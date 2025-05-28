Tunca Nehri yağışlarla canlandı: Su seviyesi iki katına çıktı

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Sadece Tunca değil, bölgedeki diğer büyük akarsu olan Meriç Nehri’nde de benzer bir yükseliş gözlendi. Ay başında saniyede 40 metreküp olan Meriç’in debisi, yağışlar sonrası saniyede 62 metreküpe çıktı.