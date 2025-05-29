Edirne'de ilkokul öğrencileri sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirildi

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Öğrencilere sağlıklı beslenme, ilk yardım, sağlıklı yaşam ve spor alanlarında İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve öğretmenler tarafından eğitimler verildiğini belirten Sezer, "Çocuklarımız mutlu. Belki hayatlarında ilk kez doktorlarımızla, sağlık personelimizle beraber çalışıyorlar. Burada farkındalık oluşturmak çok önemli. Ağaç yaşken eğilir dediğimiz mesele bu. Çocuklarımızı daha küçük yaşlarda sağlıklı yaşamayla ilgili olarak bilgilendirmek çok önemli" dedi.