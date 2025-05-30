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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/rus-gucler-ukrayna-topraklarindaki-bir-yerlesim-birimini-ele-gecirdi-1096655910.html
️Rus güçler, Ukrayna topraklarındaki bir yerleşim birimini ele geçirdi
️Rus güçler, Ukrayna topraklarındaki bir yerleşim birimini ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunu geri iterek kontrolündeki toprakları genişletmeyi sürdürüyor. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T12:59+0300
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ukrayna
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rusya silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Kondraşovka yerleşim birimini kontrolü altına aldığını bildirdi.Bakanlığın basın bültenine göre Rus birlikleri, 24-30 Mayıs tarihleri ​​arasında Kiev rejiminin sivil hedeflere yönelik yoğun saldırılarına cevaben Ukrayna savunma sanayi işletmelerine 5 grup bombardımanı ve 2 büyük bombardıman düzenledi.Bakanlık, "Bombardımanlardaki hedeflere ulaşıldı. Kiev rejiminin belirlenen tüm askeri tesisleri vuruldu" bilgisini paylaştı.
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ukrayna, kiev, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, harkov
ukrayna, kiev, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, harkov

️Rus güçler, Ukrayna topraklarındaki bir yerleşim birimini ele geçirdi

12:59 30.05.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinБоевая работа артиллеристов отдельного батальона "АрБат" в Курской области
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
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Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunu geri iterek kontrolündeki toprakları genişletmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Kondraşovka yerleşim birimini kontrolü altına aldığını bildirdi.

Bakanlığın basın bültenine göre Rus birlikleri, 24-30 Mayıs tarihleri ​​arasında Kiev rejiminin sivil hedeflere yönelik yoğun saldırılarına cevaben Ukrayna savunma sanayi işletmelerine 5 grup bombardımanı ve 2 büyük bombardıman düzenledi.

Bakanlık, "Bombardımanlardaki hedeflere ulaşıldı. Kiev rejiminin belirlenen tüm askeri tesisleri vuruldu" bilgisini paylaştı.
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