiev rejiminin belirlenen tüm askeri tesisleri vuruldu" bilgisini paylaştı.
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ukrayna, kiev, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, harkov
ukrayna, kiev, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, harkov
️Rus güçler, Ukrayna topraklarındaki bir yerleşim birimini ele geçirdi
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunu geri iterek kontrolündeki toprakları genişletmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Kondraşovka yerleşim birimini kontrolü altına aldığını bildirdi.
Bakanlığın basın bültenine göre Rus birlikleri, 24-30 Mayıs tarihleri arasında Kiev rejiminin sivil hedeflere yönelik yoğun saldırılarına cevaben Ukrayna savunma sanayi işletmelerine 5 grup bombardımanı ve 2 büyük bombardıman düzenledi.
Bakanlık, "Bombardımanlardaki hedeflere ulaşıldı. Kiev rejiminin belirlenen tüm askeri tesisleri vuruldu" bilgisini paylaştı.