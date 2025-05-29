Deniz altı dünyasına açılan kapı: Lizbon Okyanus Akvaryumu

Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan ve Avrupa’nın en büyük ikinci akvaryumu olan Lizbon Okyanus Akvaryumu (Ocenario de Lisboa), 450 farklı türden yaklaşık 16 bin deniz canlısına ev sahipliği yapıyor.
Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan ve Avrupa’nın en büyük ikinci akvaryumu olan Lizbon Okyanus Akvaryumu (Ocenario de Lisboa), 450 farklı türden yaklaşık 16 bin deniz canlısına ev sahipliği yapıyor.
1998’de Expo '98 Dünya Fuarı kapsamında açılan akvaryumda, 5 milyon litre su kapasitesine sahip ana tankta köpekbalıkları, penguenler ve tropikal balıklar bulunuyor.
1998’de Expo '98 Dünya Fuarı kapsamında açılan akvaryumda, 5 milyon litre su kapasitesine sahip ana tankta köpekbalıkları, penguenler ve tropikal balıklar bulunuyor.
Yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tesis, deniz altı yaşamını yakından tanıma imkanı sunuyor.
Yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tesis, deniz altı yaşamını yakından tanıma imkanı sunuyor.
5 milyon litre su kapasitesine sahip dev ana tank, köpekbalıklarından vatozlara, rengarenk tropikal balıklardan zarif denizanasına kadar sayısız canlıya ev sahipliği yapıyor.
5 milyon litre su kapasitesine sahip dev ana tank, köpekbalıklarından vatozlara, rengarenk tropikal balıklardan zarif denizanasına kadar sayısız canlıya ev sahipliği yapıyor.
Şehrin sembollerinden biri haline gelen akvaryumda, yaklaşık 450 farklı tür ziyaretçilerini bekliyor.
Şehrin sembollerinden biri haline gelen akvaryumda, yaklaşık 450 farklı tür ziyaretçilerini bekliyor.
Yıl boyunca milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Lizbon Okyanus Akvaryumu, farklı türde canlılarla dolu.
Yıl boyunca milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Lizbon Okyanus Akvaryumu, farklı türde canlılarla dolu.
Lizbon Okyanus Akvaryumu, adeta deniz altı dünyasına açılan bir kapı.
Lizbon Okyanus Akvaryumu, adeta deniz altı dünyasına açılan bir kapı.
Akvaryum sayısız canlıya e sahipliği yapıyor.
Akvaryum sayısız canlıya e sahipliği yapıyor.
Akvaryum, okyanusların korunmasına dikkat çekmek ve özellikle çocuklara deniz canlılarının çeşitliliğini öğretmek amacıyla eğitici içeriklerle de destekleniyor.
Akvaryum, okyanusların korunmasına dikkat çekmek ve özellikle çocuklara deniz canlılarının çeşitliliğini öğretmek amacıyla eğitici içeriklerle de destekleniyor.
Sadece ana tankla sınırlı olmayan tesisin farklı bölümlerinde penguenler, su samurları ve mercan resiflerine ait özel alanlar yer alıyor.
Sadece ana tankla sınırlı olmayan tesisin farklı bölümlerinde penguenler, su samurları ve mercan resiflerine ait özel alanlar yer alıyor.