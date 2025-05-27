https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/deniz-akkayaya-hakime-hakaret-ve-tehdit-sucundan-hapis-cezasi-verildi-1096565676.html
Deniz Akkaya'ya hakime hakaret ve tehdit suçundan hapis cezası verildi
Deniz Akkaya'ya hakime hakaret ve tehdit suçundan hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medyada hakime hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla açılan davada hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 6. Asliye Ceza... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T17:55+0300
2025-05-27T17:55+0300
2025-05-27T17:55+0300
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Eski manken Deniz Akkaya'nın sosyal medyada hakime hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava sonuçlandı. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Akkaya'ya hapis cezası verildi.Mahkeme kararı açıklandıMahkeme, sanık Deniz Akkaya'nın hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Dava, Akkaya'nın kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasından kaynaklanıyordu.Duruşmada sanık hazır bulunmadıİstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmaya tutuksuz sanık Akkaya katılmazken, avukatı hazır bulundu. Akkaya'nın duruşmada bulunmaması nedeniyle son sözleri sorulamadı. Sanığın avukatı müvekkilinin beraatini talep etti.Önceki kararlar da incelemeye alındıMahkeme, Akkaya'nın yargılandığı daha önceki davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar verdi. Bu durum, sanığın geçmiş yargılamaları ile bağlantılı değerlendirmelerin yapılacağını gösteriyor.Yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldıMahkeme kararıyla Deniz Akkaya'nın yurt dışına çıkış yasağı tedbiri kaldırıldı. Bu karar, sanığın seyahat özgürlüğüne kavuşmasını sağladı.Savcılık talep etmiştiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' ve zincirleme şekilde 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 5 ay 15 günden 5 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.Sosyal medya hakaret davasıDava, Akkaya'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla hakime yönelik hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiği iddiasına dayanıyordu. Sanığın vesayet davası sürecinde yaşadığı memnuniyetsizliği sosyal medyada dile getirmesi hukuki süreci başlatmıştı.Ceza miktarı belirlendiMahkemenin verdiği 2 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezası, savcılığın talep ettiği maksimum ceza süresi olan 5 yıl 11 ayın altında kaldı. Bu durum, mahkemenin suça ilişkin tüm koşulları değerlendirerek karar verdiğini gösteriyor.Hukuki süreç tamamlandıDeniz Akkaya'nın hakime hakaret ve tehdit davası mahkeme kararıyla sonuçlandı. Sanığın avukatının beraatini talep etmesine rağmen mahkeme suçun sabit olduğu kanaatine vardı.Vesayet davası arka planıOlayın arka planında Akkaya'nın kızına ilişkin vesayet davası bulunuyor. Bu süreçte yaşanan hukuki anlaşmazlıklar sonucunda sanığın hakime yönelik sosyal medya paylaşımları yapması davaya konu olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/yapay-zeka-kapatilma-komutlarini-reddediyor-ciddi-bir-kontrol-kaybi-endisesi-olustu-1096561968.html
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akkaya , deniz akkaya, cumhuriyet başsavcılığı, hapis, hapis cezası, hapis istemi
akkaya , deniz akkaya, cumhuriyet başsavcılığı, hapis, hapis cezası, hapis istemi
Deniz Akkaya'ya hakime hakaret ve tehdit suçundan hapis cezası verildi
Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medyada hakime hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla açılan davada hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Akkaya'yı tehdit ve hakaret suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti. Yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.
Eski manken Deniz Akkaya'nın sosyal medyada hakime hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava sonuçlandı. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Akkaya'ya hapis cezası verildi.
Mahkeme, sanık Deniz Akkaya'nın hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Dava, Akkaya'nın kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasından kaynaklanıyordu.
Duruşmada sanık hazır bulunmadı
İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmaya tutuksuz sanık Akkaya katılmazken, avukatı hazır bulundu. Akkaya'nın duruşmada bulunmaması nedeniyle son sözleri sorulamadı. Sanığın avukatı müvekkilinin beraatini talep etti.
Önceki kararlar da incelemeye alındı
Mahkeme, Akkaya'nın yargılandığı daha önceki davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar verdi. Bu durum, sanığın geçmiş yargılamaları ile bağlantılı değerlendirmelerin yapılacağını gösteriyor.
Yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı
Mahkeme kararıyla Deniz Akkaya'nın yurt dışına çıkış yasağı tedbiri kaldırıldı. Bu karar, sanığın seyahat özgürlüğüne kavuşmasını sağladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' ve zincirleme şekilde 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 5 ay 15 günden 5 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Sosyal medya hakaret davası
Dava, Akkaya'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla hakime yönelik hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiği iddiasına dayanıyordu. Sanığın vesayet davası sürecinde yaşadığı memnuniyetsizliği sosyal medyada dile getirmesi hukuki süreci başlatmıştı.
Mahkemenin verdiği 2 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezası, savcılığın talep ettiği maksimum ceza süresi olan 5 yıl 11 ayın altında kaldı. Bu durum, mahkemenin suça ilişkin tüm koşulları değerlendirerek karar verdiğini gösteriyor.
Deniz Akkaya'nın hakime hakaret ve tehdit davası mahkeme kararıyla sonuçlandı. Sanığın avukatının beraatini talep etmesine rağmen mahkeme suçun sabit olduğu kanaatine vardı.
Vesayet davası arka planı
Olayın arka planında Akkaya'nın kızına ilişkin vesayet davası bulunuyor. Bu süreçte yaşanan hukuki anlaşmazlıklar sonucunda sanığın hakime yönelik sosyal medya paylaşımları yapması davaya konu olmuştu.