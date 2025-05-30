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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/arap-medyasi-abdnin-sundugu-gazzede-ateskes-anlasmasinin-tum-detaylarini-paylasti-1096646521.html
Arap medyası, ABD'nin sunduğu Gazze'de ateşkes anlaşmasının tüm detaylarını paylaştı
Arap medyası, ABD'nin sunduğu Gazze'de ateşkes anlaşmasının tüm detaylarını paylaştı
Sputnik Türkiye
Gazze'de ateşkes için ABD'nin girişimiyle anlaşma çabaları sürerken Washington'un hazırladığı belirtilen anlaşma metni Arap medyasında yayınlandı. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T10:43+0300
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abd
ortadoğu
gazze
i̇srail
al arabiya
ateşkes
abd özel temsilcisi steve witkoff
donald trump
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ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için sunduğu belirtilen anlaşmanın detayları Arap basınına sızdı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Al Arabiya televizyonunun tamamına ulaştığını iddia ettiği anlaşma metninde 13 madde yer alıyor.Al Arabiya'nın haberine göre ateşkesin 60 gün olması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in bu süreye uymasını garanti etmesi bekleniyor.İsrailli esirlerin serbest bırakılması, insani yardım erişimi, İsrail'in askeri saldırılarının durdurulması ve İsrail ordusunun yeniden konuşlandırılması gibi başlıkların yer aldığı anlaşma metninde, kalıcı ateşkes görüşmeleriyle ilgili detaylar da yer alıyor.60 günlük sürede yapılacak başarılı müzakerelerin kalıcı bir çözüme yol açmasını beklediği kaydedilen metinde, ⁠Filistinli esirlerin serbest bırakılması, bilgi paylaşımı ve kalan esirler gibi konular ayrı başlıklarda toplanıyor.Arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın 60 günlük süre zarfında ve olası uzatma dönemlerinde ateşkesin garantörü olarak görev alması planlanıyor.Olası ateşkes döneminde müzakereler Witkoff öncülüğünde yürütülecek ve nihai anlaşma için çabalara devam edilecek.İsrail basını da yayınladıTimes of Israel gazetesi de, ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un Gazze'de ateşkes sağlanması için hazırlandığı belirtilen planı yayınladı.Belgede 60 günlük ateşkes sağlanması, rehine ve tutuklu takası yapılması öngörülüyor. Anlaşma ayrıca İsrail askeri güçlerinin Gazze Şeridi'ne yeniden konuşlandırılmasını ve Filistinlilere insani yardım ulaştırılmasını da içeriyor.Belgede ateşkes rejiminin garantörlüğünü ABD, Mısır ve Katar'ın yapması öngörülüyor. Beyaz Saray, İsrail'in teklifi kabul ettiğini ancak Hamas'a ilişkin henüz netlik olmadığını belirtti.
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abd, ortadoğu, gazze, i̇srail, al arabiya, ateşkes, abd özel temsilcisi steve witkoff, donald trump
abd, ortadoğu, gazze, i̇srail, al arabiya, ateşkes, abd özel temsilcisi steve witkoff, donald trump

Arap medyası, ABD'nin sunduğu Gazze'de ateşkes anlaşmasının tüm detaylarını paylaştı

10:43 30.05.2025
© AP Photo / Ariel SchalitGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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Gazze'de ateşkes için ABD'nin girişimiyle anlaşma çabaları sürerken Washington'un hazırladığı belirtilen anlaşma metni Arap medyasında yayınlandı.
ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için sunduğu belirtilen anlaşmanın detayları Arap basınına sızdı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Al Arabiya televizyonunun tamamına ulaştığını iddia ettiği anlaşma metninde 13 madde yer alıyor.

Al Arabiya'nın haberine göre ateşkesin 60 gün olması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in bu süreye uymasını garanti etmesi bekleniyor.

İsrailli esirlerin serbest bırakılması, insani yardım erişimi, İsrail'in askeri saldırılarının durdurulması ve İsrail ordusunun yeniden konuşlandırılması gibi başlıkların yer aldığı anlaşma metninde, kalıcı ateşkes görüşmeleriyle ilgili detaylar da yer alıyor.

60 günlük sürede yapılacak başarılı müzakerelerin kalıcı bir çözüme yol açmasını beklediği kaydedilen metinde, ⁠Filistinli esirlerin serbest bırakılması, bilgi paylaşımı ve kalan esirler gibi konular ayrı başlıklarda toplanıyor.

Arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın 60 günlük süre zarfında ve olası uzatma dönemlerinde ateşkesin garantörü olarak görev alması planlanıyor.

Olası ateşkes döneminde müzakereler Witkoff öncülüğünde yürütülecek ve nihai anlaşma için çabalara devam edilecek.

İsrail basını da yayınladı

Times of Israel gazetesi de, ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un Gazze'de ateşkes sağlanması için hazırlandığı belirtilen planı yayınladı.

Belgede 60 günlük ateşkes sağlanması, rehine ve tutuklu takası yapılması öngörülüyor. Anlaşma ayrıca İsrail askeri güçlerinin Gazze Şeridi'ne yeniden konuşlandırılmasını ve Filistinlilere insani yardım ulaştırılmasını da içeriyor.

Belgede ateşkes rejiminin garantörlüğünü ABD, Mısır ve Katar'ın yapması öngörülüyor.

Beyaz Saray, İsrail'in teklifi kabul ettiğini ancak Hamas'a ilişkin henüz netlik olmadığını belirtti.
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