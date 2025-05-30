Edirne'de kadınlar çevre temizliğinin ardından dostluk maçı yaptı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
07:07
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kocaeli’de şüpheli bebek ölümleri
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Dizdar: 'Müzikten hiç kopmadım, sadece bekledim'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka teknolojilerinin etik ve yasal sınırlarının önemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum: Filistinli gazeteci anlatıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabının yönü ile misafirlikte ince mesaj
16:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Çağ kapatıp, çağ açan fetih
17:16
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
18:17
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayvaz ile kasabın ortak hesabı
19:17
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Hakan Fidan’ın Ukrayna ziyareti
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/edirnede-kadinlar-cevre-temizliginin-ardindan-dostluk-maci-yapti-1096649594.html
Edirne'de kadınlar çevre temizliğinin ardından dostluk maçı yaptı
Edirne'de kadınlar çevre temizliğinin ardından dostluk maçı yaptı
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Çevre Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte çevre temizliğinin ardından müdürlüğün kadın... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T11:50+0300
2025-05-30T11:50+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
türkiye
edirne
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096650895_0:148:2835:1743_1920x0_80_0_0_1b109aa3368add03809a4387a922ecba.jpg
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096650895_158:0:2678:1890_1920x0_80_0_0_a7cec104dd175a897af4bc15e145a63e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, edirne
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, edirne

Edirne'de kadınlar çevre temizliğinin ardından dostluk maçı yaptı

11:50 30.05.2025
Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Çevre Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte çevre temizliğinin ardından müdürlüğün kadın personellerinden oluşan futbol takımı ile Karaağaç Arda Spor kadın futbol takımı arasında dostluk maçı düzenlendi.
© AA / Gökhan Balcı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Çevre Haftası kutlamaları kapsamında etkinlik organize edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Çevre Haftası kutlamaları kapsamında etkinlik organize edildi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Gökhan Balcı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Çevre Haftası kutlamaları kapsamında etkinlik organize edildi.

© AA / Gökhan Balcı

Müdürlüğün kadın personelinden oluşan futbol takımı ile Karaağaç Arda Spor kadın futbol takımı, etkinlik kapsamında Karaağaç Mahallesi girişinde bir araya gelerek çevre temizliği yaptı.

Müdürlüğün kadın personelinden oluşan futbol takımı ile Karaağaç Arda Spor kadın futbol takımı, etkinlik kapsamında Karaağaç Mahallesi girişinde bir araya gelerek çevre temizliği yaptı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Gökhan Balcı

Müdürlüğün kadın personelinden oluşan futbol takımı ile Karaağaç Arda Spor kadın futbol takımı, etkinlik kapsamında Karaağaç Mahallesi girişinde bir araya gelerek çevre temizliği yaptı.

© AA / Gökhan Balcı

Edirne'de çevre temizliği yapan kadınlar, ardından dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Edirne&#x27;de çevre temizliği yapan kadınlar, ardından dostluk maçında karşı karşıya geldi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Gökhan Balcı

Edirne'de çevre temizliği yapan kadınlar, ardından dostluk maçında karşı karşıya geldi.

© AA / Gökhan Balcı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, sporun popülaritesini kullanarak plastik kirliliğine dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, sporun popülaritesini kullanarak plastik kirliliğine dikkati çekmek istediklerini belirtti. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Gökhan Balcı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, sporun popülaritesini kullanarak plastik kirliliğine dikkati çekmek istediklerini belirtti.

© AA / Gökhan Balcı

Edirne'de çevre temizliği yapan kadınlar, ardından dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Edirne&#x27;de çevre temizliği yapan kadınlar, ardından dostluk maçında karşı karşıya geldi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Gökhan Balcı

Edirne'de çevre temizliği yapan kadınlar, ardından dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала