https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/edirnede-kadinlar-cevre-temizliginin-ardindan-dostluk-maci-yapti-1096649594.html
Edirne'de kadınlar çevre temizliğinin ardından dostluk maçı yaptı
Edirne'de kadınlar çevre temizliğinin ardından dostluk maçı yaptı
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Çevre Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte çevre temizliğinin ardından müdürlüğün kadın... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T11:50+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, edirne
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, edirne
Edirne'de kadınlar çevre temizliğinin ardından dostluk maçı yaptı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Çevre Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte çevre temizliğinin ardından müdürlüğün kadın personellerinden oluşan futbol takımı ile Karaağaç Arda Spor kadın futbol takımı arasında dostluk maçı düzenlendi.
© AA / Gökhan Balcı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Çevre Haftası kutlamaları kapsamında etkinlik organize edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Çevre Haftası kutlamaları kapsamında etkinlik organize edildi.
© AA / Gökhan Balcı
Müdürlüğün kadın personelinden oluşan futbol takımı ile Karaağaç Arda Spor kadın futbol takımı, etkinlik kapsamında Karaağaç Mahallesi girişinde bir araya gelerek çevre temizliği yaptı.
Müdürlüğün kadın personelinden oluşan futbol takımı ile Karaağaç Arda Spor kadın futbol takımı, etkinlik kapsamında Karaağaç Mahallesi girişinde bir araya gelerek çevre temizliği yaptı.
© AA / Gökhan Balcı
Edirne'de çevre temizliği yapan kadınlar, ardından dostluk maçında karşı karşıya geldi.
Edirne'de çevre temizliği yapan kadınlar, ardından dostluk maçında karşı karşıya geldi.
© AA / Gökhan Balcı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, sporun popülaritesini kullanarak plastik kirliliğine dikkati çekmek istediklerini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, sporun popülaritesini kullanarak plastik kirliliğine dikkati çekmek istediklerini belirtti.
© AA / Gökhan Balcı
Edirne'de çevre temizliği yapan kadınlar, ardından dostluk maçında karşı karşıya geldi.
Edirne'de çevre temizliği yapan kadınlar, ardından dostluk maçında karşı karşıya geldi.