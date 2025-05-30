https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/arap-medyasi-abdnin-sundugu-gazzede-ateskes-anlasmasinin-tum-detaylarini-paylasti-1096646521.html

Arap medyası, ABD'nin sunduğu Gazze'de ateşkes anlaşmasının tüm detaylarını paylaştı

Arap medyası, ABD'nin sunduğu Gazze'de ateşkes anlaşmasının tüm detaylarını paylaştı

Sputnik Türkiye

Gazze'de ateşkes için ABD'nin girişimiyle anlaşma çabaları sürerken Washington'un hazırladığı belirtilen anlaşma metni Arap medyasında yayınlandı. 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T10:43+0300

2025-05-30T10:43+0300

2025-05-30T10:43+0300

i̇srail- filistin çatışması

abd

ortadoğu

gazze

i̇srail

al arabiya

ateşkes

abd özel temsilcisi steve witkoff

donald trump

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ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için sunduğu belirtilen anlaşmanın detayları Arap basınına sızdı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Al Arabiya televizyonunun tamamına ulaştığını iddia ettiği anlaşma metninde 13 madde yer alıyor.Al Arabiya'nın haberine göre ateşkesin 60 gün olması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in bu süreye uymasını garanti etmesi bekleniyor.İsrailli esirlerin serbest bırakılması, insani yardım erişimi, İsrail'in askeri saldırılarının durdurulması ve İsrail ordusunun yeniden konuşlandırılması gibi başlıkların yer aldığı anlaşma metninde, kalıcı ateşkes görüşmeleriyle ilgili detaylar da yer alıyor.60 günlük sürede yapılacak başarılı müzakerelerin kalıcı bir çözüme yol açmasını beklediği kaydedilen metinde, ⁠Filistinli esirlerin serbest bırakılması, bilgi paylaşımı ve kalan esirler gibi konular ayrı başlıklarda toplanıyor.Arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın 60 günlük süre zarfında ve olası uzatma dönemlerinde ateşkesin garantörü olarak görev alması planlanıyor.Olası ateşkes döneminde müzakereler Witkoff öncülüğünde yürütülecek ve nihai anlaşma için çabalara devam edilecek.İsrail basını da yayınladıTimes of Israel gazetesi de, ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un Gazze'de ateşkes sağlanması için hazırlandığı belirtilen planı yayınladı.Belgede 60 günlük ateşkes sağlanması, rehine ve tutuklu takası yapılması öngörülüyor. Anlaşma ayrıca İsrail askeri güçlerinin Gazze Şeridi'ne yeniden konuşlandırılmasını ve Filistinlilere insani yardım ulaştırılmasını da içeriyor.Belgede ateşkes rejiminin garantörlüğünü ABD, Mısır ve Katar'ın yapması öngörülüyor. Beyaz Saray, İsrail'in teklifi kabul ettiğini ancak Hamas'a ilişkin henüz netlik olmadığını belirtti.

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i̇srail

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abd, ortadoğu, gazze, i̇srail, al arabiya, ateşkes, abd özel temsilcisi steve witkoff, donald trump