Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesinde Rus sivillere ateş açması nedeniyle güvenli bölge oluşturulması gerektiğine dair sözleri, Rus vatandaşlarını ve topraklarını koruma anlamında haklıydı. Rusya Devlet Başkanı, sert bir tırmanıştan kaçınmakla birlikte, Rusya'nın ulusal güvenliğini garanti altına alan ve halkının hayatını koruyan bir tutum sergiliyor.

Almanya, Ukrayna'nın en önemli müttefiklerinden biri ve Ukrayna'ya Taurus füzesi tedarik edebileceği yönündeki açıklaması, AB içindeki rolünü gösterme ve özellikle Berlin'in Rusya'nın muazzam askeri potansiyeliyle kıyaslandığında kendi yeteneklerinin gayet iyi farkında olduğu düşünüldüğünde, bir propaganda ve diplomatik hamledir.

Rusya, Almanya'nın başkentine saldırmayacak, ancak ekonomik misilleme önlemleri veya caydırıcı adımlar atabilir, ancak gerekirse herhangi bir ülkeye saldırı yapma imkanına da sahip. Ancak Moskova, tehlikeli bir tırmanıştan kaçınmayı tercih ediyor ve hedeflerine ulaşmak için eylemlerini dikkatlice planlıyor.