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SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Yıllık izin hakkı ve detayları
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Yıllık izin hakkı ve detayları
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında SGK Uzmanı Melis Elmen, bugün çalışanların yıllık izin hakkına ve yıllık izin hakkının detaylarına değindi. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T15:05+0300
2025-05-30T15:05+0300
2025-05-30T16:46+0300
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SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Yıllık izin hakkı ve detayları
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Yıllık izin hakkı ve detayları
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında çalışanların Anayasal hakkı olan yıllık izin hakkını anlattı, yıllık izinlere ilişkin sizlerden gelen soruları yanıtladı.‘Yıllık ücretli izin hakkı ne zaman ve nasıl elde edilir?’ sorusunu yanıtlayan SGK Uzmanı Elmen, şunları söyledi:
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Melis Elmen
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Melis Elmen
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SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Yıllık izin hakkı ve detayları
15:05 30.05.2025 (güncellendi: 16:46 30.05.2025)
Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında SGK Uzmanı Melis Elmen, bugün çalışanların yıllık izin hakkına ve yıllık izin hakkının detaylarına değindi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında çalışanların Anayasal hakkı olan yıllık izin hakkını anlattı, yıllık izinlere ilişkin sizlerden gelen soruları yanıtladı.
‘Yıllık ücretli izin hakkı ne zaman ve nasıl elde edilir?’ sorusunu yanıtlayan SGK Uzmanı Elmen, şunları söyledi:
“En az bir yıl süreyle bir iş yerine çalışıp tamamladığınızda işçiye, işveren tarafından verilen Anayasal hak yıllık izindir. Yani işçi yorulur, vücudu yorulur, ruhu yorulur. Bunları dinlendirmek için yıllık izin verilir. Bu kendi işiniz de olsa, başkasının işi de olsa fark etmiyor. Yıllık izni gözlerimiz açık bekleriz. Peki, yıllık ücretli izin hakkı ne zaman ve nasıl elde edilir? Biliyorsunuz bir yılı dolduran işçi buna hak kazanıyor. Bir yıldan az çalıştıysa izin hakkı yok. Mutlaka fiili olarak bir yıl bu iş yerinde çalışmış olmanız gerekiyor. Yani mesela 23 Şubat 2024'te işe girdiniz diyelim. Sizin yıllık izin hakkınız 23 Şubat 2025 itibariyle doluyor. Ve bu tarih itibariyle izin hakkını kullanmaya hak kazanabiliyorsunuz. Kıdemsiz bir yıl doldurmadan işten izin alamazsınız. Deneme süreleri de dahildir. Çünkü zaten deneme süresinde de size SGK yapmak zorundalar. Bu yüzden bu süre baz alınır. Altı ay, on ay olanlar bundan herhangi bir yararlanma sağlayamıyorlar. Özel koşullar saklı kalma kaydıyla diye bir ibare koyacağım. Bu özel koşullar nedir? Mesela mevsimlik işçiler. Basın-İş kanuna tabi çalışanlar. Deniz-İş kanuna tabi çalışanlar. Bunlarda farklı sistemler geçerlidir.”