Edirne'de ilkokul öğrencileri sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirildi

Türkiye
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis ve siyasi yasak talebi: İddianame kabul edildi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
İncelikli bir davetin hikâyesi
07:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu
08:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Mehmet Ali Kulat tarih verdi: Kabine'de değişim ne zaman olacak?
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Neşet Gündüz: 'Değer Bilgi Merkezi, gayrimenkul alışverişlerinde şeffaflığı arttıracak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapıların sağlığını ölçen yerli teknoloji
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Rusya ve Ukrayna müzakerelerinin İstanbul’dan başka bir yerde yapılması mümkün değil’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
MOSSAD şefi Washington’a gitti: Konu İran
18:17
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
07:07
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kocaeli’de şüpheli bebek ölümleri
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Dizdar: 'Müzikten hiç kopmadım, sadece bekledim'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum: Filistinli gazeteci anlatıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabının yönü ile misafirlikte ince mesaj
16:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/1096629597.html
Edirne'de ilkokul öğrencileri sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirildi
Edirne'de ilkokul öğrencileri sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirildi
Sputnik Türkiye
Edirne'de ilkokul öğrencilerine 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Programı kapsamında, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve sağlık okuryazarlığı... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T14:53+0300
2025-05-29T14:53+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
edirne
ilk yardım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1d/1096628765_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f580825ad22700600b1a48f38c6ddee.jpg
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1d/1096628765_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_beea3949bfb58803083e34d934e173a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, edirne, ilk yardım
фото, fotoğraf, fotoğraf, edirne, ilk yardım

Edirne'de ilkokul öğrencileri sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirildi

14:53 29.05.2025
Abone ol
Edirne'de ilkokul öğrencilerine 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Programı kapsamında, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve sağlık okuryazarlığı düzeylerinin artırılması amacıyla eğitim verildi.
© AA / Gökhan Balcı

Edirne'de bulunan Şükrüpaşa İlkokulu'nda, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında okul sağlığı hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak için imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" işbirliği protokolü kapsamında eğitim düzenlendi.

Edirne&#x27;de bulunan Şükrüpaşa İlkokulu&#x27;nda, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında okul sağlığı hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak için imzalanan &quot;Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek&quot; işbirliği protokolü kapsamında eğitim düzenlendi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Gökhan Balcı

Edirne'de bulunan Şükrüpaşa İlkokulu'nda, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında okul sağlığı hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak için imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" işbirliği protokolü kapsamında eğitim düzenlendi.

© AA / Gökhan Balcı

Öğrencilerin, acil yardım, kalp masajı, bayılma ve heimlich manevrası hakkında paylaştığı bilgiler ilgiyle izlendi.

Öğrencilerin, acil yardım, kalp masajı, bayılma ve heimlich manevrası hakkında paylaştığı bilgiler ilgiyle izlendi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Gökhan Balcı

Öğrencilerin, acil yardım, kalp masajı, bayılma ve heimlich manevrası hakkında paylaştığı bilgiler ilgiyle izlendi.

© AA / Gökhan Balcı

Öğrencilere önce teorik ardından pratik eğitimler verildi.

Öğrencilere önce teorik ardından pratik eğitimler verildi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Gökhan Balcı

Öğrencilere önce teorik ardından pratik eğitimler verildi.

© AA / Gökhan Balcı

Toplamda 717 öğrenciye verilen eğitimde çocuklar, edindikleri bilgileri aile hekimliği, sağlıklı beslenme ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivite, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklar ve 112 istasyonları ile UMKE çadırında arkadaşlarıyla paylaştı.

Toplamda 717 öğrenciye verilen eğitimde çocuklar, edindikleri bilgileri aile hekimliği, sağlıklı beslenme ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivite, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklar ve 112 istasyonları ile UMKE çadırında arkadaşlarıyla paylaştı. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Gökhan Balcı

Toplamda 717 öğrenciye verilen eğitimde çocuklar, edindikleri bilgileri aile hekimliği, sağlıklı beslenme ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivite, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklar ve 112 istasyonları ile UMKE çadırında arkadaşlarıyla paylaştı.

© AA / Gökhan Balcı

Edirne Valisi Yunus Sezer de stantları gezerek bilgi aldığı öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer de stantları gezerek bilgi aldığı öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Gökhan Balcı

Edirne Valisi Yunus Sezer de stantları gezerek bilgi aldığı öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

© AA / Gökhan Balcı

Öğrencilere sağlıklı beslenme, ilk yardım, sağlıklı yaşam ve spor alanlarında İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve öğretmenler tarafından eğitimler verildiğini belirten Sezer, "Çocuklarımız mutlu. Belki hayatlarında ilk kez doktorlarımızla, sağlık personelimizle beraber çalışıyorlar. Burada farkındalık oluşturmak çok önemli. Ağaç yaşken eğilir dediğimiz mesele bu. Çocuklarımızı daha küçük yaşlarda sağlıklı yaşamayla ilgili olarak bilgilendirmek çok önemli" dedi.

Öğrencilere sağlıklı beslenme, ilk yardım, sağlıklı yaşam ve spor alanlarında İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve öğretmenler tarafından eğitimler verildiğini belirten Sezer, &quot;Çocuklarımız mutlu. Belki hayatlarında ilk kez doktorlarımızla, sağlık personelimizle beraber çalışıyorlar. Burada farkındalık oluşturmak çok önemli. Ağaç yaşken eğilir dediğimiz mesele bu. Çocuklarımızı daha küçük yaşlarda sağlıklı yaşamayla ilgili olarak bilgilendirmek çok önemli&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Gökhan Balcı

Öğrencilere sağlıklı beslenme, ilk yardım, sağlıklı yaşam ve spor alanlarında İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve öğretmenler tarafından eğitimler verildiğini belirten Sezer, "Çocuklarımız mutlu. Belki hayatlarında ilk kez doktorlarımızla, sağlık personelimizle beraber çalışıyorlar. Burada farkındalık oluşturmak çok önemli. Ağaç yaşken eğilir dediğimiz mesele bu. Çocuklarımızı daha küçük yaşlarda sağlıklı yaşamayla ilgili olarak bilgilendirmek çok önemli" dedi.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала