TESK Başkanı Palandöken: Ortalama esnaf ömrü 5 yılın altına düştü

“Haksız rekabet var. Krediye ulaşmak için formaliteler çok ağır. Normal ticari faizlerin yüzde 50’lerin üzerine çıktığı bir dönem. Bu insanlar demek ki enflasyonda yüzde 50 rakamını baz aldığınız zaman sizin evinizdeki 1 kilo domateste, 1 kilo yağda, 1 kilo makarnada yüzde 50 girdi maliyetlerindeki faiz oranları var. Bunları birleştirdiğiniz zaman enflasyonun bu şekilde düşmesi mümkün değil. Ne yapılması lazım? Evvela üreticiyi, çiftçiyi mutlu etmek lazım ki arazisini ekebilsin. Nüfusun yüzde 72’si büyük şehirlerde. Köyden kente göçü durduramıyorsunuz, ekim alanlarınız boş kalıyor, eken para kazanamıyor. Ancak bunların ticaretini yapanlar arada para kazanıyor. Tarlada fideyi veriyorsunuz, kendi arazisinde işçi oluyor ya da açtığınız diğer yerlerde tezgahtar oluyor esnaf. Bunun önüne geçilmesinin yolu dünyanın uyguladığı sistem. Ürünlerin künyeleri ile birlikte hangi halden nereye geliyor? Bir de bildiğiniz üzere köylünün kendinin ürettiği, hale gelmeyen ürünler var. Bunlar yoldaki kontrollerle ortaya çıkacak rakamlar değil. ‘Kantarın topuzu kaçtı’ deriz ya, kaçırmadan yapılacak tek şey bu dediklerimizin hayata geçirilmesi.”