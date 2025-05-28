https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/hasemali-kadinin-havuza-girmesi-engellenmisti-mahkeme-saniklara-hapis-cezasi-verdi-1096602371.html

Haşemalı kadının havuza girmesi engellenmişti: Mahkeme sanıklara hapis cezası verdi

Haşemalı kadının havuza girmesi engellenmişti: Mahkeme sanıklara hapis cezası verdi

Sputnik Türkiye

Düzce'de bir kadının haşemayla havuza girmesine izin verilmemesi nedeniyle yargılanan site yöneticisi ve görevlisi 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T17:47+0300

2025-05-28T17:47+0300

2025-05-28T17:47+0300

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Haşema giyen kadının havuza girmesine izin vermeyen site yöneticisi ve görevlisine 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, bir kadının haşema mayoyla havuza girmesine izin verilmemesi üzerine açılan davada karar çıktı. Site yöneticisi ve görevlisi, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak sanıkları 5 yıl denetim süresine tabi tutarken sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip beraat talebinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210325/luks-sitede-hasema-yasagina-ceza-1044110566.html

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