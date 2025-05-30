https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/rus-gucler-ukrayna-topraklarindaki-bir-yerlesim-birimini-ele-gecirdi-1096655910.html

️Rus güçler, Ukrayna topraklarındaki bir yerleşim birimini ele geçirdi

️Rus güçler, Ukrayna topraklarındaki bir yerleşim birimini ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunu geri iterek kontrolündeki toprakları genişletmeyi sürdürüyor. 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T12:59+0300

2025-05-30T12:59+0300

2025-05-30T12:59+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

kiev

rusya silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

harkov

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Kondraşovka yerleşim birimini kontrolü altına aldığını bildirdi.Bakanlığın basın bültenine göre Rus birlikleri, 24-30 Mayıs tarihleri ​​arasında Kiev rejiminin sivil hedeflere yönelik yoğun saldırılarına cevaben Ukrayna savunma sanayi işletmelerine 5 grup bombardımanı ve 2 büyük bombardıman düzenledi.Bakanlık, "Bombardımanlardaki hedeflere ulaşıldı. Kiev rejiminin belirlenen tüm askeri tesisleri vuruldu" bilgisini paylaştı.

ukrayna

kiev

harkov

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ukrayna, kiev, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, harkov