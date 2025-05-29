Edirne'de ilkokul öğrencileri sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirildi

Edirne'de bulunan Şükrüpaşa İlkokulu'nda, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında okul sağlığı hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak için imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" işbirliği protokolü kapsamında eğitim düzenlendi.
Edirne'de bulunan Şükrüpaşa İlkokulu'nda, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında okul sağlığı hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak için imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" işbirliği protokolü kapsamında eğitim düzenlendi.
Öğrencilerin, acil yardım, kalp masajı, bayılma ve heimlich manevrası hakkında paylaştığı bilgiler ilgiyle izlendi.
Öğrencilerin, acil yardım, kalp masajı, bayılma ve heimlich manevrası hakkında paylaştığı bilgiler ilgiyle izlendi.
Öğrencilere önce teorik ardından pratik eğitimler verildi.
Öğrencilere önce teorik ardından pratik eğitimler verildi.
Toplamda 717 öğrenciye verilen eğitimde çocuklar, edindikleri bilgileri aile hekimliği, sağlıklı beslenme ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivite, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklar ve 112 istasyonları ile UMKE çadırında arkadaşlarıyla paylaştı.
Toplamda 717 öğrenciye verilen eğitimde çocuklar, edindikleri bilgileri aile hekimliği, sağlıklı beslenme ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivite, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklar ve 112 istasyonları ile UMKE çadırında arkadaşlarıyla paylaştı.
Edirne Valisi Yunus Sezer de stantları gezerek bilgi aldığı öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer de stantları gezerek bilgi aldığı öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.
Öğrencilere sağlıklı beslenme, ilk yardım, sağlıklı yaşam ve spor alanlarında İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve öğretmenler tarafından eğitimler verildiğini belirten Sezer, "Çocuklarımız mutlu. Belki hayatlarında ilk kez doktorlarımızla, sağlık personelimizle beraber çalışıyorlar. Burada farkındalık oluşturmak çok önemli. Ağaç yaşken eğilir dediğimiz mesele bu. Çocuklarımızı daha küçük yaşlarda sağlıklı yaşamayla ilgili olarak bilgilendirmek çok önemli" dedi.
Öğrencilere sağlıklı beslenme, ilk yardım, sağlıklı yaşam ve spor alanlarında İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve öğretmenler tarafından eğitimler verildiğini belirten Sezer, "Çocuklarımız mutlu. Belki hayatlarında ilk kez doktorlarımızla, sağlık personelimizle beraber çalışıyorlar. Burada farkındalık oluşturmak çok önemli. Ağaç yaşken eğilir dediğimiz mesele bu. Çocuklarımızı daha küçük yaşlarda sağlıklı yaşamayla ilgili olarak bilgilendirmek çok önemli" dedi.