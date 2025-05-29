Konuşma bozukluğu şikayetiyle hastaneye gitti, sonuç doktorları bile şaşırttı: Literatürde böyle bir vaka bildirimi yok
© Serhat ÇetinkayaKonuşma bozukluğu şikayetiyle hastaneye gitti, sonuç doktorları bile şaşırttı: Literatürde böyle bir vaka bildirimi yok
© Serhat Çetinkaya
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Konya'da konuşmasındaki bozulma üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran hasta tıp literatürüne girdi. Prof. Dr. Gökhan Özdemir ilk kez böyle bir vaka ile karşılaşıldığını belirtirken "Uluslararası bilimsel dergilerde vaka sunumunu yapacağız" dedi.
68 yaşındaki Salih Gökçe, konuşma bozukluğu şikayeti üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.
İnme geçirdiği anlaşıldı, anjiyoya alındı
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gökçe'nin inme geçirdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir tarafından hızla anjiyografi yapıldı.
Doktorlar için bir ilk: Her iki şah damarı da tıkalı
Her iki şah damarının da tıkanık olduğu görülen hastanın, hızlı müdahaleyle tek işlemde iki tıkalı damarı da açıldı.
Müdahalenin gecikmesi halinde hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabilecek Gökçe, hastanedeki iki günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
Hasta literatürlük müdahaleyle ölümden döndü
Pıhtı temizleme operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Özdemir, "Her iki şah damarının (internal karotis arter) da tıkalı olduğunu gördük. Bu, sık gördüğümüz, rastladığımız bir durum değil. Şah damarı tıkanıklığına bağlı olarak hastalar felç geçirebiliyor. Her iki şah damarı tıkandığında beyin beslenmesi sağlanamadığından dolayı hastalarda saatler içerisinde ölümün olmasını görebiliyoruz." diye konuştu.
'İki şah damar tıkanıklığını ilk defa gördük'
Gökçe'nin hayati tehlikesi üzerine zamanla yarıştıklarını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:
"Bu hastamızda ilk önce sol şah damarını açtık. Hızlıca hemen sağ tarafa geçtik. Orayı da açtık. Her iki şah damarında başarılı bir işlemle açarak hastamızı ayaktan taburcu ettik. Literatürde aynı anda iki şah damarı tıkanan vaka bildirimi yok. İki şah damarı birbirinden farklı zamanlarda tıkanan hastalar oluyor. Böyle hastalar benim de oldu. Literatürde bunun gibi vaka sunumları var ama aynı anda iki şah damarı tıkanıklığını ilk defa gördük. Uluslararası bilimsel dergilerde vaka sunumunu yapacağız. İki şah damarı tıkanıklığına aynı anda müdahale edilebileceğini göstereceğiz. Konuşması tamamen bozuktu, müdahaleyle felç durumu düzeldi. Şu anda yürümeye başladı. İşlemden birkaç gün sonra da hastayı taburcu ettik."