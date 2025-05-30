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Galatasaray, 25. şampiyonluğunu evinde kutladı: Drone gösterisi kenti aydınlattı
Galatasaray, 25. şampiyonluğunu evinde kutladı: Drone gösterisi kenti aydınlattı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig sezonunu tamamladığı RAMS Başakşehir maçı sonrasında RAMS Park'ta dron gösterisi düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. Uruguaylı... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, galatasaray, trendyol süper lig, okan buruk, fernando muslera, dries mertens, şampiyon, şampiyonluk, uefa şampiyonlar ligi
фото, galatasaray, trendyol süper lig, okan buruk, fernando muslera, dries mertens, şampiyon, şampiyonluk, uefa şampiyonlar ligi

Galatasaray, 25. şampiyonluğunu evinde kutladı: Drone gösterisi kenti aydınlattı

23:55 30.05.2025
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig sezonunu tamamladığı RAMS Başakşehir maçı sonrasında RAMS Park'ta dron gösterisi düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. Uruguaylı oyuncu Muslera ve Belçikalı yıldız Mertens son maçlarına çıkarak takıma veda etti.
© AA / Metin Yüksel Kaya

RAMS Park'ta kutlamalar havadan görüntülendi.

RAMS Park&#x27;ta kutlamalar havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye
1/11
© AA / Metin Yüksel Kaya

RAMS Park'ta kutlamalar havadan görüntülendi.

© AA / Hakan Akgün

Galatasaray’da son maçına çıkan oyuncu Dries Mertens'i, takım arkadaşları omuzlarına aldı.

Galatasaray’da son maçına çıkan oyuncu Dries Mertens&#x27;i, takım arkadaşları omuzlarına aldı. - Sputnik Türkiye
2/11
© AA / Hakan Akgün

Galatasaray’da son maçına çıkan oyuncu Dries Mertens'i, takım arkadaşları omuzlarına aldı.

© AA / Hakan Akgün

Galatasaray’da son maçına çıkan kaleci Fernando Muslera, takım arkadaşlarının omuzlarında oyundan çıktı.

Galatasaray’da son maçına çıkan kaleci Fernando Muslera, takım arkadaşlarının omuzlarında oyundan çıktı. - Sputnik Türkiye
3/11
© AA / Hakan Akgün

Galatasaray’da son maçına çıkan kaleci Fernando Muslera, takım arkadaşlarının omuzlarında oyundan çıktı.

© AA / Hakan Akgün

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk taraftarı selamladı.

Süper Lig&#x27;de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray&#x27;ın teknik direktörü Okan Buruk taraftarı selamladı. - Sputnik Türkiye
4/11
© AA / Hakan Akgün

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk taraftarı selamladı.

© AA / Erhan ElaldıGalatasaray, Trendyol Süper Lig sezonunu tamamladığı RAMS Başakşehir maçı sonrasında RAMS Park'ta dron gösterisi düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
Galatasaray - Sputnik Türkiye
5/11
© AA / Erhan Elaldı
© AA / Erhan ElaldıGalatasaray, Trendyol Süper Lig sezonunu tamamladığı RAMS Başakşehir maçı sonrasında RAMS Park'ta dron gösterisi düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
Galatasaray - Sputnik Türkiye
6/11
© AA / Erhan Elaldı
© AA / Erhan ElaldıGalatasaray, Trendyol Süper Lig sezonunu tamamladığı RAMS Başakşehir maçı sonrasında RAMS Park'ta dron gösterisi düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
Galatasaray - Sputnik Türkiye
7/11
© AA / Erhan Elaldı
© AA / Erhan ElaldıGalatasaray, Trendyol Süper Lig sezonunu tamamladığı RAMS Başakşehir maçı sonrasında RAMS Park'ta dron gösterisi düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
Galatasaray - Sputnik Türkiye
8/11
© AA / Erhan Elaldı
© AA / Erhan ElaldıGalatasaray, Trendyol Süper Lig sezonunu tamamladığı RAMS Başakşehir maçı sonrasında RAMS Park'ta dron gösterisi düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
Galatasaray - Sputnik Türkiye
9/11
© AA / Erhan Elaldı
© AA / Erhan ElaldıGalatasaray, Trendyol Süper Lig sezonunu tamamladığı RAMS Başakşehir maçı sonrasında RAMS Park'ta dron gösterisi düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
Galatasaray - Sputnik Türkiye
10/11
© AA / Erhan Elaldı
© AA / Metin Yüksel KayaGalatasaray, Trendyol Süper Lig sezonunu tamamladığı RAMS Başakşehir maçı sonrasında RAMS Park'ta dron gösterisi düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. ( Metin Yüksel Kaya - Anadolu Ajansı )
Galatasaray - Sputnik Türkiye
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© AA / Metin Yüksel Kaya
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