Göç yolculuğundaki inci kefallerinin martılarla mücadelesi

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında gölden akarsulara göç ediyor.
Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında gölden akarsulara göç ediyor.
Tatlı su kaynaklarına ulaşmak için akarsulara göç eden bu endemik tür, yalnızca suyun akışına karşı verdiği mücadeleyle değil, aynı zamanda avcı martılarla da karşı karşıya kalıyor.
Tatlı su kaynaklarına ulaşmak için akarsulara göç eden bu endemik tür, yalnızca suyun akışına karşı verdiği mücadeleyle değil, aynı zamanda avcı martılarla da karşı karşıya kalıyor.
Özellikle göçün en yoğun yaşandığı Van’ın Erciş ilçesindeki Deliçay, Karasu ve Zilan Deresi gibi akarsular, bu dönemde doğa belgesellerini aratmayan görüntülere sahne oluyor.
Özellikle göçün en yoğun yaşandığı Van’ın Erciş ilçesindeki Deliçay, Karasu ve Zilan Deresi gibi akarsular, bu dönemde doğa belgesellerini aratmayan görüntülere sahne oluyor.
Martılar, akıntıya karşı sıçrayarak ilerlemeye çalışan balıkları yakalamak için gün boyunca pusuya yatıyor.
Martılar, akıntıya karşı sıçrayarak ilerlemeye çalışan balıkları yakalamak için gün boyunca pusuya yatıyor.
Su yüzeyine yaklaşan balıkları hedef alan martılar, özellikle sürü halindeki geçiş anlarını fırsat bilerek avlanıyor.
Su yüzeyine yaklaşan balıkları hedef alan martılar, özellikle sürü halindeki geçiş anlarını fırsat bilerek avlanıyor.
İnci kefali göçü Temmuz ortasına kadar devam edecek ve martıların av mücadelesi bu süreç boyunca doğa tutkunlarına benzersiz kareler sunmayı sürdürecek.
İnci kefali göçü Temmuz ortasına kadar devam edecek ve martıların av mücadelesi bu süreç boyunca doğa tutkunlarına benzersiz kareler sunmayı sürdürecek.