Tunca Nehri yağışlarla canlandı: Su seviyesi iki katına çıktı

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisi, son dönemde etkili olan yağışlarla bir ayda 2 kat arttı.
Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisi, son dönemde etkili olan yağışlarla bir ayda 2 kat arttı.
Kış aylarında mevsim normallerinin altında seyreden ve zaman zaman kuraklıkla gündeme gelen nehir, Mayıs ayı boyunca hem Bulgaristan’daki hem de Edirne çevresindeki yağışlarla birlikte eski canlılığına kavuştu.
Kış aylarında mevsim normallerinin altında seyreden ve zaman zaman kuraklıkla gündeme gelen nehir, Mayıs ayı boyunca hem Bulgaristan’daki hem de Edirne çevresindeki yağışlarla birlikte eski canlılığına kavuştu.
Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi mayıs başında saniyede 8 metreküp seviyesindeyken, yağışların etkisiyle bu rakam kısa sürede iki kat artarak 16 metreküpe ulaştı.
Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi mayıs başında saniyede 8 metreküp seviyesindeyken, yağışların etkisiyle bu rakam kısa sürede iki kat artarak 16 metreküpe ulaştı.
Sadece Tunca değil, bölgedeki diğer büyük akarsu olan Meriç Nehri’nde de benzer bir yükseliş gözlendi. Ay başında saniyede 40 metreküp olan Meriç’in debisi, yağışlar sonrası saniyede 62 metreküpe çıktı.
Sadece Tunca değil, bölgedeki diğer büyük akarsu olan Meriç Nehri’nde de benzer bir yükseliş gözlendi. Ay başında saniyede 40 metreküp olan Meriç’in debisi, yağışlar sonrası saniyede 62 metreküpe çıktı.