https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/2-gundur-pes-pese-sallanan-bolge-icin-uzmanindan-uyari-72-buyuklugunde-deprem-uretebilir-1096589865.html
2 gündür peş peşe sallanan bölge için uzmanından uyarı: 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir
2 gündür peş peşe sallanan bölge için uzmanından uyarı: 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir
Sputnik Türkiye
Bingöl’de art arda meydana gelen depremler, bölgede tedirginliğe yol açtı. Uzmanlar, bu depremlerin Yedisu Fayı üzerinde olmadığını ancak bölgedeki levha içi... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T13:32+0300
2025-05-28T13:32+0300
2025-05-28T13:32+0300
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Bingöl’de son günlerde art arda yaşanan depremler, özellikle Kiğı ve Yedisu çevresinde yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Şubat ayında Yedisu’da 4.8, iki gün önce Kiğı’da 3.9, dün ise Demirkanat-Kiğı arasında 4 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Depremler 5 ila 7 kilometre derinlikte meydana geldi ve kısa süreli paniğe yol açtı.'Bu depremler bekleniyordu'Hürriyet'in haberine göre, Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Kenan Akbayram, söz konusu sarsıntıların beklenen depremler olduğunu ifade etti. Depremlerin Yedisu Fayı üzerinde gerçekleşmediğini, bunun yerine Anadolu Levhası’nın doğu sınırındaki levha içi faylarda meydana geldiğini açıkladı.Yedisu Fayı büyük deprem üretebilirDr. Akbayram, Yedisu Fay Zonu’nun, Kuzey Anadolu Fay Zonu içinde uzun süredir kırılmamış sismik boşluklardan biri olduğunu belirtti. Bölgede en son büyük depremin 1784 yılında gerçekleştiğini vurgulayan Akbayram, bu fay hattının yaklaşık 75 kilometre uzunluğunda olduğunu ve tek bir kırılmayla 7.2 büyüklüğünde deprem üretebileceğini söyledi.Deprem etkisi yerleşimlere göre değişebilirOlası bir büyük depremin etkisinin; fayın hareket yönü, zeminin yapısı, yerleşim yoğunluğu ve yapı kalitesi gibi birçok etkene bağlı olduğunu belirten Akbayram, zarar görebilecek ilçe ve bölgelerin belirlenmesi için çok disiplinli bilimsel çalışmaların şart olduğunu ifade etti.Tetikleyici etki henüz kanıtlanmadıSon depremlerin Yedisu Fayı’nı tetikleyip tetiklemeyeceği sorusuna net bir yanıt vermeyen Dr. Akbayram, şu anda tetikleme etkisine dair sistematik bir veri olmadığını, ancak bölgenin genel olarak stres altında olduğunu ve büyük bir depremin şaşırtıcı olmayacağını söyledi.Dr. Akbayram, AFAD’ın verilerine dikkat çekerek, 1900-2023 yılları arasında 93 bin can kaybı ve 555 bin yıkılan yapı olduğunu hatırlattı. 2023’te yaşanan depremlerle birlikte bu sayıya 50 binin üzerinde can kaybı ve 750 bin kullanılamaz yapı daha eklendiğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/prof-dr-naci-gorur-istanbulun-riskli-ilcesini-acikladi-7-ve-uzeri-deprem-uyarisi-bu-faya-dikkat-1096557744.html
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deprem, bingöl, yedisu fayı, yedisu , fay, fay hattı
2 gündür peş peşe sallanan bölge için uzmanından uyarı: 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir
Bingöl’de art arda meydana gelen depremler, bölgede tedirginliğe yol açtı. Uzmanlar, bu depremlerin Yedisu Fayı üzerinde olmadığını ancak bölgedeki levha içi fay hareketliliğinin devam ettiğini belirtiyor. Uzun süredir sessiz olan Yedisu Fayı ise potansiyel bir 7.2 büyüklüğündeki deprem riskiyle dikkat çekiyor.
Bingöl’de son günlerde art arda yaşanan depremler, özellikle Kiğı ve Yedisu çevresinde yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Şubat ayında Yedisu’da 4.8, iki gün önce Kiğı’da 3.9, dün ise Demirkanat-Kiğı arasında 4 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Depremler 5 ila 7 kilometre derinlikte meydana geldi ve kısa süreli paniğe yol açtı.
'Bu depremler bekleniyordu'
Hürriyet'in haberine göre, Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Kenan Akbayram, söz konusu sarsıntıların beklenen depremler olduğunu ifade etti. Depremlerin Yedisu Fayı üzerinde gerçekleşmediğini, bunun yerine Anadolu Levhası’nın doğu sınırındaki levha içi faylarda meydana geldiğini açıkladı.
Yedisu Fayı büyük deprem üretebilir
Dr. Akbayram, Yedisu Fay Zonu’nun, Kuzey Anadolu Fay Zonu içinde uzun süredir kırılmamış sismik boşluklardan biri olduğunu belirtti. Bölgede en son büyük depremin 1784 yılında gerçekleştiğini vurgulayan Akbayram, bu fay hattının yaklaşık 75 kilometre uzunluğunda olduğunu ve tek bir kırılmayla 7.2 büyüklüğünde deprem üretebileceğini söyledi.
Deprem etkisi yerleşimlere göre değişebilir
Olası bir büyük depremin etkisinin; fayın hareket yönü, zeminin yapısı, yerleşim yoğunluğu ve yapı kalitesi gibi birçok etkene bağlı olduğunu belirten Akbayram, zarar görebilecek ilçe ve bölgelerin belirlenmesi için çok disiplinli bilimsel çalışmaların şart olduğunu ifade etti.
Tetikleyici etki henüz kanıtlanmadı
Son depremlerin Yedisu Fayı’nı tetikleyip tetiklemeyeceği sorusuna net bir yanıt vermeyen Dr. Akbayram, şu anda tetikleme etkisine dair sistematik bir veri olmadığını, ancak bölgenin genel olarak stres altında olduğunu ve büyük bir depremin şaşırtıcı olmayacağını söyledi.
Dr. Akbayram, AFAD’ın verilerine dikkat çekerek, 1900-2023 yılları arasında 93 bin can kaybı ve 555 bin yıkılan yapı olduğunu hatırlattı. 2023’te yaşanan depremlerle birlikte bu sayıya 50 binin üzerinde can kaybı ve 750 bin kullanılamaz yapı daha eklendiğine dikkat çekti.