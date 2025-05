https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/konusma-bozuklugu-sikayetiyle-hastaneye-gitti-sonuc-doktorlari-bile-sasirtti-literaturde-boyle-bir-1096628025.html

Konuşma bozukluğu şikayetiyle hastaneye gitti, sonuç doktorları bile şaşırttı: Literatürde böyle bir vaka bildirimi yok

Konya'da konuşmasındaki bozulma üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran hasta tıp literatürüne girdi. Prof. Dr. Gökhan Özdemir ilk kez...

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1d/1096629779_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_35c6faf3b3b40f77a57dd9ff26d8c68c.jpg

68 yaşındaki Salih Gökçe, konuşma bozukluğu şikayeti üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.İnme geçirdiği anlaşıldı, anjiyoya alındıBurada yapılan ilk müdahalenin ardından Gökçe'nin inme geçirdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir tarafından hızla anjiyografi yapıldı.Doktorlar için bir ilk: Her iki şah damarı da tıkalıHer iki şah damarının da tıkanık olduğu görülen hastanın, hızlı müdahaleyle tek işlemde iki tıkalı damarı da açıldı.Müdahalenin gecikmesi halinde hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabilecek Gökçe, hastanedeki iki günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.Hasta literatürlük müdahaleyle ölümden döndüPıhtı temizleme operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Özdemir, "Her iki şah damarının (internal karotis arter) da tıkalı olduğunu gördük. Bu, sık gördüğümüz, rastladığımız bir durum değil. Şah damarı tıkanıklığına bağlı olarak hastalar felç geçirebiliyor. Her iki şah damarı tıkandığında beyin beslenmesi sağlanamadığından dolayı hastalarda saatler içerisinde ölümün olmasını görebiliyoruz." diye konuştu.'İki şah damar tıkanıklığını ilk defa gördük'Gökçe'nin hayati tehlikesi üzerine zamanla yarıştıklarını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

