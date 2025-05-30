Galatasaray, 25. şampiyonluğunu evinde kutladı: Drone gösterisi kenti aydınlattı

© AA / Metin Yüksel Kaya
RAMS Park'ta kutlamalar havadan görüntülendi.
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© AA / Metin Yüksel Kaya
RAMS Park'ta kutlamalar havadan görüntülendi.
© AA / Hakan Akgün
Galatasaray’da son maçına çıkan oyuncu Dries Mertens'i, takım arkadaşları omuzlarına aldı.
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© AA / Hakan Akgün
Galatasaray’da son maçına çıkan oyuncu Dries Mertens'i, takım arkadaşları omuzlarına aldı.
© AA / Hakan Akgün
Galatasaray’da son maçına çıkan kaleci Fernando Muslera, takım arkadaşlarının omuzlarında oyundan çıktı.
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© AA / Hakan Akgün
Galatasaray’da son maçına çıkan kaleci Fernando Muslera, takım arkadaşlarının omuzlarında oyundan çıktı.
© AA / Hakan Akgün
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk taraftarı selamladı.
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© AA / Hakan Akgün
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk taraftarı selamladı.
© AA / Erhan ElaldıGalatasaray, Trendyol Süper Lig sezonunu tamamladığı RAMS Başakşehir maçı sonrasında RAMS Park'ta dron gösterisi düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
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© AA / Erhan Elaldı
© AA / Erhan ElaldıGalatasaray, Trendyol Süper Lig sezonunu tamamladığı RAMS Başakşehir maçı sonrasında RAMS Park'ta dron gösterisi düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
6/11
© AA / Erhan Elaldı
© AA / Erhan ElaldıGalatasaray, Trendyol Süper Lig sezonunu tamamladığı RAMS Başakşehir maçı sonrasında RAMS Park'ta dron gösterisi düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
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© AA / Erhan Elaldı
© AA / Erhan ElaldıGalatasaray, Trendyol Süper Lig sezonunu tamamladığı RAMS Başakşehir maçı sonrasında RAMS Park'ta dron gösterisi düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
8/11
© AA / Erhan Elaldı
© AA / Erhan ElaldıGalatasaray, Trendyol Süper Lig sezonunu tamamladığı RAMS Başakşehir maçı sonrasında RAMS Park'ta dron gösterisi düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
9/11
© AA / Erhan Elaldı
© AA / Erhan ElaldıGalatasaray, Trendyol Süper Lig sezonunu tamamladığı RAMS Başakşehir maçı sonrasında RAMS Park'ta dron gösterisi düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
10/11
© AA / Erhan Elaldı
© AA / Metin Yüksel KayaGalatasaray, Trendyol Süper Lig sezonunu tamamladığı RAMS Başakşehir maçı sonrasında RAMS Park'ta dron gösterisi düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. ( Metin Yüksel Kaya - Anadolu Ajansı )
11/11
© AA / Metin Yüksel Kaya