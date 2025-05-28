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Göç yolculuğundaki inci kefallerinin martılarla mücadelesi
Göç yolculuğundaki inci kefallerinin martılarla mücadelesi
Sputnik Türkiye
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşamını sürdüren inci kefalleri, her yıl üreme döneminde zorlu bir göç yolculuğuna çıkıyor. Nisan ila Temmuz ayları... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, van gölü, martı
фото, fotoğraf, fotoğraf, van gölü, martı

Göç yolculuğundaki inci kefallerinin martılarla mücadelesi

13:53 28.05.2025
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Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşamını sürdüren inci kefalleri, her yıl üreme döneminde zorlu bir göç yolculuğuna çıkıyor. Nisan ila Temmuz ayları arasında tatlı su kaynaklarına ulaşmaya çalışan inci kefalleri, avcı martılarla karşı karşıya kalıyor.
© AA / Muhammed Onur Yavrutürk

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında gölden akarsulara göç ediyor.

Van Gölü&#x27;nde yaşayan inci kefalleri, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında gölden akarsulara göç ediyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Muhammed Onur Yavrutürk

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında gölden akarsulara göç ediyor.

© AA / Muhammed Onur Yavrutürk

Tatlı su kaynaklarına ulaşmak için akarsulara göç eden bu endemik tür, yalnızca suyun akışına karşı verdiği mücadeleyle değil, aynı zamanda avcı martılarla da karşı karşıya kalıyor.

Tatlı su kaynaklarına ulaşmak için akarsulara göç eden bu endemik tür, yalnızca suyun akışına karşı verdiği mücadeleyle değil, aynı zamanda avcı martılarla da karşı karşıya kalıyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Muhammed Onur Yavrutürk

Tatlı su kaynaklarına ulaşmak için akarsulara göç eden bu endemik tür, yalnızca suyun akışına karşı verdiği mücadeleyle değil, aynı zamanda avcı martılarla da karşı karşıya kalıyor.

© AA / Muhammed Onur Yavrutürk

Özellikle göçün en yoğun yaşandığı Van’ın Erciş ilçesindeki Deliçay, Karasu ve Zilan Deresi gibi akarsular, bu dönemde doğa belgesellerini aratmayan görüntülere sahne oluyor.

Özellikle göçün en yoğun yaşandığı Van’ın Erciş ilçesindeki Deliçay, Karasu ve Zilan Deresi gibi akarsular, bu dönemde doğa belgesellerini aratmayan görüntülere sahne oluyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Muhammed Onur Yavrutürk

Özellikle göçün en yoğun yaşandığı Van’ın Erciş ilçesindeki Deliçay, Karasu ve Zilan Deresi gibi akarsular, bu dönemde doğa belgesellerini aratmayan görüntülere sahne oluyor.

© AA / Muhammed Onur Yavrutürk

Martılar, akıntıya karşı sıçrayarak ilerlemeye çalışan balıkları yakalamak için gün boyunca pusuya yatıyor.

Martılar, akıntıya karşı sıçrayarak ilerlemeye çalışan balıkları yakalamak için gün boyunca pusuya yatıyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Muhammed Onur Yavrutürk

Martılar, akıntıya karşı sıçrayarak ilerlemeye çalışan balıkları yakalamak için gün boyunca pusuya yatıyor.

© AA / Muhammed Onur Yavrutürk

Su yüzeyine yaklaşan balıkları hedef alan martılar, özellikle sürü halindeki geçiş anlarını fırsat bilerek avlanıyor.

Su yüzeyine yaklaşan balıkları hedef alan martılar, özellikle sürü halindeki geçiş anlarını fırsat bilerek avlanıyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Muhammed Onur Yavrutürk

Su yüzeyine yaklaşan balıkları hedef alan martılar, özellikle sürü halindeki geçiş anlarını fırsat bilerek avlanıyor.

© AA / Muhammed Onur Yavrutürk

İnci kefali göçü Temmuz ortasına kadar devam edecek ve martıların av mücadelesi bu süreç boyunca doğa tutkunlarına benzersiz kareler sunmayı sürdürecek.

İnci kefali göçü Temmuz ortasına kadar devam edecek ve martıların av mücadelesi bu süreç boyunca doğa tutkunlarına benzersiz kareler sunmayı sürdürecek. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Muhammed Onur Yavrutürk

İnci kefali göçü Temmuz ortasına kadar devam edecek ve martıların av mücadelesi bu süreç boyunca doğa tutkunlarına benzersiz kareler sunmayı sürdürecek.

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