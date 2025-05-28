https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/hasemali-kadinin-havuza-girmesi-engellenmisti-mahkeme-saniklara-hapis-cezasi-verdi-1096602371.html
Haşemalı kadının havuza girmesi engellenmişti: Mahkeme sanıklara hapis cezası verdi
Haşemalı kadının havuza girmesi engellenmişti: Mahkeme sanıklara hapis cezası verdi
Sputnik Türkiye
Düzce'de bir kadının haşemayla havuza girmesine izin verilmemesi nedeniyle yargılanan site yöneticisi ve görevlisi 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T17:47+0300
2025-05-28T17:47+0300
2025-05-28T17:47+0300
türki̇ye
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yüzme havuzu
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kapalı
başörtüsü
başörtüsü yasağı
site
yönetici
apartman
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Haşema giyen kadının havuza girmesine izin vermeyen site yöneticisi ve görevlisine 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, bir kadının haşema mayoyla havuza girmesine izin verilmemesi üzerine açılan davada karar çıktı. Site yöneticisi ve görevlisi, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak sanıkları 5 yıl denetim süresine tabi tutarken sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip beraat talebinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210325/luks-sitede-hasema-yasagina-ceza-1044110566.html
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havuz, yüzme havuzu, haşema, kapalı, başörtüsü, başörtüsü yasağı, site, yönetici, apartman, apartman dairesi, apartman görevlisi
havuz, yüzme havuzu, haşema, kapalı, başörtüsü, başörtüsü yasağı, site, yönetici, apartman, apartman dairesi, apartman görevlisi
Haşemalı kadının havuza girmesi engellenmişti: Mahkeme sanıklara hapis cezası verdi
Düzce'de bir kadının haşemayla havuza girmesine izin verilmemesi nedeniyle yargılanan site yöneticisi ve görevlisi 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan verilen cezada hükmün açıklanmasını geri bırakarak sanıkları 5 yıl denetim süresine tabi tuttu.
Haşema giyen kadının havuza girmesine izin vermeyen site yöneticisi ve görevlisine 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, bir kadının haşema mayoyla havuza girmesine izin verilmemesi üzerine açılan davada karar çıktı. Site yöneticisi ve görevlisi, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak sanıkları 5 yıl denetim süresine tabi tutarken sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip beraat talebinde bulundu.