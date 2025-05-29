https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/erdogan-muhalefetin-en-cok-sevdigi-yesil-benjamin-franklin-yesili-mavide-de-en-cok-euro-mavisini-1096633936.html
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili, mavide de en çok Euro mavisini tercih ediyorlar
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili, mavide de en çok Euro mavisini tercih ediyorlar
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen millet bahçesi açılış töreninde konuştu ve muhalefeti eleştirdi. Erdoğan "muhalefetin en çok sevdiği... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T16:40+0300
2025-05-29T16:40+0300
2025-05-29T17:01+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Millet Bahçesi'nde düzenlenen İstanbul’un Fethinin 572. Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni'nde konuştu:
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erdoğan dolar açıklama, erdoğan benjamin franklin, erdoğan euro mavisi, erdoğan dola euro,erdoğan chp eleştiri
erdoğan dolar açıklama, erdoğan benjamin franklin, erdoğan euro mavisi, erdoğan dola euro,erdoğan chp eleştiri
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili, mavide de en çok Euro mavisini tercih ediyorlar
16:40 29.05.2025 (güncellendi: 17:01 29.05.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen millet bahçesi açılış töreninde konuştu ve muhalefeti eleştirdi. Erdoğan "muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili, mavide de en çok Euro mavisini tercih ediyorlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Millet Bahçesi'nde düzenlenen İstanbul’un Fethinin 572. Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni'nde konuştu:
Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili, mavide de en çok Euro mavisini tercih ediyorlar. Umarız onlar da sahte güzellik peşinde koşmak yerine gerçek güzellikle tanışırlar. Boğazın mavisini Beykoz'un yeşilini sevmeyi onlar da öğrenir.