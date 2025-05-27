https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kac-rus-vatandasi-kiev-rejiminin-kontrolundeki-topraklardan-iade-edildi-1096566430.html
Kaç Rus vatandaşı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan iade edildi?
Kaç Rus vatandaşı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan iade edildi?
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, 23-25 Mayıs'ta Rusya ile Ukrayna arasında yapılan ve bin Rus vatandaşının Rusya'ya iade edilmesiyle sonuçlanan... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T18:04+0300
2025-05-27T18:04+0300
2025-05-27T18:04+0300
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Rusya'ya iade edilen asker ve sivil sayısı, Sputnik'in infografiğinde.
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i̇nfografi̇k, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya, инфографика, esir takası, ukrayna krizi
i̇nfografi̇k, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya, инфографика, esir takası, ukrayna krizi
Kaç Rus vatandaşı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan iade edildi?
Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, 23-25 Mayıs'ta Rusya ile Ukrayna arasında yapılan ve bin Rus vatandaşının Rusya'ya iade edilmesiyle sonuçlanan takas, özel askeri operasyon başladığından bu yana gerçekleştirilen en büyük esir takası olmuştur.
Rusya'ya iade edilen asker ve sivil sayısı, Sputnik'in infografiğinde.