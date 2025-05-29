Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili, mavide de en çok Euro mavisini tercih ediyorlar

Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili, mavide de en çok Euro mavisini tercih ediyorlar. Umarız onlar da sahte güzellik peşinde koşmak yerine gerçek güzellikle tanışırlar. Boğazın mavisini Beykoz'un yeşilini sevmeyi onlar da öğrenir.