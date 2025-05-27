https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/gunes-sisteminin-haritasi-degisebilir-plutonun-cok-otesinde-gizemli-bir-gok-cismi-kesfedildi-1096538899.html

Güneş Sistemi'nin haritası değişebilir: Plüton'un çok ötesinde gizemli bir gök cismi keşfedildi

Güneş Sistemi'nin haritası değişebilir: Plüton'un çok ötesinde gizemli bir gök cismi keşfedildi

Sputnik Türkiye

Güneş Sistemi'nin uzak köşelerinde yeni bir gök cismi keşfedildi. Uzmanlara göre bu keşif, Güneş Sistemi'nin sınırları hakkındaki bilgileri yeniden... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T03:33+0300

2025-05-27T03:33+0300

2025-05-27T03:33+0300

yaşam

uzay

güneş sistemi

plüton

gezegen

cüce gezegen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096538745_0:175:720:580_1920x0_80_0_0_ae041081a9f88f8f603febfb966c41c9.jpg

Bilim insanları, Güneş Sistemi’nin en uzak bölgelerinden birinde, daha önce bilinmeyen yeni bir gök cismi keşfetti. Geçici olarak 2017 OF201 adı verilen bu buzlu gök cisminin, Güneş etrafındaki dönüşünü yaklaşık 25 bin yılda tamamladığı belirtildi.Uluslararası Astronomi Birliği’ne bağlı Küçük Gezegen Merkezi tarafından 21 Mayıs’ta duyurulan keşfe göre, gök cismi Güneş’ten en uzak konumunda Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin bin 600 katı uzaklıkta yer alıyor. En yakın konumda bile Dünya’dan 44.5 kat daha uzakta bulunuyor.Cismin yörüngesinin olağanüstü eliptik bir yapıya sahip olduğu ifade edilirken, bu durumun büyük ihtimalle Jüpiter veya Neptün gibi dev gezegenlerle geçmişte yaşanmış yakın karşılaşmaların sonucu olabileceği düşünülüyor. Bir diğer olasılık ise gök cisminin ilk olarak dış Güneş Sistemi'ne fırlatılıp, daha sonra varsayımsal Oort Bulutu üzerinden yörüngesine dönmesi.Yaklaşık 700 kilometre çapında olduğu tahmin edilen 2017 OF201’in, cüce gezegen statüsüne aday olabileceği bildirildi. 2006 yılında gezegenlikten çıkarılan Pluto da aynı sınıflandırmada yer alıyor.Keşif ekibinin başında yer alan, ABD'deki İleri Çalışmalar Enstitüsü araştırmacısı Dr. Sihao Cheng, yaptığı açıklamada, “Gelişmiş teleskoplarla evrenin derinliklerini inceliyoruz ancak hala kendi Güneş Sistemi’miz hakkında öğrenmemiz gereken çok şey var” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/dunyanin-cekirdeginden-hazine-siziyor--1096509948.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uzay, güneş sistemi, plüton, gezegen, cüce gezegen