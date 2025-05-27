Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, 23-25 Mayıs'ta Rusya ile Ukrayna arasında yapılan ve bin Rus vatandaşının Rusya'ya iade edilmesiyle sonuçlanan... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

Kaç Rus vatandaşı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan iade edildi?

Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, 23-25 Mayıs'ta Rusya ile Ukrayna arasında yapılan ve bin Rus vatandaşının Rusya'ya iade edilmesiyle sonuçlanan takas, özel askeri operasyon başladığından bu yana gerçekleştirilen en büyük esir takası olmuştur.