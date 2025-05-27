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Güneş Sistemi'nin haritası değişebilir: Plüton'un çok ötesinde gizemli bir gök cismi keşfedildi
Güneş Sistemi'nin haritası değişebilir: Plüton'un çok ötesinde gizemli bir gök cismi keşfedildi
Sputnik Türkiye
Güneş Sistemi'nin uzak köşelerinde yeni bir gök cismi keşfedildi. Uzmanlara göre bu keşif, Güneş Sistemi'nin sınırları hakkındaki bilgileri yeniden... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T03:33+0300
2025-05-27T03:33+0300
yaşam
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güneş sistemi
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cüce gezegen
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Bilim insanları, Güneş Sistemi’nin en uzak bölgelerinden birinde, daha önce bilinmeyen yeni bir gök cismi keşfetti. Geçici olarak 2017 OF201 adı verilen bu buzlu gök cisminin, Güneş etrafındaki dönüşünü yaklaşık 25 bin yılda tamamladığı belirtildi.Uluslararası Astronomi Birliği’ne bağlı Küçük Gezegen Merkezi tarafından 21 Mayıs’ta duyurulan keşfe göre, gök cismi Güneş’ten en uzak konumunda Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin bin 600 katı uzaklıkta yer alıyor. En yakın konumda bile Dünya’dan 44.5 kat daha uzakta bulunuyor.Cismin yörüngesinin olağanüstü eliptik bir yapıya sahip olduğu ifade edilirken, bu durumun büyük ihtimalle Jüpiter veya Neptün gibi dev gezegenlerle geçmişte yaşanmış yakın karşılaşmaların sonucu olabileceği düşünülüyor. Bir diğer olasılık ise gök cisminin ilk olarak dış Güneş Sistemi'ne fırlatılıp, daha sonra varsayımsal Oort Bulutu üzerinden yörüngesine dönmesi.Yaklaşık 700 kilometre çapında olduğu tahmin edilen 2017 OF201’in, cüce gezegen statüsüne aday olabileceği bildirildi. 2006 yılında gezegenlikten çıkarılan Pluto da aynı sınıflandırmada yer alıyor.Keşif ekibinin başında yer alan, ABD'deki İleri Çalışmalar Enstitüsü araştırmacısı Dr. Sihao Cheng, yaptığı açıklamada, “Gelişmiş teleskoplarla evrenin derinliklerini inceliyoruz ancak hala kendi Güneş Sistemi’miz hakkında öğrenmemiz gereken çok şey var” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/dunyanin-cekirdeginden-hazine-siziyor--1096509948.html
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uzay, güneş sistemi, plüton, gezegen, cüce gezegen
uzay, güneş sistemi, plüton, gezegen, cüce gezegen

Güneş Sistemi'nin haritası değişebilir: Plüton'un çok ötesinde gizemli bir gök cismi keşfedildi

03:33 27.05.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturGüneş Sistemi'nin haritası değişebilir: Plüton'un çok ötesinde gizemli bir gök cismi keşfedildi
Güneş Sistemi'nin haritası değişebilir: Plüton'un çok ötesinde gizemli bir gök cismi keşfedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Güneş Sistemi'nin uzak köşelerinde yeni bir gök cismi keşfedildi. Uzmanlara göre bu keşif, Güneş Sistemi'nin sınırları hakkındaki bilgileri yeniden şekillendirebilir.
Bilim insanları, Güneş Sistemi’nin en uzak bölgelerinden birinde, daha önce bilinmeyen yeni bir gök cismi keşfetti. Geçici olarak 2017 OF201 adı verilen bu buzlu gök cisminin, Güneş etrafındaki dönüşünü yaklaşık 25 bin yılda tamamladığı belirtildi.
Uluslararası Astronomi Birliği’ne bağlı Küçük Gezegen Merkezi tarafından 21 Mayıs’ta duyurulan keşfe göre, gök cismi Güneş’ten en uzak konumunda Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin bin 600 katı uzaklıkta yer alıyor. En yakın konumda bile Dünya’dan 44.5 kat daha uzakta bulunuyor.
Cismin yörüngesinin olağanüstü eliptik bir yapıya sahip olduğu ifade edilirken, bu durumun büyük ihtimalle Jüpiter veya Neptün gibi dev gezegenlerle geçmişte yaşanmış yakın karşılaşmaların sonucu olabileceği düşünülüyor. Bir diğer olasılık ise gök cisminin ilk olarak dış Güneş Sistemi'ne fırlatılıp, daha sonra varsayımsal Oort Bulutu üzerinden yörüngesine dönmesi.
Yaklaşık 700 kilometre çapında olduğu tahmin edilen 2017 OF201’in, cüce gezegen statüsüne aday olabileceği bildirildi. 2006 yılında gezegenlikten çıkarılan Pluto da aynı sınıflandırmada yer alıyor.
Keşif ekibinin başında yer alan, ABD'deki İleri Çalışmalar Enstitüsü araştırmacısı Dr. Sihao Cheng, yaptığı açıklamada, “Gelişmiş teleskoplarla evrenin derinliklerini inceliyoruz ancak hala kendi Güneş Sistemi’miz hakkında öğrenmemiz gereken çok şey var” ifadelerini kullandı.
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