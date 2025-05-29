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Deniz altı dünyasına açılan kapı: Lizbon Okyanus Akvaryumu
Deniz altı dünyasına açılan kapı: Lizbon Okyanus Akvaryumu
Sputnik Türkiye
Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan Lizbon Okyanus Akvaryumu, hem çocukların hem yetişkinlerin ilgisini çeken büyüleyici bir durak. Avrupa’nın en büyük... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, portekiz, akvaryum, lizbon

Deniz altı dünyasına açılan kapı: Lizbon Okyanus Akvaryumu

12:03 29.05.2025
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Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan Lizbon Okyanus Akvaryumu, hem çocukların hem yetişkinlerin ilgisini çeken büyüleyici bir durak. Avrupa’nın en büyük ikinci akvaryumu unvanına sahip tesis, yaklaşık 16 bin deniz canlısını barındırıyor.
© AA / Didem Mente

Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan ve Avrupa’nın en büyük ikinci akvaryumu olan Lizbon Okyanus Akvaryumu (Ocenario de Lisboa), 450 farklı türden yaklaşık 16 bin deniz canlısına ev sahipliği yapıyor.

Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan ve Avrupa’nın en büyük ikinci akvaryumu olan Lizbon Okyanus Akvaryumu (Ocenario de Lisboa), 450 farklı türden yaklaşık 16 bin deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
1/10
© AA / Didem Mente

Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan ve Avrupa’nın en büyük ikinci akvaryumu olan Lizbon Okyanus Akvaryumu (Ocenario de Lisboa), 450 farklı türden yaklaşık 16 bin deniz canlısına ev sahipliği yapıyor.

© AA / Didem Mente

1998’de Expo '98 Dünya Fuarı kapsamında açılan akvaryumda, 5 milyon litre su kapasitesine sahip ana tankta köpekbalıkları, penguenler ve tropikal balıklar bulunuyor.

1998’de Expo &#x27;98 Dünya Fuarı kapsamında açılan akvaryumda, 5 milyon litre su kapasitesine sahip ana tankta köpekbalıkları, penguenler ve tropikal balıklar bulunuyor. - Sputnik Türkiye
2/10
© AA / Didem Mente

1998’de Expo '98 Dünya Fuarı kapsamında açılan akvaryumda, 5 milyon litre su kapasitesine sahip ana tankta köpekbalıkları, penguenler ve tropikal balıklar bulunuyor.

© AA / Didem Mente

Yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tesis, deniz altı yaşamını yakından tanıma imkanı sunuyor.

Yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tesis, deniz altı yaşamını yakından tanıma imkanı sunuyor. - Sputnik Türkiye
3/10
© AA / Didem Mente

Yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tesis, deniz altı yaşamını yakından tanıma imkanı sunuyor.

© AA / Didem Mente

5 milyon litre su kapasitesine sahip dev ana tank, köpekbalıklarından vatozlara, rengarenk tropikal balıklardan zarif denizanasına kadar sayısız canlıya ev sahipliği yapıyor.

5 milyon litre su kapasitesine sahip dev ana tank, köpekbalıklarından vatozlara, rengarenk tropikal balıklardan zarif denizanasına kadar sayısız canlıya ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
4/10
© AA / Didem Mente

5 milyon litre su kapasitesine sahip dev ana tank, köpekbalıklarından vatozlara, rengarenk tropikal balıklardan zarif denizanasına kadar sayısız canlıya ev sahipliği yapıyor.

© AA / Didem Mente

Şehrin sembollerinden biri haline gelen akvaryumda, yaklaşık 450 farklı tür ziyaretçilerini bekliyor.

Şehrin sembollerinden biri haline gelen akvaryumda, yaklaşık 450 farklı tür ziyaretçilerini bekliyor. - Sputnik Türkiye
5/10
© AA / Didem Mente

Şehrin sembollerinden biri haline gelen akvaryumda, yaklaşık 450 farklı tür ziyaretçilerini bekliyor.

© AA / Didem Mente

Yıl boyunca milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Lizbon Okyanus Akvaryumu, farklı türde canlılarla dolu.

Yıl boyunca milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Lizbon Okyanus Akvaryumu, farklı türde canlılarla dolu. - Sputnik Türkiye
6/10
© AA / Didem Mente

Yıl boyunca milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Lizbon Okyanus Akvaryumu, farklı türde canlılarla dolu.

© AA / Didem Mente

Lizbon Okyanus Akvaryumu, adeta deniz altı dünyasına açılan bir kapı.

Lizbon Okyanus Akvaryumu, adeta deniz altı dünyasına açılan bir kapı. - Sputnik Türkiye
7/10
© AA / Didem Mente

Lizbon Okyanus Akvaryumu, adeta deniz altı dünyasına açılan bir kapı.

© AA / Didem Mente

Akvaryum sayısız canlıya e sahipliği yapıyor.

Akvaryum sayısız canlıya e sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
8/10
© AA / Didem Mente

Akvaryum sayısız canlıya e sahipliği yapıyor.

© AA / Didem Mente

Akvaryum, okyanusların korunmasına dikkat çekmek ve özellikle çocuklara deniz canlılarının çeşitliliğini öğretmek amacıyla eğitici içeriklerle de destekleniyor.

Akvaryum, okyanusların korunmasına dikkat çekmek ve özellikle çocuklara deniz canlılarının çeşitliliğini öğretmek amacıyla eğitici içeriklerle de destekleniyor. - Sputnik Türkiye
9/10
© AA / Didem Mente

Akvaryum, okyanusların korunmasına dikkat çekmek ve özellikle çocuklara deniz canlılarının çeşitliliğini öğretmek amacıyla eğitici içeriklerle de destekleniyor.

© AA / Didem Mente

Sadece ana tankla sınırlı olmayan tesisin farklı bölümlerinde penguenler, su samurları ve mercan resiflerine ait özel alanlar yer alıyor.

Sadece ana tankla sınırlı olmayan tesisin farklı bölümlerinde penguenler, su samurları ve mercan resiflerine ait özel alanlar yer alıyor. - Sputnik Türkiye
10/10
© AA / Didem Mente

Sadece ana tankla sınırlı olmayan tesisin farklı bölümlerinde penguenler, su samurları ve mercan resiflerine ait özel alanlar yer alıyor.

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